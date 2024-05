Prasówka Kraków 30.05.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.05, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Fort św. Benedykt dostanie nowe życie. Rozpoczyna się remont ”?

Prasówka Kraków 30.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Fort św. Benedykt dostanie nowe życie. Rozpoczyna się remont Podgórski fort 31 "św. Benedykt", który ma zyskać drugie życie - już w rękach konserwatorów. A tym samym rusza generalny remont fortu. W środę 29 maja nastąpiło oficjalne wprowadzenie na plac budowy wykonawcy - firmy Wit Podczerwiński Antiqa Konserwacja Dzieł Sztuki, która rozpoczyna remont elewacji obiektu. Specjaliści najpierw zajmą się elewacją zewnętrzną (przy której stanęły już pierwsze rusztowania), a następnie elewacją wewnętrzną. Na wykonanie prac mają 12 miesięcy.

📢 Rusza sezon! Już niedługo będzie można kąpać się w Przylasku Rusieckim. Ale są pewne utrudnienia Wraz z Dniem Dziecka, w sobotę 1 czerwca, rozpocznie się sezon na kąpielisku w Przylasku Rusieckim. Krakowscy urzędnicy zachęcają do aktywnego spędzania wolnego czasu i przypominają o zasadach bezpiecznego odpoczynku nad wodą. Na razie nie można jednak korzystać z sanitariatów w budynku socjalnym.

📢 Wypadek na zakopiance. Motocykl zderzył się z samochodem. Utrudnienia w ruchu Do wypadku z udziałem motocyklisty i samochodu osobowego doszło w środę 29 maja przed godz. 16 na drodze krajowej nr 7 w Krzyszkowicach koło Myślenic, na wysokości restauracji Krakowiacy i Górale. - W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana, znajduje się pod opieką ratowników medycznych. Występują utrudnienia w ruchu drogowym. Zachowajcie ostrożność – apeluje portal Patrol 998 – Małopolska.

Prasówka 30.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Groźny wypadek na drodze krajowej 94 pod Krakowem. Dwoje rannych, duże utrudnienia w ruchu Czołowe zderzenie dwóch samochodów na drodze krajowej 94 (319 km) w Białym Kościele w gminie Wielka Wieś koło Krakowa. Wypadek miał miejsce w środę (29 maja) krótko po godz. 14. - Doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych, w wyniku którego poszkodowane zostały dwie osoby. Spodziewane są duże utrudnienia w ruchu – podaje Powiat Krakowski 112.

📢 Koniec koszmaru dyrektora Teatru Słowackiego. "Przestałem być odwoływanym dyrektorem" Zarząd Województwa Małopolskiego oficjalnie zakończył trwającą od przeszło dwóch lat procedurę odwołania Krzysztofa Głuchowskiego ze stanowiska dyrektora Teatru Słowackiego. - To zakończenie bardzo długiej drogi. Chciałbym powiedzieć, że czuję satysfakcję, ale - po ludzku - to jest ciężka sytuacja, kiedy przez 800 dni jest się odwoływanym – mówi Krzysztof Głuchowski. 📢 Krakowianin nagrodzony przez NASA. Zdjęcie „Schody do Drogi Mlecznej” z tytułem Astronomy Picture of the Day Fotografia zatytułowana „Schody do Drogi Mlecznej” autorstwa krakowianina Marcina Rosadzińskiego została opublikowana dzisiaj (29 maja) na oficjalnej stronie internetowej Amerykańskiej Agencji Kosmicznej (NASA) jako Astronomy Picture of the Day (zdjęcie dnia). To ogromne wyróżnienie i najbardziej prestiżowa nagroda na świecie dla wszystkich osób zajmujących się astrofotografią. Tym bardziej, że to już drugie takie wyróżnienie dla Marcina Rosadzińskiego.

📢 Eugeniusz Pitala z Krakowa pracuje jako szewc już 70 lat. Obawia się, że będzie musiał zamknąć zakład z powodu zbyt wysokich kosztów pracy Na pytanie - od ilu lat pracuje jako szewc? - pan Eugeniusz bez zastanowienia odpowiada, że prawie 70 lat. - Zaraz po szkole podstawowej poszedłem do zakładu cholewkarskiego przy ul. Garbarskiej. Potem otworzyłem prywatny warsztat przy ul. Moniuszki, a teraz mam zakład szewski przy ul. Wolskiej. Nie potrafię żyć bez pracy. To zajęcie trzyma mnie przy życiu - mówi szewc. 📢 Brakuje kierowców i autobusy nie wyjeżdżają na trasy? W krakowskim urzędzie zapewniają, że nie ma problemu Na Platformie Komunikacyjnej Krakowa - PKK mieszkańcy alarmują, że część kursów autobusów nie jest realizowana i zastanawiają się, czy znów jest problem z obsadą kierowców. W środę (29 maja) w odpowiedzi Zarząd Transportu Publicznego ogłosił, że nie będzie utrudnień. Tłumaczą tam też przyczyny ograniczenia niektórych kursów.

