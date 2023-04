Prasówka Kraków 4.04.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Wiktoria Gąsiewska to aktorka i prezenterka telewizyjna, która stała się rozpoznawalna za sprawą roli Agaty w popularnym serialu „Rodzinka.pl”. Celebrytka ceni sobie komfort i przestrzeń, dlatego zamieszkała w piętrowej willi w sercu stolicy. Zaglądamy do przytulnego domu Wiktorii Gąsiewskiej i sprawdzamy, w jakich wnętrzach żyje na co dzień influencerka.

Małopolska to prawdziwe zagłębie zamków – jest ich tu ponad 100, na czele z przesławnym Wawelem. Wybraliśmy dla Was 13 najbardziej niezwykłych zamków Małopolski, które warto odwiedzić w czasie weekendowych wycieczek niedaleko Krakowa. Są wśród nich gotyckie ruiny i renesansowe cuda architektury, niektóre są nawiedzone, inne skrywają legendarne skarby, wszystkie są fascynujące. Poznajcie 13 niesamowitych zamków Małopolski.

Sporny temat rzeki. - Zarząd Inwestycji Miejskich prowadził na rzece Prądnik prace bez zezwolenia - mówi posłanka Daria Gosek-Popiołek i składa w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Miejska jednostka tłumaczy, że przy robotach przy budowie linii tramwajowej KST do Górki Narodowej wszystko było przeprowadzone z najwyższą starannością. - Wszystkie prace prowadzone były pod nadzorem przyrodniczym sprawowanym przez eksperta ds. ochrony środowiska, wchodzącego w skład Zespołu Inżyniera Kontraktu - tłumaczy Jan Machowski.

Koń wpadł do stawu w krakowskich Kościelnikach. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Dzięki pomocy m.in. strażaków zwierzę udało się wydostać na brzeg i bezpiecznie odstawić do stajennego boksu.

Oferta kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej od nowego roku akademickiego poszerzy się o studia z zakresu Master of Business Administration (MBA), które skierowane będą głównie do kadry zarządzającej firmami, przedsiębiorstwami i administracją.

Chodzi o droga łączącą ul. Stella-Sawickiego z Cogiteonem – trwa analiza ofert, ale nie wróży to nic dobrego. Miasto założyło, że chce przeznaczyć na ten cel ok. 13,8 mln zł (roboty drogowe, prace wodociągowe, wykonanie sieci ciepłowniczej. Najtańsza ze złożonych ofert opiewa na kwotę ok. 22,8 mln zł, a najdroższa to ok. 30,8 mln zł. Droga wzbudzała wiele kontrowersji, cześć mieszkańców zarzuca, że wybrano najdroższy wariat i taki, który otwiera możliwość dalszej zabudowy okolicznych terenów osiedlami, terenów przy zabytkowym pasie startowym w Czyżynach.