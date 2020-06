Prasówka Kraków 3.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.06.2020, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „"Oczko wodne" w... oczach internautów. Prezydent Duda zaskoczył propozycją [MEMY] ”?

Prasówka Kraków 3.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 "Oczko wodne" w... oczach internautów. Prezydent Duda zaskoczył propozycją [MEMY] Prezydent Duda znów jest na językach internautów. Wszystko za sprawą programu żartobliwie nazwanego "oczko plus". Andrzej Duda zapowiedział powstanie programu "Moja woda" na prowadzenie małej retencji wody, w ramach którego każdy Polak miałby obok domu oczko wodne. Stanisław Kosiniak-Kamysz zażartował, że może prezydent chce dawać jeszcze rybki do tego, a internauci już zabrali się za produkcję memów. 📢 Kraków. Tysiące żarłocznych gąsienic na drzewach i krzewach Młynówki Królewskiej. Spokojnie, to tylko... namiotnik "Są różne etapy rozwoju: zwinięte liście w pajęczynie na zdrowych krzewach, worki pajęczynowe w setkami gąsienic (a tych worków setki), chodzące gąsienice i martwe drzewa z pajęczynami!!! Są na całym odcinku niebieskiego szlaku wzdłuż wału Młynówki Królewskiej (od wejścia z Lindego do torów kolejowych). Najwięcej na wysokości połowa osiedla domków (Balicka 126-140 - na wprost Biedronki) i wzdłuż całego płotu Akademii Rolniczej Wydziału Mechanizacji i Technologii Żywności." - napisała w liście do redakcji nasza czytelniczka. Mieszkanka okolic Młynówki obawia się, że gąsienice mogą wyrządzić duże szkody w roślinności.

📢 Czwartek ciepły lecz burzowy, w weekend zmiana pogody W czwartek na południu i północnym wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu i burze (10-20 mm). Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowy i zachodni. W porywach burzowych może osiągnąć do 80 km/h. W piątek w całym kraju mogą występować przelotne opady deszczu, a na wschodzie także burze (10-20 mm). Termometry pokażą od 18 st. C na Pomorzu do 22 st. C na Podkarpaciu.

Prasówka 3.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków i okolice. Piękniejsza część trybun ZDJĘCIA Kobiety, dziewczyny. To one są w tej GALERII. Jako kibicki, obserwatorki meczów w ligach lokalnych, regionalnych, na meczach juniorów. Pewnie wiele z nich trzyma kciuki za swoich biegających po boisku facetów, inne za swoich synów. Zajrzeliśmy na wiele stadionów w Krakowie i okolicach, i Wy też zobaczcie, które z nich chętnie odwiedzają przedstawicielki płci pięknej.

📢 Kontrowersyjne zmiany w ruchu. Nawet część urzędników się dziwi Od kilku tygodni trwa rewolucja komunikacyjna w Krakowie. Pasy ruchu są zwężane z jednego do dwóch, malowany są pasy dla rowerów, zabezpieczane przejścia dla pieszych. Na wszystkie te zmiany złorzeczą kierowcy, a niektóre krytykują nawet urzędnicy, choć nieoficjalnie. Kontrowersje budzi m.in. wpuszczenie samochodów na torowisko na Grzegórzeckiej, czy pomysł zwężenia do jednego pasa ruchu w obie strony na moście Nowohuckim. 📢 Krakowskie Malediwy, czyli teren poprzemysłowy, który stał się najbardziej dzikiem i malowniczym zakątkiem miasta [ZDJĘCIA] Kilkanaście zbiorników wodnych w Przylasku Rusieckim, powstałych po zalaniu wyrobisk żwirowni przyciąga dziś tych, którzy chcą zaznać dzikiej przyrody nie wyjeżdżając z miasta. Stawy i bogata roślinność tworzą niepowtarzalną atmosferą bliskości z naturą. Wędrując po przylasku można spotkać łabędzie czy kaczki. Miejsce stało się także mekką wędkarzy. To doskonałe miejsce, aby odpocząć od zgiełku miasta. Teren też przyciąga również inwestorów. To właśnie w okolicach Przylasku planowana jest jedna z największych inwestycji w historii Krakowa - Nowa Huta Przyszłości. Sami zobaczcie jak wygląda malowniczy Przylasek.

📢 Wypadek w Krakowie. Potrącenie pieszego w okolicy pętli w Pleszowie [KRÓTKO] Wypadek w Krakowie na ulicy Igołomskiej w okolicy pętli tramwajowej Pleszów - informują czytelnicy. Z relacji wynika, że został potrącony pieszy. Przez kilkadziesiąt minut kierowcy mieli problem z przejazdem ulicą Igołomską w obie strony. 📢 Kraków. Turystyka na łopatkach. Marszałek daje pieniądze na wsparcie. Gości wciąż niewielu, zatrzymują się pod Wawelem przejazdem [ZDJĘCIA] Wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz pod Wawelem pochwalił się tym, jakie wsparcie władze regionu udzieliły branży turystycznej, wręczył jej przedstawicielom bony na finansową pomoc i przedstawił pomysły na ratowanie tego sektora gospodarki. Na razie jednak turystów w Krakowie jest niewielu. Do przyjazdu do Małopolski i jej stolicy mają zachęcać specjalnie przygotowane kampanie promocyjne. 📢 Kraków. Wielka metamorfoza stacji w Płaszowie. Zobacz efekty prowadzonych prac! Trwa modernizacja stacji Kraków Płaszów. Roboty mają zakończyć się w 2021 roku. Powstanie m.in. nowy peron, przebudowane zostanie również przejście podziemne.

