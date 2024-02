Prasówka Kraków 4.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Tegoroczni maturzyści z XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie bawili się na studniówce w sobotę 3 lutego. W balu wzięło udział ok. 140 osób, przede wszystkim 92 uczniów czterech najstarszych klas. Studniówka oznacza zbliżającą się maturę, ale także świetną zabawę z przyjaciółmi. Warto obejrzeć zdjęcia z tego wydarzenia!

W sobotnie popołudnie, 3 lutego doszło do pożaru domu w Wieliczce w okolicy ronda Solidarności. Budynek był formalnie niezamieszkały. Jednak w jednej jego części przebywały osoby bezdomne. Jedna z nich nie żyje. To mężczyzna, został odnaleziony martwy w pomieszczeniu, które ogień opanował najmocniej.

W sobotę (3 lutego) w Krakowie odbyła się manifestacja przeciwko ludobójczej wojnie Izraela prowadzonej w Strefie Gazy. To już kolejna taka demonstracja zorganizowana pod pomnikiem Adama Mickiewicza na krakowskim Rynku Głównym. Organizatorem była inicjatywa Kraków dla Palestyny. Na miejscu byli przedstawiciele diaspory palestyńskiej. Podobny protest solidarności z Palestyną został zaplanowany na sobotę również w Poznaniu.

Zalew Balaton w Trzebini zachwyca nie tylko latem, ale także zimną. Serce Trzebini pięknie prezentuje się także w śnieżnej odsłonie. Chętnych do kąpieli nie brakuje, gdy na polu panuje ujemna temperatura. Wtedy w wodzie brodzą morsy, które korzystają z atrakcji na ośrodku jak m.in. sauna. Zobacz piękne zdjęcia Balatonu w zimowej i letniej odsłonie.

Zbliża się pierwszy w tym roku przetarg Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Wykaz pojazdów, przedmiotów i sprzętu już niepotrzebnego wojsku i oferowanego na przetargu liczy prawie 80 pozycji. Pośród najdroższych jest 13-letni samochód skoda octavia combi, którego cena wywoławcza wynosi 15,6 tys. złotych. Do "wzięcia" jest też np. mikrobus lublin, kosy spalinowe i nożyce do żywopłotu, a dla chcących na wiosnę popracować nad formą - zestaw do ćwiczeń z bieżnią i rowerami stacjonarnymi.

W sobotę (3 lutego) na drogach panują dobre warunki i ruch jest uspokojony, tymczasem na ulicy Kocmyrzowskiej mężczyzna jadący samochodem renault wypadł z drogi i zatrzymał się na pobliskim drzewie. Jak przekazuje małopolska policja, kierowca zjechał do rowu z niewyjaśnionych przyczyn. W ramach podjętej akcji został przewieziony na badania. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.