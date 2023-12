Prasówka Kraków 6.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Krakowie.

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.12, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Awaria sieci ciepłowniczej w Krakowie. Część dzielnicy Prądnik Biały bez ogrzewania niemal do północy”?

Prasówka Kraków 6.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Awaria sieci ciepłowniczej w Krakowie. Część dzielnicy Prądnik Biały bez ogrzewania niemal do północy Kilkadziesiąt budynków na północy Krakowa od godziny 17 we wtorek (5 grudnia) jest odcięte od ciepła z sieci. Jak informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., przerwa w dostawie energii cieplnej związana jest z awarią sieci ciepłowniczej. MPEC przewiduje, że upora się z nią już w nocy. Podawany termin zakończenia prac to godzina 23.

📢 Wisła, Cracovia, Wieczysta i inne. Herby małopolskich klubów piłkarskich według sztucznej inteligencji Sztuczna inteligencja zyskuje coraz większą popularność jako pomoc w tworzeniu treści. AI może tworzyć treści, ale też obrazy na podstawie danych. Sprawdziliśmy, jak wyobraża sobie herby małopolskich klubów piłkarskich. Wybraliśmy ekipy z naszego regionu i poprosiliśmy AI o wygenerowanie obrazów. Trzeba przyznać, że poradził a sobie z tym całkiem nieźle.

📢 Jeden z tych trenerów obejmie Wisłę Kraków? Oto najmocniejsi kandydaci do posady przy Reymonta Wisła Kraków ma duży problem. Nie dość, że obecnie zajmuje w I lidze piłkarskiej miejsce poza strefą barażową, to jeszcze musi szybko znaleźć trenera, który podjąłby się wprowadzenia w tym sezonie drużyny do ekstraklasy. Na razie zespół prowadzi Mariusz Jop, ale w tle toczą się intensywne rozmowy z kandydatami do objęcia posady opuszczonej przez Radosława Sobolewskiego. Kto obejmie drużynę "Białej Gwiazdy" od nowego roku? Oto najpoważniejsi kandydaci, spośród których zostanie dokonany wybór. Sprawdź, który z nich spełnia odpowiednie warunki. Lista jest ułożona alfabetycznie. Czytaj poniżej, albo jeśli wolisz przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Prasówka 6.12 Kraków: pozostałe wydarzenia

📢 Ciężarówka i dwa auta osobowe wpadły w poślizg pod Krakowem. Blokują drogi krajowe i lokalne. Wypadki, stłuczki, kolizje Samochód ciężarowy wpadł w poślizg na zjeździe z drogi krajowej na autostradę A4 w Modlnicy. We wtorek, 5 grudnia pojazd zablokował zjazd z krajówki nr 94 na S52 w kierunku autostrady A4. Jak informuje portal Patrol 998-Małopolska kierowca ciągnika siodłowego z naczepą stracił panowanie nad pojazdem padł w poślizg i zjechał z drogi. Samochody wypadały z drogi w gminie Zielonki i Iwanowice, a w gminie Zabierzów w Szczyglicach doszło do zderzenia dwóch pojazdów. 📢 Pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalii z Andrychowa. W ostatnim pożegnaniu udział wzięła rodzina, znajomi i rzesze mieszkańców W Andrychowie odbył się dzisiaj (5 grudnia) pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalki. W ostatnim pożegnaniu nastolatki biorą udział rodzina, znajomi, wśród nich wielu jej rówieśników, m.in. ze szkoły w Kętach, a także rzesze mieszkańców Andrychowa. - To wydarzenia poruszyło nasze serca i sumienia - mówił podczas kazania ksiądz proboszcz andrychowskiej parafii.

📢 List pasażerki MPK: "Tak się nie traktuje ludzi". Tymczasem rusza kampania o życzliwości w MPK "Jadąc tramwajem przez Ruczaj, byłam świadkiem bardzo niepokojącego zachowania motorniczego wobec osoby z niepełnosprawnością. Wahałam się, czy opisać tę sprawę - proszę mi wierzyć, nie mam natury donosicielki; rozumiem też, że każdy może mieć gorszy dzień - jednak uznałam to za społeczny obowiązek. Po prostu: tak się nie traktuje ludzi. Tym bardziej za publiczne pieniądze, które wszyscy płacimy między innymi na pensje pracowników MPK". MPK odpowiada i przeprasza. Równocześnie rusza kampania, która ma nauczyć pasażerów wzajemnej życzliwości...