📢 Baseny w Krakowie. Lista pływalni w mieście i nowe zasady od 6 czerwca Baseny w Krakowie. Prezentujemy listę krytych pływalni w mieście. Nowe zasady korzystania z basenów obowiązują od 6 czerwca 2020 roku. Od tego dnia na nowo, po przerwie spowodowanej koronawirusem, można wybrać się na pływalnię. Sprawdź w GALERII, gdzie można popływać w Krakowie. 📢 Rasy psów do bloku. Shitzu, cocker spaniel, buldog francuski. Sprawdź, jaki pies nadaje się do bloku? Jaki pies nadaje się do bloku? Które rasy psów dobrze radzą sobie w mieszkaniu? Sprawdźcie! 📢 Najlepsze siłownie i kluby fitness w Krakowie według internautów [LISTA] Jakie zasady ćwiczeń w czasach koronawirusa? [3.06.] Siłownie i kluby fitness w Krakowie otwarte od 6 czerwca. Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych klubów fitness i siłowni według ocen, jakie użytkownicy pozostawiają w wyszukiwarce Google. Przekonaj się, gdzie warto chodzić ćwiczyć formę i dbać o dobrą sylwetkę. Sprawdź w GALERII, jakie siłownie w Krakowie od 6 czerwca na nowo zapraszają w swoje progi. W niektórych z nich nieco się zmieniło, bo właściciele wykorzystali okres zamknięcia klubu na remont. Poniżej podajemy też zasady, na jakich funkcjonują kluby fitness i siłownie w nowej rzeczywistości w trakcie pandemii koronawirusa - warto się z nimi zapoznać przed powrotem na sale do ćwiczeń.

📢 Zaginął Robert Pałac. To 51-letni mieszkaniec gminy Michałowice Zaginął 51-letni Robert Pałac z Masłomiącej w gminie Michałowice. Poszukuje go rodzina i policja, w pierwszych godzinach akcji zaangażowano także trzy jednostki straży pożarnych. Apelują o pomoc w poszukiwaniach. Zaginiony ostatni raz widziany był 1 czerwca 2020 roku w godzinach porannych. 📢 Kraków. Coraz więcej dzieci wraca do przedszkoli. Radny chce, by wszystkie otwarte były również w wakacje Coraz więcej rodziców posyła swoje dzieci do samorządowych przedszkoli w Krakowie. 1 czerwca do tych placówek opiekuńczych przyszło blisko 3 tys. maluchów, czyli prawie 17 proc. wszystkich, które uczęszczają do przedszkoli. Tymczasem radny miejski Rafał Komarewicz proponuje, by otworzyć przedszkola również w wakacje. 📢 Największe cuda religijne, pozostające dla nauki zagadką. Niektóre wydarzyły się w XXI wieku! Objawienia, lewitacje, stygmatyzacja - oto cuda Kościoła katolickiego, których do dziś nie potrafi wyjaśnić nauka. Istnieją pewne teorie tłumaczące m.in. krew na Hostii, jednak ciężko odnieść je do wydarzeń, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich 1200 lat. Co ciekawe, niektóre z cudów mogliśmy zaobserwować w XXI wieku, i to nawet w Polsce. Które z nich do dziś spędzają naukowcom sen z powiek? Sprawdź w galerii.

📢 Poturbowali 50-latka, później podpalili jego ciało Dożywotniego pozbawienia wolności zażądał prokurator dla Marcina K. za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 50-letniego Jana M. Pokrzywdzony był bity, kopany, kłuty nożem, a na koniec został podpalony. Do zabójstwa doszło 11 sierpnia 2018 r. w pustostanie na tyłach Muzeum Armii Krajowej. 📢 Kraków. Ranking najtańszych sklepów w mieście [LISTA] Koronawirus spowodował podwyżki cen wielu produktów. O tym, w której sieci handlowej mogliśmy zrobić najtańsze zakupy 50 podstawowych produktów, opisuje Raport Koszyka Zakupowego ASM Sales Force Agency. Badania przeprowadzono także w Krakowie. Ich wyniku pokazują, że w najtańszym sklepie w mieście za wszystkie zakupy trzeba było zapłacić 260,69 zł, w najdroższym te same towary kosztowały 388,09 zł. Który sklep okazał się najtańszy? Zobacz zestawienie.

📢 Kraków. Krewki budowlaniec dziewczynę uderzył patelnią, a znajomego potraktował nożem Sąd Okręgowy w Krakowie skazał na 2 lata i 2 miesiące więzienia 28-letniego budowlańca Tobiasza J., który podczas awantury uderzył swoją byłą dziewczynę patelnią w głowę, a jej znajomego dźgnął nożem w brzuch.

📢 Kraków. Przebudowa al. 29 Listopada w końcu ruszy? Jest ważna deklaracja Z informacji, które pozyskał radny miejski Jakub Kosek wynika, że jeszcze w czerwcu ma zostać wydany kluczowy dokument, czyli pozwolenie na rozpoczęcie przebudowy alei 29 Listopada. Byłby to w końcu przełom. Rozbudowa tej kluczowej drogi wjazdowej do Krakowa miała bowiem rozpocząć się już w... 2018 roku. A nie stało się to do dziś. 📢 Koronawirus w Małopolsce. Kolejna fala zakażeń w Małopolsce [ŚRODOWE DANE] Koronawirus nie odpuszcza. W środę w Małopolsce potwierdzonych zostało aż 16 nowych przypadków zakażenia. To największy przyrost liczby zakażeń od wielu dni.

Znamy nowy termin wyborów prezydenckich