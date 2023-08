Prasówka Kraków 31.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.08, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Kolejny testowy przejazd nową trasą tramwajową do Górki Narodowej. Oglądaliśmy jazdę testową od środka!”?

Prasówka Kraków 31.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Kolejny testowy przejazd nową trasą tramwajową do Górki Narodowej. Oglądaliśmy jazdę testową od środka! Pierwszy testowy przejazd tramwajem po nowym torowisku do Górki Narodowej odbył się w godzinach nocnych w poniedziałek, 28 sierpnia. Kolejne testy z kolei rozpoczęły się w środę, 30 sierpnia o godz. 18. W drugim przejeździe testowym składu wzięliśmy również udział i my. Jazda testowa ruszyła z Krowodrzy Górki, jednak skład nie zatrzymywał się na każdym przystanku, który miał na swojej trasie do Górki Narodowej. Zarówno pierwszy jak i drugi dzień testów przeszedł pomyślnie i bez niespodzianek. To jednak nie koniec, ponieważ urzędnicy informują, że takich prób będzie jeszcze kilka. W jeździe testowej wziął udział wiceprezydent Andrzej Kulig i dyrektor ZIM Łukasz Szewczyk.

📢 Kraków. Osiem lat temu oddano do użytku estakadę Lipska-Wielicka. Jak ją budowano? Dokładnie 8 lat temu w Krakowie oddano to użytku estakadę nad dworcem w Płaszowie, Lipska-Wielicka. Połączyła ona torowisko przy ulicy Wielickiej z torowiskiem przy ulicy Kuklińskiego. Tym samym Krakowski Szybki Tramwaj zyskał długo oczekiwane połączenie, które skróciło czas podróży z południowych osiedli Krakowa do dworca głównego. Tego samego dnia oficjalnie został przekazany najdłuższy tramwaj eksploatowany w Polsce czyli Krakowiak 2014N bydgoskiego producenta PESA.

📢 Biblioteka na Rajskiej otworzyła swoją pierwszą czytelnię w plenerze Pierwsza czytelnia w plenerze połączona z Parkiem Szymborskiej oraz dostępne dla wszystkich Informatorium - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie od dziś bardziej przyjazna.

Prasówka 31.08 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Mężczyzna, który wulgarnie obraził Ukrainkę i jej dziecko sam zgłosił się na Komendę Miejską Policji w Krakowie Mężczyzna, który wulgarnie obraził Ukrainkę i jej dziecko sam zgłosił się w środę, 30 sierpnia na jeden z krakowskich komisariatów policji. O całej sytuacji w mediach społecznościowych poinformował radny miejski Łukasz Wantuch, który opublikował film z całego zajścia, a także uruchomił zrzutkę, by odszukać mężczyznę i wytoczyć mu proces. Po tym, jak udało nam się ustalić kim jest mężczyzna z nagrania, skontaktowaliśmy się z nim, a on poinformował nas, że dzisiaj sam zgłosił się już na policję. Mężczyzna jednocześnie przekierował nas do swojego mecenasa Tomasza Banasia, który reprezentuje go w tej sprawie. Zamieszczamy jego wyjaśnienia.

📢 Wypadek pod Krakowem. Jedna osoba ranna Czernichów, ul. Wadowicka/Podgórki - wypadek dwóch samochodów osobowych, jedna osoba została poszkodowana trafiła do szpitala. Jak podaje profil FB Patrol998-Małopolska, sprawca (kobieta) pod wpływem alkoholu. Trwa akcja służb, występują utrudnienia w ruchu. 📢 Ukraińscy żołnierze dochodzą do zdrowia w Krakowie. Podziękowali miastu za wsparcie Ukraińscy żołnierze, którzy zostali ranni i otrzymali pomoc w Krakowie, wystąpili podczas pierwszej powakacyjnej sesji Rady Miasta Krakowa, w czasie której dziękowali za wsparcie. Mówili o tym, że ukraińskie szpitale są przepełnione i że wojna pochłonęła wiele ofiar. - Dziękujemy za to, że możemy u was dochodzić do zdrowia - mówili żołnierze, którzy rehabilitują się w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym. 📢 Czterech Małopolan z zarzutami o zarabianie na dziecięcej pornografii Funkcjonariusze Wydziału w Lublinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali czterech młodych mężczyzn, podejrzanych o rozpowszechnianie w sieci treści przedstawiających seksualne wykorzystanie osób małoletnich na stworzonej przez siebie stronie internetowej. Policjanci zabezpieczyli u zatrzymanych różnego rodzaju nośniki pamięci cyfrowej, na których ujawniono pliki z nielegalnymi treściami. Decyzją lubelskiego sądu, podejrzani zostali tymczasowo aresztowani.

📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. Góralska para chwali się zdjęciami swojego nowego domu Kasia i Jędrek to małżeństwo z Zakopanego, które zasłynęło z udziału w programie Gogglebox. Z poziomu kanapy ze swojego mieszkania podbili serca wielu Polaków. Fani rozpoznają ich nie tylko po oryginalnym poczuciu humoru, ale także po niezwykłym zamiłowaniu do folkloru, co można zobaczyć przede wszystkim po wystroju ich domu. Para z Małopolski od jakiegoś czasu jest w trakcie urządzania swojego nowego domku w górach, czym chętnie chwali się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami jak mieszkają słynni górale z Gogglebox.

