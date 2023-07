Prasówka Kraków 6.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.07, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Wojskowe pontony na Wiśle, żołnierze na Wawelu. Zobaczcie zdjęcia z ćwiczeń Zabytek-23”?

Prasówka Kraków 6.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Wojskowe pontony na Wiśle, żołnierze na Wawelu. Zobaczcie zdjęcia z ćwiczeń Zabytek-23 Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu prowadzi w terminie od 3 do 6 lipca 2023 roku część praktyczną warsztatów w zakresie ochrony dóbr kultury z przedstawicielami administracji państwowej i jednostek wojskowych z terenu woj. małopolskiego. Również Małopolska Policja bierze w nich aktywny udział. Mundurowi pojawili się na Wiśle, Wawelu, na placu Szczepańskim w Krakowie.

📢 W Krakowie odbyło się czepkowanie nowych pielęgniarek i pielęgniarzy. W uroczystości wzięło udział 122 absolwentek i absolwentów UJ W Auditorium Maximum przy ul. Krupniczej odbyła się uroczystość czepkowania absolwentów kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

📢 Wzgórza Krzesławickie zostaną bez pętli tramwajowej. Autobus zastępczy będzie jeździł, ale w korkach Od 15 lipca pętla tramwajowa na Wzgórzach Krzesławickich zostanie zamknięta. Dla wielu mieszkańców oznacza to komunikacyjny koszmar. Zarząd Transportu Publicznego zapowiada wzmocnienie komunikacji autobusowej, ale zdaniem mieszkańców niewiele to da, ponieważ już teraz ul. Kocmyrzowska jest zakorkowana niemal od rana do wieczora. Szef dzielnicy Andrzej Dziedzic zapewnia jednak, że po zakończeniu prac teren ten zyska impuls do gospodarczego rozwoju.

Prasówka 6.07 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wataha dzików zadomowiła się na Ruczaju. W biały dzień przemierzają ulicę Przemiarki w poszukiwaniu jedzenia. Zdjęcia i wideo Kto nocą targa worki ze śmieciami i roznosi ich zawartość po całej długości ulicy Przemiarki w Krakowie? Mieszkańcy tej części miasta doskonale wiedzą, jednak niewiele w tej sprawie mogą zrobić. - Domyślaliśmy się, że są to dziki - pisze do nas Pan Tomasz. Dotychczasowe domysły, zostały potwierdzone w ubiegłą sobotę przed południem, gdy za dnia kilkanaście dzików postanowiło przejść po ulicy i sprawdzić, czy nie ma tam czegoś do zjedzenia. Mieszkańcy boją się o swoje dzieci, które niejednokrotnie, samotnie przemierzają wspomnianą ulicę i w każdym momencie mogą się natknąć na watahę kilkunastu dzików.

📢 Radni zagłosowali przeciwko opcji atomowej. Budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic będzie jednak kontynuowana. Pieniądze zostają Ważą się losy budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. Radny miejski Łukasz Maślona ("Kraków dla Mieszkańców") chce ściągnąć ponad 2 mln zł finansowania z tej inwestycji i przeznaczyć je na transport publiczny. - Wrócą do wieloletniej prognozy finansowej w 2025 roku. Ten czas trzeba wykorzystać na dyskusję nad budową trasy tramwajowej. Należy ograniczyć wycinkę drzew - mówił. Część radnych zgodziła się z jego stanowiskiem. Stwierdzili jednocześnie, że poprawki do prognozy nie poprą, bo może się to wiązać z karami umownymi, a budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic może już nigdy nie zostać zrealizowana. Ostatecznie propozycja radnego "Krakowa dla Mieszkańców" została odrzucona przez Radę Miasta Krakowa. 📢 Od piątku most Dębnicki idzie do remontu. Utrudnienia w ruchu potrwają 5 miesięcy W piątek, 7 lipca, rozpocznie się remont mostu Dębnickiego. Potrwa w sumie 5 miesięcy. Największe zmiany w organizacji ruchu drogowego planowane są na ok. 3,5 miesiąca. Ruch na moście podczas remontu zostanie utrzymany (po jednym pasie w każdą stronę). Dla pieszych i rowerzystów dostępny będzie chodnik z jednej strony.

📢 Kraków. Asfaltują Trasę Wolbromską. Pojawiły się też nowe remonty w mieście Trwa asfaltowanie Trasy Wolbromskiej - zachodniej obwodnicy Zielonek. Pierwsze warstwy bitumiczne pojawiły się już na odcinku od Pachońskiego do budowanego w ramach kontraktu wiaduktu kolejowego. Wykonawca kontynuuje też roboty brukarskie. Zgodnie z planem, nowa wylotówka na północ ma być gotowa jeszcze w tym roku. Aktualnie mamy w Krakowie wakacyjną falę remontów, właśnie zapowiedziano kolejne prace w różnych miejscach Krakowa.

📢 Prowadził autobus rejsowy pod wpływem alkoholu. Nietrzeźwy kierowca został zatrzymany w rejonie Bronowic w Krakowie W minioną niedzielę policjanci z krakowskiej drogówki w rejonie Bronowic w Krakowie zatrzymali do kontroli autobus rejsowy. Jak się okazało w trakcie kontroli, kierowca pojazdu znajdował się pod wpływem alkoholu. 58-latek miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. W autobusie, który prowadził znajdowało się 12 osób. Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna może także stracić prawo jazdy nawet na 15 lat.

📢 Uważajcie dziś na burze! Może być niebezpiecznie "Dziś nad Polską będzie przemieszczać się front pogodowy, związany z niżem Poly. Przyniesie on gwałtowne burze, którym mogą towarzyszyć opady gradu. Ostrzeżenie dla naszego regionu obowiązuje od godz. 11 do 20" - informują urzędnicy miejscy. 📢 Kraków. Tramwaj do Mistrzejowic. Dziś bitwa w radzie miasta. Prezydent pisze list i straszy konsekwencjami Dziś na sesji rady miasta dojdzie do dyskusji na temat budowy linii tramwaju do Mistrzejowic. Wywołała on protest przeciwko wycince drzew na jego trasie. Ta już ruszyła, ale pojawił się pomysł by oddolną inicjatywą uchwałodawczą inwestycję wstrzymać. Są radni gotowi poprzeć ten pomysł. To oburza urzędników i prezydenta Jacka Majchrowskiego. Prezydent Krakowa wystosował list do Rady Miasta Krakowa, w którym przestrzega przed konsekwencjami wycofania się z inwestycji.

📢 Nowe kąpielisko pod Krakowem. Miejsce rekreacji z uroczą wyspą, molo, rowerkami wodnymi i kajakami Staw w Januszowicach w gminie Słomniki został zamieniony w lokalne kąpielisko. Jest plaża, tereny rekreacyjne, wyspa i molo oraz wypożyczalnia rowerów wodnych i kajaków. W pierwszym sezonie po wybudowaniu infrastruktury wszystko działało, ale obowiązywał zakaz kąpieli. Teraz można się kąpać.

📢 Bójka lisa z kotem. Jeden zero dla kota. Inteweniował KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami otrzymało zgłoszenie o lisku, który wdał się w bójkę z kotem na oczach przechodniów. Inspektor KTOZ wsiadł więc szybko w samochód i ruszył na odsiecz. Na miejscu okazało się, że odsiecz potrzebna była liskowi, który został poturbowany przez kota.

