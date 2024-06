Prasówka Kraków 5.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.06, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tłumy na Polonezie Wolności w centrum Krakowa, w rocznicę historycznych wyborów z 4 czerwca 1989 roku”?

Prasówka Kraków 5.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tłumy na Polonezie Wolności w centrum Krakowa, w rocznicę historycznych wyborów z 4 czerwca 1989 roku Korowód taneczny prowadzony przez Balet Cracovia Danza - przy akompaniamencie orkiestry wojskowej - przeszedł krokiem poloneza sprzed pomnika Adama Mickiewicza na Rynku Głównym na skwer Andrzeja Wajdy, gdzie wysłuchano „Poloneza” Wojciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz”. Tak uczczono w Krakowie we wtorkowy wieczór (4 czerwca) 35. rocznicę pierwszych, częściowo wolnych wyborów w powojennej Polsce w 1989 roku, które doprowadziły do upadku komunizmu i otwarły drogę do wolności i demokracji.

📢 Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Wojskowych. Pojazdy wojskowe pojawiły się na krakowskim Rynku Głównym Rak, Rosomak i Poprad. Moździerz samobieżny, transporter opancerzony i samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy. Trzy wojskowe pojazdy, wzbudzające respekt i ciekawość przechodniów, zaparkowały we wtorek na krakowskim Rynku, tworząc scenografię dla Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Wojskowych, który ma się tutaj odbyć.

📢 „Stop przemocy na granicy”. Protest organizacji społecznych przed siedzibą PO w centrum Krakowa Przedstawiciele pięciu organizacji społecznych z Krakowa i Małopolski protestowali we wtorek (4 czerwca) po południu przeciwko „utworzeniu tzw. strefy buforowej oraz trwającej przemocy na granicy polsko-białoruskiej”. Demonstracja pod hasłem „Stop przemocy na granicy! Nie dla strefy bezprawia” odbyła się w centrum Krakowa, przy siedzibie biura regionalnego zarządu Platformy Obywatelskiej przy ul. Karmelickiej.

Prasówka 5.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oficjalnie! Kazimierz Moskal trenerem Wisły Kraków To już oficjalna informacja - Kazimierz Moskal został trenerem Wisły Kraków. Szkoleniowiec, który wraca na ul. Reymonta, podpisał kontrakt do końca czerwca 2026 roku.

📢 Zanim został "Siarą"... Krakowskie życie Janusza Rewińskiego. "Hamletem nigdy nie chciałem być. Ale grałem ze Stuhrem" Janusz Rewiński, zmarły 1 czerwca 2024 r. aktor i satyryk, znany też z sejmowych ław, w swoim życiorysie miał mocny krakowski ślad. Bo to właśnie w Krakowie, rzut beretem od Rynku, zgłębiał tajniki aktorskiej sztuki w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. W czasie studiów zaczął występy w Spotkaniach z Balladą i Piwnicy pod Baranami. 📢 Wypadek ciężarówki na DK 7 pod Krakowem. Utrudnienia w ruchu w stronę Zakopanego Do zdarzenia doszło we wtorek (4 czerwca) przed godz. 16 na drodze krajowej nr 7 w Myślenicach, na pasie jezdni w stronę Zakopanego. - Samochód ciężarowy uderzył w barierki. Na ten moment brak służb. Występują utrudnienia w ruchu. Zalecamy zachowanie ostrożności! - apeluje portal Małopolska Alarmowo.

