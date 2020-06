Prasówka Kraków 4.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Oczko wodne przy każdym domu to nowy pomysł, który ogłosił niedawno Andrzej Duda i Ministerstwo Klimatu. Ma on zachęcić Polaków do zbierania wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych powstających na działkach przy prywatnych domach. Można będzie uzyskać nawet do 5 tys. złotych dofinansowania od państwa. Co na to internet? Oczko wodne sprawiło, że przypłynęła wena i memy. Po co jechać na wakacje, skoro będziemy mogli być nad wodą - pojawiają się głosy internautów.

Posiłki w szpitalach powinny być zbilansowane pod względem liczby kalorii i składników odżywczych. O tym, że tak nie jest, wiadomo nie od dzisiaj. Pacjenci od lat skarżą się, że szpitalne menu pozostawia wiele do życzenia, dlatego sieć obywatelska Watchdog Polska postanowiła przyjrzeć się sprawie dokładnie. Sprawdziła jakość posiłków podawanych w szpitalach pacjentom i stworzyła na tej bazie raport. Jakie są wnioski dla szpitali z Krakowa?