Prasówka Kraków 6.04.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.04, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Radni odrzucili podwyżkę biletu miesięcznego na tramwaje i autobusy w Krakowie. Będzie droższy bilet metropolitalny ”?

Prasówka Kraków 6.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Radni odrzucili podwyżkę biletu miesięcznego na tramwaje i autobusy w Krakowie. Będzie droższy bilet metropolitalny Burzliwa dyskusja towarzyszyła obradom Rady Miasta Krakowa (w środę, 5 kwietnia) w kwestii dotyczącej podwyżki ceny biletu miesięcznego, który ma upoważniać do podróży w aglomeracji nie tylko tramwajami i autobusami, ale też pociągami. Ostatecznie radni przegłosowali uchwałę o wprowadzeniu biletów metropolitalnych. Od 1 sierpnia na jednym bilecie będzie można podróżować pociągiem, autobusem i tramwajem w Krakowie, oraz autobusami w gminach, które podpisały porozumienie i do których te autobusy dojeżdżają.

📢 Wielkanocne mazurki, baby, baranki. "Zainteresowanie jak co roku, ludzie chyba zajadają nerwy" Przedświąteczna środa to ostatni moment, by w krakowskich cukierniach zamówić wypieki na stół wielkanocny. W kolejnych dniach cukiernicy zapraszają już do odbierania zamówień, jak też kupowania na miejscu tych ciast, które będą dostępne. Jest drożej niż przed ubiegłoroczną Wielkanocą, przy czym prowadzący cukiernie zaznaczają, że podnieśli ceny minimalnie, a nie o wartość inflacji. Za mazurki trzeba zapłacić od 42 do 70 zł za kilogram, a np. babki drożdżowe kosztują od 32 do 50 zł za kilo.

📢 Tramwaj potrącił 15-latkę w centrum Krakowa. "Przechodziła przez tory wpatrzona w ekran smartfona" 15-letnia kobieta została potrącona przez tramwaj w rejonie skrzyżowania ul. Mogilskiej i al. Jana Pawła II. Z nieoficjalnych informacji wynika, że poszkodowana przeżyła, udzielana jest jej już pomoc medyczna. Tramwaje kierowane były na objazdy, a dodatkowo uruchomiona została autobusowa komunikacja zastępcza.

Prasówka 6.04 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wieloletni kierownik muzyczny Opery Krakowskiej odchodzi ze stanowiska Tomasz Tokarczyk, wybitny dyrygent i wieloletni kierownik muzyczny Opery Krakowskiej, z końcem marca pożegnał się z instytucją. Jak zdradził w rozmowie z Radiem Kraków, powodem ma być odsunięcie go od możliwości dyrygowania orkiestrą Opery w ostatnich miesiącach

📢 W zabytkowym parku Bednarskiego w Krakowie przybywa drzew. Jego otwarcie już wkrótce! Rewitalizacja budziła kontrowersje Zabytkowy park Bednarskiego po rewitalizacji zostanie udostępniony mieszkańcom już 27 kwietnia br. Ostatnio przybyło tam 50 drzew, w tym m.in. klonów pospolitych, kasztanowców, buków pospolitych oraz lip. Inwestycja od początku budziła kontrowersje. Mieszkańcy zarzucali urzędnikom, że chcą za bardzo ingerować w zieleń. Po protestach krakowian Zarząd Zieleni Miejskiej wycofał się ze stawiania w podgórskim parku m.in. sceny plenerowej. Ostatecznie mieszkańcy i aktywiści są zadowoleni z efektów przeprowadzonych robót. 📢 Stadion Wisły przynosi straty. Na obiekcie Cracovii miasto zarabia Ubiegły rok był kolejnym, w którym Stadion Miejski im. H. Reymana zakończył ujemnym wynikiem finansowym. Koszty utrzymania obiektu znów przekroczyły wydatki związane z jego funkcjonowaniem. Inaczej jest z miejskim stadionem Cracovii im. Józefa Piłsudskiego.

