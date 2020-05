Prasówka Kraków 30.05.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.05.2020, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Tak się bawią Dolne Młyny! Powrót do ulubionych barów i restauracji”?

Prasówka Kraków 30.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Tak się bawią Dolne Młyny! Powrót do ulubionych barów i restauracji Wielu mieszkańców znów przyszło do swoich ulubionych knajp w kompleksie Dolne Młyny i zapełniło udostępnione klientom w nowym rygorze sanitarnym stoliki. Tytano znów wygląda jak kiedyś. 📢 Krakowianie spacerują bez maseczek. Tak wygląda znoszenie obostrzeń w mieście [ZDJĘCIA] Od 30 maja Polacy nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni otwartej, jeśli zachowany jest dystans społeczny - to jeden z punktów czwartego etapu znoszenia obostrzeń sanitarnych. Krakowianie korzystają z łagodzenia restrykcji rządowych i wychodzą z domu bez maseczek. 📢 Krakowianie chętnie wychodzą z domu. Ogródki przy restauracjach powoli się zapełniają [ZDJĘCIA] Coraz więcej krakowian decyduje się spędzić czas na mieście. Restauracje, kawiarnie i bary w Krakowie znów mogą wrócić do dawnej działalności, ale w nowym reżimie sanitarnym. Od 18 maja mogą gościć jednego klienta na 4 metry kwadratowe, ale muszę każdorazowo muszą zdezynfekować stolik i zapewnić pomiędzy nimi 2-metrową przestrzeń. Kucharzy i obsługę lokali obowiązuje także noszenie maseczek i rękawiczek. Sprawdziliśmy, jak krakowianie skorzystali ze znoszonych obostrzeń i gdzie wybrali się w ostatni weekend maja.

Prasówka 30.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Basia: Płakałam, kiedy dzieci spały. By nie widziały Co może myśleć matka, kiedy jej kilkudniowe dziecko zanosi się od płaczu drugą godzinę, a pielęgniarki próbują znaleźć choć jedną żyłkę, która by nie pękła. Starają się kolejny raz i kolejny wkłuć igłę w rączki, nóżki, główkę dziecka. - Modliłam się tylko o jedno, by to się skończyło, żeby synek jakimś cudem przestał odczuwać ból. Chciałam być na jego miejscu. Zrobiłabym wszystko, by tak się stało - opowiada Basia. W jej domu na COVID-19 chorowało osiem osób, w tym jej dwoje dzieci; niespełna dwuletni Maciuś i nowo narodzony Wojtuś.

📢 Koronawirus w Małopolsce. 12 nowych zakażeń, troje ozdrowieńców [WIECZORNE DANE] Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, w województwie małopolskim przybyło 12 nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2. W sumie w Małopolsce jest 1215 osób zakażonych koronawirusem, 856 osób wyleczonych, 40 osób zmarło. 📢 Bagry. Krakowscy żeglarze postawili maszty i wrócili na zalew w Płaszowie [ZDJĘCIA] Bagry. Nareszcie! Na zalewie w Płaszowie zaroiło się od łódek i żagli. Młodzi i starsi żeglarze mogą na nowo uprawiać swój ulubiony sport bez żadnych ograniczeń i chętnie z tego korzystają. W sobotę 30 maja z przystani klubu żeglarskiego Horn na Bagrach wyruszyła na wodę cała armada większych i mniejszych żaglówek. Nikt nie narzekał na kiepską pogodę i deszcz, wszyscy byli w świetnych humorach. Zresztą zobaczcie sami w GALERII.

📢 Kraków. Jak weekend to... do galerii handlowej! Ogromne centra zaczęły tętnić życiem, jak w czasie sprzed epidemii? [ZDJĘCIA] Wolnych miejsc parkingowych coraz mniej, coraz więcej za to ludzi odwiedzających podwoje krakowskich centrów handlowych. Jeszcze kilka tygodni temu przestrzeń świecąca pustkami, dziś raczy nas widokiem ochoczo spacerujących zakupowiczów. Taśmy, subtelnie sugerujące zakaz wstępu pozostały, choć są coraz rzadszym widokiem. Ze zdecydowanym dystansem traktowane są jeszcze punkty gastronomiczne: z trudem doszukiwać się chętnych do odpoczynku przy kawiarnianych i restauracyjnych stolikach. Większość obecnych ma ubrane maski ochronne, niektórzy również rękawiczki. Dystans? Zachowany, przynajmniej mniej więcej. Oto nowa normalność? 📢 Kraków. Targ Pietruszkowy przeżył pandemię. CENY 30.05 Targ Pietruszkowy w Krakowie słynie z ekologicznych produktów. Zlokalizowany pod 'Koroną" przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie plac w ciągu kilku lat istnienia dochował się stałych klientów, których nie przegoniła nawet pandemia!

📢 Park Gródek w Jaworznie to polskie Malediwy! Turyści są zachwyceni Lazurowa woda, strome klify, małe wysepki... Nie, wbrew pozorom nie chodzi tutaj o żadne tropiki. Tak pięknie jest w jaworznickim Parku Gródek. Na to miejsce często mówi się, że to taka mała „Chorwacja". Ale internauci już znaleźli nowe określenie dla Parku Gródek w Jaworznie. "Jak Malediwy!" - mówią zachwyceni. 📢 Gdzie jechać na wakacje? Te kraje otwierają się na turystów Wakacje 2020 mogą być inne, niż dotychczas, ale wcale nie muszą. O odmrażaniu turystyki mówi się coraz śmielej, mimo tego, że koronawirus nie odpuścił. Czy to oznacza, że wcale nie jesteśmy skazani na wakacje w kraju? To zależy od współpracy między krajami i jakie przyjmą obostrzenia. Część Polaków wcale nie ma zamiaru rezygnować z zagraniczych wojaży. Pamiętać jednak należy o pandemii koronawirusa i o tym, że COVID-19 z nami zostanie.

📢 Kraków. Kolejny wielki hotel wyrasta w bezpośrednim sąsiedztwie Błoń [ZDJĘCIA] To już kolejna ogromna inwestycja tuż obok krakowskich Błoń. Nieopodal stadionu Wisły powstaje 6-piętrowy hotel. Jak zapowiadał przed rokiem inwestor, w środku będą 263 pokoje, ponadto basen, pomieszczenia fitness, restauracja, sale konferencyjne. 📢 Kraków. Gdzie na spacer z rodziną? 10 pomysłów: Kraków i okolice Kraków. Gdzie na spacer z rodziną? Jeśli czasem zadajecie sobie to pytanie, to może przydatne okażą się nasze propozycje. Mieliśmy wskazać 10 spacerowych tras w Krakowie i okolicach, ale jak się wczytacie - przekonacie się, że jest ich więcej, bo do tematu podchodziliśmy wielowariantowo. 📢 Wszystko na swoim miejscu. Wróciły kiełbaski z nyski! [ZDJĘCIA] Wróciła współczesna legenda i jeden z najlepszych smaków ulicznej gastronomii Krakowa. Gdy gospodarka kolejnymi etapami się odmraża - odmroziły się i słynne kiełbaski z nyski. Znów można je kupić w stałym miejscu, obok Hali Targowej.