📢 Kraków. Wykorzystał chwilę nieuwagi i ukradł tablet z torebki pozostawionej w koszyku. Znasz go? Zadzwoń! 27 października 2022 roku w jednym ze sklepów w Bronowicach, mężczyzna wykorzystał chwilę nieuwagi klienta i z otwartej torby pozostawionej w koszyku ukradł tablet. Policja zwraca się z prośbą o pomoc w ustaleniu tożsamości czy innych danych mężczyzny widocznego na zdjęciach.

📢 Radio FAMKA Kraków: nowy głos na radiowej mapie miasta już słyszalny 30 listopada o godzinie 18 Radio FAMKA Kraków rozpoczęło regularne nadawanie, wprowadzając słuchaczy w nowy świat dźwięków i inspiracji. Wraz z inauguracyjną piosenką "Całkiem nowa bajka" w wykonaniu Kleksa, symbolicznie otworzył się nowy rozdział w historii radiowej sceny Krakowa. 📢 Świąteczne potrawy, a wśród nich: udon i churrosy? Spokojnie, będzie też barszcz i paszteciki. 8 grudnia Mikołajkowy Street Food Festival! To będzie bez wątpienia wyjątkowa odsłona tego wydarzenia. Już w piątek 8 grudnia rozpocznie się Mikołajkowy Street Food Festival. Tradycyjnie foodtrucki zaparkują przed Galerii Kazimierz na placu od ulicy Podgórskiej. Skoro to "Mikołajkowe" wydanie to oczywiście nie będzie mogło zabraknąć świątecznych niespodzianek, a także i tradycyjnych potraw. Foodtrucki będzie można odwiedzić i wrzucić coś na ząb 8, 9 i 10 grudnia.

📢 Kraków. Pęczniejące skały pod Trasą Łagiewnicką. I stąd ograniczenie prędkości do 40 km/h. Co z naprawą? Na Trasie Łagiewnickiej w Krakowie, po wyjeździe z tunelu w rejonie przecięcia trasy z ulicą Zakopiańską... odkształciła się jezdnia. I nie jest to łatwa sprawa do naprawy. Wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h, ale szybko zmieniono na 40 km/h, aby samochody nie wybijały się w górę na "hopce" niczym Adam Małysz na skoczni, szczególnie w zimie. Taki sam przypadek mieliśmy jakiś czas temu na głównej ulicy Ruczaju. Kiedy droga w tunelu Trasy Łagiewnickiej zostanie naprawiona? Na razie trwają... obserwacje.

📢 Masz dość odśnieżania samochodu? Kup sobie garaż lub miejsce postojowe w garażu podziemnym w Krakowie! Oferty grudzień 2023 Zima to nie jest dobry czas dla posiadaczy samochodów. Śnieg, błoto pośniegowe i lód utrudniają poruszanie się po drogach, a każdy poranek trzeba zacząć od odśnieżania samochodu. Ci, którzy mają tego dość, mogą rozważyć kupno wolnostojącego garażu lub miejsca postojowego w garażu podziemnym. Ostrzegamy jednak uczciwie: to nie jest tania przyjemność. Trzeba mieć pod ręką co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zobaczcie przegląd ofert garaży wolnostojących i miejsc postojowych wystawionych na sprzedaż w Krakowie w grudniu 2023.

