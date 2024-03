Prasówka Kraków 5.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Do poniedziałku 4 marca (do godz. 16) można zgłaszać listy kandydatów do rady miasta. Do 14 marca komitety mogą natomiast zgłaszać kandydatów na prezydentów, burmistrzów i wójtów miast. W Krakowie obecnie w grze jest 8 kandydatów. Z rywalizacji wycofał się wokalista zespołu Wu-Hae Marcin Bzyk-Bąk. W weekend wyjaśniła się ostatnia przedwyborcza zagadka, kogo rekomenduje Polskie Stronnictwo Ludowe. Przejdź do GALERII, by zobaczyć aktualnych kandydatów na prezydenta Krakowa.