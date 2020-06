Prasówka Kraków 31.05.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

"O takich wakacjach, jakie mieliśmy do tej pory, możemy zapomnieć." - tak jeszcze w kwietniu zapowiadał minister zdrowia, Łukasz Szumowski. Pandemia prawdopodobnie nie wygaśnie latem, co oznacza, że tegoroczny urlop będzie inny niż dotychczas. Koronawirus zmienił naszą rzeczywistość, tego nie da się ukryć - pytanie, czy powrót do dawnej normalności jest jeszcze możliwy. Jak wyglądał wymarzony urlop na przestrzeni lat? Zobaczcie na zdjęciach.

Odliczone i rozsunięte ławki, skompletowane zespoły nadzorujące, opracowana logistyka wchodzenia do budynku, kupione worki na kurtki zdających i wyznaczone pomieszczenie, gdzie będzie można odizolować osobę z objawami choroby. Krakowskie licea na tydzień przed maturą są już do niej przygotowane.

Co może myśleć matka, kiedy jej kilkudniowe dziecko zanosi się od płaczu drugą godzinę, a pielęgniarki próbują znaleźć choć jedną żyłkę, która by nie pękła. Starają się kolejny raz i kolejny wkłuć igłę w rączki, nóżki, główkę dziecka. - Modliłam się tylko o jedno, by to się skończyło, żeby synek jakimś cudem przestał odczuwać ból. Chciałam być na jego miejscu. Zrobiłabym wszystko, by tak się stało - opowiada Basia. W jej domu na COVID-19 chorowało osiem osób, w tym jej dwoje dzieci; niespełna dwuletni Maciuś i nowo narodzony Wojtuś.

Bagry. Nareszcie! Na zalewie w Płaszowie zaroiło się od łódek i żagli. Młodzi i starsi żeglarze mogą na nowo uprawiać swój ulubiony sport bez żadnych ograniczeń i chętnie z tego korzystają. W sobotę 30 maja z przystani klubu żeglarskiego Horn na Bagrach wyruszyła na wodę cała armada większych i mniejszych żaglówek. Nikt nie narzekał na kiepską pogodę i deszcz, wszyscy byli w świetnych humorach. Zresztą zobaczcie sami w GALERII.