📢 Kraków. Mężczyzna wulgarnie obraża Ukrainkę i jej dziecko. "Nie jesteś człowiekiem, jesteś Ukraińcem". Radny robi zrzutkę, by go ukarać Radny miejski Łukasz Wantuch opublikował w sieci film, na którym mężczyzna obraża Ukrainkę i jej dziecko. Nie przebiera w słowach. Pada m.in. "Twoje dziecko jest mniej warte od śmiecia na ulicy" i mnóstwo przekleństw oraz epitetów. Widać, że agresor ma problem z Ukraińcami i ich obecnością w Polsce. A poszło o to, że syn kobiety kopnął piłką w psa mężczyzny. Radny chce go odszukać i wytoczyć mu proces. Zorganizował nawet zrzutkę na ten cel. Policja już wie o sprawie.

📢 Sprawa kopciuchów w Małopolsce. Kraków idzie do Naczelnego Sądu Administracyjnego Kraków złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w związku ze złagodzeniem uchwały antysmogowej dla Małopolski. Chodzi o wydłużenie żywotności trujących kopciuchów. Wcześniej miasto zaskarżyło zmianę przepisów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale skarga została odrzucona. 📢 Kraków. Zmiany na al. 29 Listopada. Wiemy dokładnie, kiedy ma zakończyć się przebudowa wylotówki Od 31 sierpnia zamknięty zostanie dla ruchu fragment ul. Powstańców przy skrzyżowaniu z al. 29 Listopada. Dla kierowców wprowadzone będą trasy objazdowe. Inwestycja zbliża się do końca, pojawia się coraz więcej asfaltu jezdni. Do tej pory podawano też bezpiecznie, że zakończenie trwającej już długo wylotówki na Warszawę planowane jest na "koniec roku 2023". Okazuje się jednak, że zostało to sprecyzowane z wykonawcą i konkretny termin zakończenia prac to 1 grudnia 2023 roku.

📢 Sierpniowe mgły na krakowskich Błoniach zapowiadają nadchodzącą jesień? Centrum miasta, a klimat jak na błogiej, mazurskiej wsi! Poranne mgły przywodzą na myśl jesień. Choć wakacje dobiegają końca, wciąż trwa jednak lato. Sierpień to jednak miesiąc, w którym krakowskie Błonia toną w porannych mgłach. Czy to pierwsze oznaki nadchodzącej jesieni? Zobaczcie niezwykle sielankowe zdjęcia. Samo centrum miasta a klimat jak na błogiej, mazurskiej wsi!

📢 Oficjalnie: Jacek Góralski trafił do Wieczystej Kraków. Reprezentant Polski podpisał trzyletni kontrakt z przedstawicielem III ligi Transfery. Jacek Góralski we wtorek oficjalnie dołączył do trzecioligowej Wieczystej Kraków. 30-latek związał się z klubem z województwa małopolskiego trzyletnim kontraktem. Popularny "Góral" będzie występować w trzecioligowcu z "trójką" na plecach. Jak poradzi sobie reprezentant Polski w niwym zespole? 📢 Na seniorów czekają bezpłatne porady, wykłady, koncert, a nawet impreza z DJ Wiką Wykłady na temat zdrowia, bezpieczeństwa czy ekonomii, bezpłatne badania i porady lekarskie, pokaz mody, strefa gastronomiczna m.in. ze stoiskami Kół Gospodyń Wiejskich, a nawet impreza integracyjna prowadzona przez najstarszą DJ-kę Europy - wszystko to czeka na uczestników X Międzynarodowych Senioraliów w Krakowie. Tegoroczne Senioralia odbędą się 1 września na Rynku Głównym oraz w parku Jordana. Organizowane są przez Stowarzyszenie MANKO - Głos Seniora.

📢 Od 3 maja Air Baltic uruchomią połączenie z krakowskiego lotniska do Wilna Kolejny, nowy przewoźnik w Kraków Airport. Od 3 maja Air Baltic uruchomią połączenie z krakowskiego lotniska do Wilna. Do stolicy Litwy będziemy mogli polecieć dwa razy w tygodniu. 📢 "Kopanie w obozie bez uprzednich badań archeologicznych"? Muzeum KL Plaszow wyjaśnia Rozpoczęte prace budowlane na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Plaszow, które są elementem tworzenia Muzeum - Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie, zaniepokoiły ich obserwatorów. Mieszkańcy skupieni wokół facebookowej grupy "Stop ogradzaniu Krzemionek" podnieśli alarm. W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie można przeczytać, że w dawnym obozie trwa budowa dróg w miejscu, gdzie nie przeprowadzono badań archeologicznych i bez nadzoru archeologa. Pada żądanie wstrzymania prac. Mamy komentarz Muzeum w tej sprawie.

