Prasówka Kraków 5.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

W Arche Hotel Krakowska odbył się półfinał Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023! Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytuły Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji! Warto zaznaczyć, że w konkursach regionalnych udział wzięło ponad 1300 uczestniczek, a łączna ilość zgłoszeń do konkursów regionalnych i ogólnopolskiego przekroczyła ponad 8 tyś. Zobaczcie kandydatki w naszej galerii.

W taki dzień, jak Światowy Dzień Zwierząt, który przypada na 4 października wszystkie schroniska powinny być puste. Niestety ta idealna wizja, że kochający dom w mgnieniu oka znajduje blisko 360 psów i ponad 380 kotów, które aktualnie na co dzień przebywają w KTOZ Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie, jest nierealna. Pracownicy schroniska, a już szczególnie ich podopieczni nie tracą jednak nadziei na to, że kiedyś znajdzie się ktoś, kto je pokocha od pierwszego wejrzenia i zapewni im bezpieczny dom.

Firma Cummins oficjalnie zainaugurował działanie swojego nowego Europejskiego Centrum Odbudowy Silników o dużej mocy w Krakowie. Jest to pierwsza tego typu inwestycja na naszym kontynencie. Firma zainwestowała 10 milionów dolarów w stworzenie centrum, które będzie w stanie odbudowywać silniki Cummins o pojemności od 19 do 78 litrów i mocy od 450 do 3500 koni mechanicznych. Będą to więc renomowane silniki Cummins, takie jak m.in. QSK19, QSK38 i QSK60. To silniki przemysłowe wykorzystywane różnych rodzajach produkcji.

Po prawie siedemnastu miesiącach prac zakończyła się budowa parkingu przy planowanym Centrum Muzyki w Krakowie. Pomimo często niesprzyjającej pogody, budowę udało się wykonać według planu. Już uzyskano decyzję na użytkowanie. Na nowoczesnym parkingu będzie mogło zatrzymać się aż 195 samochodów wewnątrz i dodatkowo 22 na terenie zewnętrznym.