Prasówka Kraków 30.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Transfery. Jacek Góralski we wtorek oficjalnie dołączył do trzecioligowej Wieczystej Kraków. 30-latek związał się z klubem z województwa małopolskiego trzyletnim kontraktem. Popularny "Góral" będzie występować w trzecioligowcu z "trójką" na plecach. Jak poradzi sobie reprezentant Polski w niwym zespole?

Sprawdziliśmy, jakie mieszkania w województwie małopolskim będą przedmiotem licytacji komorniczych we wrześniu. Licytacje to szansa na zakup mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości!

Do niecodziennej interwencji straży pożarnej doszło na osiedlu Centrum B w Nowej Hucie. Dyżurny straży poinformował, że wezwani strażacy próbują dostać się siłowo do mieszkania gdzie ma przebywać lokator, który nie odpowiada i nie daje znaku życia.

Bieżący tydzień w Krakowie upływa pod znakiem FAME MMA. W poniedziałek, 28 sierpnia, odbyła się jedyna konferencja, poprzedzająca sobotnią galę FAME MMA 19. Miejscem wydarzenia była Mała Hala Tauron Areny Kraków, gdzie zgromadziła się masa miłośników freakfightów. Dopisała zarówno publiczność, jak i zawodnicy, którzy wyjątkowo emocjonalnie uczestniczyli w konferencji...

Od 31 sierpnia planowane jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu na obszarze od ul. Wybickiego do ul. Banacha – informuje Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie. Wiąże się to z uruchomieniem od września komunikacji tramwajowej do Górki Narodowej. To ważne skrzyżowania przez które codziennie przejeżdżają tysiące kierowców. Linia tramwajowa zatem mocno namiesza też w ruchu samochodów.