📢 Dawid Kubacki o chorobie żony Marty: Wszystko idzie ku dobremu. Powrót do domu to kwestia tygodni, nie miesięcy ROZMOWA Rozmowa z skoczkiem narciarskim Dawidem Kubackim. Opowiada nam o trudnych chwilach, związanych z poważną chorobą żony Marty. Zawodnik wierzy, że wkrótce sytuacja się unormuje, a on wróci do treningów. 📢 Kraków. Tuż pod oknami bloku wybudowali im gigantyczną galerię. Skarżą się na hałasy. Ciąg dalszy sprawy Po publikacji materiału dotyczącego budowy galerii Atut Ruczaj 2, w którym informowaliśmy, że mieszkańcy bloków sąsiadujących z centrum handlowym skarżą się m.in. na hałasy, napisał do nas oburzony czytelnik, który jest mieszkańcem jednego z tych bloków. "Niestety mimo rozmów radnego dzielnicy p. Rusockiego z zarządem Leroy Merlin i zapewnień ze strony sklepu, że postarają się ograniczyć hałas, nic się nie zmieniło. Wręcz przeciwnie - jest jeszcze gorzej" - informuje nas w liście.

📢 Pożar domu w Woli Radziszowskiej. Spłonął niemal cały. Gdy pojawił się ogień, domownicy byli wewnątrz Spalił się niemal cały parterowy, drewniany dom w Woli Radziszowskiej w gminie Skawina. Było po godz. 17 we wtorek 4 kwietnia, gdy wybuchł pożar budynku mieszkalnego. Akcja trwała wiele godzin. Wiatr rozniecał ogień, utrudniał strażakom pracę. 📢 Kraków. Koniec prac drogowych w Prokocimiu bliski. Zmiany przy innych ważnych remontach Niewiele brakuje do ukończenia rozbudowy ul. Jakubowskiego. Wykonawcy czekają też na wyższe temperatury, by móc położyć ostatni dywanik asfaltowy zarówno na ul. Wielickiej w ramach przebudowy do skrętu w prawo w Kostaneckiego. Prace trwają też w innych rejonach miasta, będą zmiany w powodu rozbudowy 29 Listopada czy budowy trasy Wolbromskiej.

📢 Pandemia Covid-19 wywróciła życie wielu osób do góry nogami. Śmierć, strach kobiet przed rodzeniem dzieci i mniej: małżeństw, turystów Przyrost naturalny w miastach Unii Metropolii Polskich, do której należy także Kraków, był najniższy od dekady, a liczba zgonów w 2021 r. o 26 proc. większa niż w 2019 r. Z kolei liczba wypadków drogowych zmalała, a średnie roczne stężenie pyłów PM10 w 2020 r. spadło o 13 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. To główne wnioski z raportu o pandemii koronawirusa, który ostatnio opublikowało Centrum Badań i Analiz UMP. Zatrważające są w nim dane dotyczące liczby zgonów, spowodowanych m.in. Covid-19.

📢 Wypadek pod Krakowem. Pięć osób poszkodowanych. Jedna została zakleszczona w samochodzie W Saspowie w gminie Jerzmanowice-Przeginia we wtorek, 4 kwietnia wieczorem około godz. 20.30 doszło do wypadku. Wiele osób zostało poszkodowanych. 📢 Sławomir jest z Krakowa. Jakiemu klubowi kibicuje? Właśnie to ujawnił Sławomir, pochodzący z Krakowa piosenkarz i showman, podczas niedawnej wizyty w Hejt Parku w Kanale Sportowym został zapytany o to, jakiemu klubowi kibicuje. Czy ujawnił? Tak! A wskazany przez Sławomira klub szybko zareagował. 📢 Kraków. Ogród Botaniczny UJ ma nowych, puchatych mieszkańców. "Urocze pisklaki, rosną jak na drożdżach" Rodzina puszczyków zamieszkała tej wiosny w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest szansa je wypatrzyć, choć - jak zaznaczają pracownicy Ogrodu - nie jest to łatwe, bo sowy doskonale maskują się wśród pędów bluszczu. Duże wrażenie robi zwłaszcza trójka puchatych maluchów. "Urocze pisklaki rosną jak na drożdżach" - donosi w mediach społecznościowych Ogród Botaniczny, prezentując ich zdjęcia. Dodajmy, że podczas nadchodzących świąt można będzie tu zaglądać codziennie w godz. 9-19, a szklarnie Ogrodu będą otwarte również w Poniedziałek Wielkanocny.

📢 Turniej Euro 2025 kobiet nie dla Krakowa. Porażka polskiej kandydatury w UEFA Polska nie zorganizuje mistrzostw Europy kobiet w 2025 roku. Gospodarzem turnieju będzie Szwajcaria - taką decyzję podjęły obradujące w Lizbonie władze UEFA. To oznacza, że podobnie jak w przypadku Euro mężczyzn w 2012 roku, tak i tym razem Kraków nie będzie gościł najlepszych piłkarskich drużyn starego kontynentu.