📢 33-latka z Nowej Huty za obnażanie się przed maszerującymi żołnierzami i przechodniami odpowie przed sądem Krakowscy policjanci zidentyfikowali kobietę, która dopuściła się nieobyczajnego wybryku w rejonie Rynku Głównego. 33-latka rozebrała się w miejscu publicznym, nie zważając na ludzi, którzy tamtędy przechodzili. Za wykroczenie odpowie przed sądem. 📢 Tak będzie rozliczone PiS! "Nie uciekną przed nami!" - deklaruje Roman Giertych "To obywatele zobowiązali nas do rozliczenia PiS-u. I to RP z całą siłą swego majestatu dzisiaj upomina się o tych najbiedniejszych, których posłowie Suwerennej Polski okradali i to nie jest żadna zemsta Giertycha, to jest sprawiedliwość, która do nich przyszła i teraz oni próbują spersonalizować swoje lęki, czy też swoje lamenty na mnie z tego powodu - mówił podczas zwołanej w środę, 29 maja, w Krakowie konferencji prasowej poseł KO Roman Giertych. Obecna była również posłana KO Jagna Marczułajtis-Walczak, która startuje w wyborach do europarlamentu z okręgu 10.

📢 Nie tylko na Dzień Dziecka. Niezwykły świat dzieciństwa w PRL. Zobacz stare zdjęcia Tornistry, szkolne stołówki, mleko z kożuchami, klucz na szyi, rajtuzy na nogach, gra w klasy, karuzele, wata cukrowa, ciepłe lody, oranżada w woreczku, 3-tygodniowe letnie kolonie - dzieciństwo za czasów PRL było zupełnie inne niż teraz. Na zdjęciach wygląda nieomal egzotycznie. Tych, którzy pamiętają, zapraszamy na wspomnienia, młodszych - na niezwykłą w podróż w przeszłość. 📢 Hotel Saski po metamorfozie. Krakowian i turystów zaprasza na dziedziniec Pod nazwą Saski Garden została urządzona nowa przestrzeń kawiarniano-restauracyjna Hotelu Saskiego w Krakowie - na jego wewnętrznym dziedzińcu, z bramą od strony ulicy św. Tomasza. Hotel po trwającej blisko trzy lata przebudowie zaprasza znów gości od lipca 2022 roku. Teraz - jak deklarują przedstawiciele hotelu - to z myślą o mieszkańcach Krakowa powstało klimatyczne miejsce, zaciszne miejsce, które pozwala poczuć się intymnie w samym sercu Krakowa.

📢 Kraków szykuje się na 23. Wielką Paradę Smoków! Widowiska plenerowe, pikniki rodzinne, konkursy. Zobacz program Już po raz 23. Kraków stanie się stolicą smoków! W dniach 8-9 czerwca 2024 roku odbędzie się Wielka Parada Smoków - barwne i widowiskowe święto, które zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych. 📢 Strefa Czystego Transportu na nowych zasadach. Od kiedy mają obowiązywać ograniczenia? Jest propozycja prezydenta Krakowa Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski wydał zarządzenie w sprawie zmiany uchwały z listopada 2022 roku dotyczącej ustanowienia Strefy Czystego Transportu. Chodzi o opóźnienie wejścia w życie SCT, by dać czas na przygotowanie potrzebnych zmian. Zgodnie z nową propozycją pierwszy etap SCT miałby więc obowiązywać od 1 stycznia 2026 r., a nie jak pierwotnie zakładano – od 1 lipca 2024 r. Dodatkowo prezydent zdecydował o zorganizowaniu w tym roku szerokich konsultacji społecznych w sprawie założeń nowej SCT.

📢 Uwaga kierowcy! W tym dniu też zapłacicie za parkowanie w Krakowie! W połowie maja 2023 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady w Obszarze Płatnego Parkowania w mieście. Według nich, w Boże Ciało, 30 maja – parkowanie jest płatne. Ponadto w długi - czerwcowy - weekend zostanie wprowadzonych kilka zmian dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej w okresie długiego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała. Zmiany będą obowiązywały od 30 maja (czwartku) do 2 czerwca (niedziela). 📢 Święto Małopolski 2024 w Muzeum Lotnictwa. Koncerty gwiazd, atrakcje dla dzieci i małopolskie przysmaki. To wszystko już 9 czerwca! Już 9 czerwca odbędą się coroczne obchody Święta Małopolski. Tym razem spotkamy się na terenie krakowskiego Muzeum Lotnictwa Polskiego i właśnie tam czekać nas będzie ogrom różnorodnych atrakcji.

📢 Kraków bez dużej strefy kibica na Euro 2024. Sytuację ratuje Tauron Arena Rozumiem, że Polska i Ukraina nie są organizatorami Euro 2024, tak jak to było na Euro 2012, kiedy strefa kibica stanęła na krakowskich Błoniach, ale czy zainteresowanie piłką nożną krakowian i turystów zmalało przez 12 lat? Chyba nie, szczególnie z magnesem na kibiców, i to nie tylko polskich, jakim w reprezentacji jest Robert Lewandowski. Kraków jednak nie ma pomysłu na wykorzystanie mistrzostw dla zrobienia hucznej imprezy dla ludu. Strefy kibica nie będzie na Euro 2024, standardowo będzie można przysiąść na pufie przez telebimem pod Tauron Areną Kraków czy w licznych pubach.