📢 Malownicza zima w Krakowie. Biały Wawel zachwyca majestatem i surowością W Krakowie od kilku dni panuje prawdziwa zima ze śniegiem i temperaturą poniżej zera. Wawel najwięcej turystów przyciąga, co prawda latem, ale zimą siedziba królów polskich też potrafi zachwycać. Zobaczcie, jak wygląda zimny i surowy Wawel. Zapraszamy do galerii. 📢 Szpital im. Rydygiera w Krakowie wprowadza nowe obostrzenia i rekomendacje dla osób odwiedzających pacjentów. Coraz więcej zakażeń COVID-19 Krakowski Szpital im. Rydygiera pod koniec listopada br. wprowadził pierwsze obostrzenia związane ze zwiększoną liczbą infekcji górnych dróg oddechowych, w tym COVID-19, grypy i RSV. We wtorek 4 grudnia rekomendacje i obostrzenia dla osób odwiedzających pacjentów szpitala zostały zaostrzone. - W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną i coraz większą liczbą zakażeń COVID -19, od dnia 4 grudnia do odwołania Szpital Rydygiera wprowadza zakaz odwiedzin na Oddziale Onkologii Klinicznej oraz obowiązek noszenia masek przez Pacjentów i Personel. Kontakt Rodzin z chorymi terminalnymi pozostaje w indywidulanej decyzji Ordynatora i lekarzy Oddziału Onkologii - informuje szpital.

📢 Lenny Kravitz wystąpi po raz trzeci w swej biografii w Krakowie. Zobaczymy go 21 lipca 2024 roku w Tauron Arenie Dzisiaj Lenny Kravitz ogłosił szczegóły swej przyszłorocznej trasy koncertowej "Blue Electric Light Tour". W jej ramach dotrze do Krakowa i wystąpi 21 lipca w Tauron Arenie. Ogólna sprzedaż biletów na ten występ rozpocznie się 8 grudnia o godz. 10 w serwisie LiveNation.pl. 📢 To pierwsze tego typu warsztaty w Polsce! W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie szkolili się anestezjolodzy z całego kraju W ubiegłym tygodniu specjaliści ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przeprowadzili pierwsze w Polsce warsztaty hemodynamiczne dla lekarzy anestezjologów z całego kraju. Szesnastu uczestników miało okazję zapoznać się z najnowocześniejszymi metodami leczenia oraz zobaczyć, jak w praktyce wyglądają zaawansowane techniki hemodynamiczne - podczas zabiegów na Bloku Operacyjnym.

📢 Kraków. Syreny radiowozów zawyją dla zastrzelonych policjantów. Funkcjonariusze oddają hołd zastrzelonym kolegom w całej Polsce W całym kraju we wtorek, 5 grudnia 2023 roku o godz. 17 zabrzmią syreny policyjnych radiowozów. To na cześć dwóch funkcjonariuszy, którzy zginęli na służbie. Zostali postrzeleni we Wrocławiu w piątek 1 grudnia wieczorem, przy ul. Sudeckiej. A w poniedziałek, 4 grudnia obaj zmarli. 📢 Chałupa z ul. Przyszłości zostanie przeniesiona w czasie. Trafi do skansenu w Nowej Hucie. Koszt translokacji to 1,4 mln zł Translokacja drewnianej chałupy z Woli Justowskiej zainicjuje budowę Parku Edukacyjnego „Branice”, czyli skansenu budownictwa drewnianego upamiętniającego dziedzictwo Krakowiaków Zachodnich. Urzędnicy planuje, że z przeniesionego i odrestaurowanego obiektu będziemy mogli korzystać pod koniec 2025 roku. Projekt realizowany jest przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

📢 W Krakowie powstanie nowy przystanek kolejowy. Tak będzie wyglądał! W sąsiedztwie ul. Powstańców i Piasta Kołodzieja w Mistrzejowicach zostanie wybudowany nowoczesny przystanek kolejowy. Najważniejsze, że dzięki tej inwestycji z tej części miasta dojazd do centrum skróci się do kilkunastu minut. Przystanek ma być nowoczesny i funkcjonalny dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Przetarg na zaprojektowanie i budowę został rozstrzygnięty w sierpniu tego roku. Teraz wykonawca zaprezentował wizualizację przystanku. 📢 Kraków. Wypadek na Alejach Trzech Wieszczów. Występują utrudnienia Kraków, Aleje Zygmunta Krasińskiego - zderzenie dwóch samochodów osobowych. Brak informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu działają już służby, przez co tworzy się korek od Jubilatu. Zalecamy zachowanie ostrożności.

