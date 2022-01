Prasówka Kraków 30.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Kraków 30.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Tanie i do kupienia na każdym kroku obwarzanki to w Krakowie jedna z najpopularniejszych przekąsek. Z solą, makiem, sezamem, ale też w posypce serowej czy z czarnuszką - krakowski obwarzanek to obowiązkowy punkt na mapie krakowskich atrakcji, dla mieszkańców szybkie śniadanie albo przekąska w drodze z pracy, na zajęcia. Dostępne, owszem, niemal wszędzie, ale cena coraz wyższa. Ile trzeba zapłacić za krakowskiego obwarzanka? Sprawdziliśmy.