📢 Nowi dyrektorzy, w tym szef magistratu. Wymiana kadr w Urzędzie Miasta Krakowa nabiera rozpędu Trwają powyborcze roszady personalne w UMK i podległych mu jednostkach. - Od 6 czerwca stanowisko dyrektora magistratu obejmie Paweł Sularz, do tej pory dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Z kolei Krzysztofa Kowala, dotychczasowego szefa Zarządu Infrastruktury Sportowej (odwołanego 24 maja – red.) zastąpiła na stanowisku Katarzyna Stępniewska-Walaszczyk. Planowane jest ogłoszenie konkursu na dyrektora tej jednostki – poinformowano we wtorek (4 czerwca) na oficjalnym profilu UMK. 📢 Śladami kolejowych tajemnic. To był wyjątkowy dzień z Polregio! Lokomotywy i lokomotywownia, pociągi i semafory, gra kolejowa, nagrody i upominki - to tylko niektóre atrakcje dla podopiecznych Siemachy od Polregio. Z okazji Dnia Dziecka odbyło się zupełnie wyjątkowe wydarzenie, a dzieci mogły zobaczyć niezwykłe atrakcje i przeżyć niecodzienne przygody. Jak było? Przekonajcie się sami!

📢 Kraków. Wypadek w Nowej Hucie. Auto zablokowało tramwaje We wtorek po południu doszło do wypadku w okolicy Placu Centralnego. Samochód uderzył w słup, a następnie znalazł się na torowisku i zablokował przejazd tramwajów al. Solidarności w kierunku Kombinatu. Linie tramwajowe 4, 21, 22, 75 kierowane są przez ul. Ptaszyckiego. Uruchomiono zastępczą komunikację autobusową na odcinku Plac Centralny - Kombinat. 📢 Co dalej ze strefą płatnego parkowania w Krakowie? Nie będzie poszerzania i zróżnicowania w niej opłat Nie ma planów poszerzenia strefy płatnego parkowania w najbliższym czasie – poinformował Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego, podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa. Na razie w urzędzie nie widzą także możliwości, by weszły w życie nowe zasady opłat w SPP, które mają polegać na tym, że osoby spoza Krakowa będą płacić większe stawki.

📢 Żywioł na Zarabiu w Myślenicach. Rzeka z trudem utrzymuje się w korycie. Ogłoszony został stan pogotowia przeciwpowodziowego Podtopienia, zatkane przepusty na drogach i studzienki, naniesione błoto i żwir na jezdnie. Strażacy walczą z wodą i usuwają skutki nocnej ulewy. Najtrudniejsza sytuacja była w nocy w gminie Wiśniowa, gdzie zalało drogę wojewódzka nr 964 oraz sklep Biedronka i Rynek w Wiśniowej. Natomiast w Myślenicach zalało ulice Leśną. Burmistrz Myślenic ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego. 📢 Grzegorz Braun i jego ludzie na występach w Krakowie. Zdjęli z Kopca Kościuszki ukraińską flagę, uszkodzili maszt. Sprawą zajęła się policja Grzegorz Braun, poseł Konfederacji i kandydat w zbliżających się w wyborach do Europarlamentu, pochwalił się ściągnięciem i zabraniem flagi Ukrainy, która znajdowała się na Kopcu Kościuszki od początku pełnoskalowego rosyjskiego ataku w lutym 2022 roku. - Uszkodzili maszt, zabrali flagę. Sprawa zostanie zgłoszona policji - informuje Leszek Cierpiałowski, dyrektor biura Komitetu Kopca Kościuszki. Zareagował również wojewoda.

📢 Małgorzata Rozenek-Majdan i prezydent Krakowa Aleksander Miszalski razem o in vitro W Krakowie odbyła się konferencja społeczno-medyczna #InvitroToMY, zorganizowaną przez Fundację OliEdu. Udział wzięli w niej m.in. prezydent Krakowa Aleksander Miszalski oraz Małgorzata Rozenek-Majdan. Wydarzenie odbyło się w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej przy ul. Św. Tomasza. Konferencja to odpowiedź na inaugurację rządowego programu in vitro, który od 1 czerwca 2024 roku będzie finansował medyczne wsparcie zapłodnienia pozaustrojowego oraz leczenie niepłodności w Polsce. 📢 Janusz Rewiński nie żyje. Słynny aktor i satyryk odszedł 1 czerwca Słynny aktor Janusz Rewiński nie żyje. Artysta i satyryk znany z wielu ról komediowych, na czele z gangsterem „Siarą” w serii filmów „Kiler”, zmarł w wieku 74 lat. W swoim życiorysie ma też epizod z byciem posłem na Sejm w I kadencji III RP.

📢 Ulewa w Krakowie dała się we znaki. Korki i trudne warunki na drogach. Zebrał się Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Ulewy, które nawiedziły Małopolskę nie ominęły niestety Krakowa. Po intensywnych opadach zalana została m.in. jezdnia pod wiaduktem kolejowym na ul. Prądnickiej oraz osiedle Kabel. Straż Pożarna od północy wyjeżdzała w Krakowie już ponad 190 razy. Całe miasto stoi w korkach i nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się poprawić. 📢 Wielkie rozlewisko w Ojcowie. Podtopienia w całej wsi i w parku narodowym. Prądnik wychodzi z brzegów. Zalało popularną knajpkę W Ojcowie przy wjeździe do wioski i parku narodowego tworzy się wielkie rozlewisko. Pływają całe łąki przylegające do rzeki Prądnik, która już dawno wyszła z brzegów. Jak zwykle przy intensywnych opadach woda spływa wartko z Sułoszowej i rozlewa się w Ojcowie. We wtorek 4 czerwca już od rana strażacy mieli mnóstwo zgłoszeń o podtopieniach dróg i podwórek.

📢 Północ pow. olkuskiego pod wodą. Część miechowskiego i krakowskiego zalana. A deszcz ciągle pada. Pogoda poprawi się w środę Pod wodą znalazło się wiele miejscowości w pow. olkuskim, miechowskim i na północy krakowskiego. Przez noc prawie nieprzerwanie padał ulewny deszcz. Prognoza pogody na dzisiaj nie jest lepsza. 📢 Groźny wypadek o północy w Krakowie. Na Zabłociu auto wyleciało z drogi przy przejściu dla pieszych. Jedna osoba ranna, samochód do kasacji O północy z poniedziałku na wtorek, 3 na 4 czerwca doszło do wypadku na ul. Zabłocie. Jedna osoba została ranna, doznała wielu złamań. Kierowca z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w słup sygnalizacji świetlnej w okolicy przejścia dla pieszych i przystanku tramwajowego - na przeciwko Krakowskiej Akademii im. A F Modrzewskiego. Pojazd w wyniku zderzenia zniszczył też barierki i znaki drogowe.

📢 Wypadki na A4. Uważajcie, pogoda nie pomaga! Wielkie korki w Krakowie Podczas ulewnej nocy, na autostradzie A4 w kierunku Krakowa, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, 1 osoba została poszkodowana i trafiła pod opieką ratowników medycznych, jeden pas autostrady był zablokowany. Z kolei rano do wypadków doszło między Dębicą a Tarnowem na trasie A4. W sumie do aż trzech takich zdarzeń. Uważajcie na drogach, pogoda jest paskudna. 📢 Powódź, burze i ulewy w Małopolsce. Zalane miejscowości, posesje i drogi. Ogłoszono najwyższy stopień ostrzeżeń pogodowych Zgodnie z ostrzeżeniami w poniedziałek wieczorem w Małopolsce zaczęły się ulewy i burze. I trwały przez całą noc, a pada nadal we wtorek 4 czerwca. Pierwsze sygnały o zalanych posesjach i drogach były z Kasiny Wielkiej w powiecie limanowskim. Liczne interwencje również na terenie miejscowości Myślenice oraz Wiśniowa. Zalane są Kęty i gmina Trzyciąż, wylała Szreniawa. Takich miejsc jest jednak dużo więcej, m.in. w powiecie krakowskim, olkuskim, miechowskim. W Krakowie do zalanych ulic dołączyły wielkie korki i paraliż w komunikacji miejskiej. Zapowiadano też, że mocno podniesie się poziom wód w rzekach, od rana stany alarmowe na rzekach Stryszawka w Suchej Beskidzkiej i Prądnik (Ojców), wysoki też stan Wisły. Nowa prognoza IMGW jednak napawa optymizmem, padać będzie nadal, ale mniej, a w nocy i środę rozpogodzenie.

