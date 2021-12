Prasówka Kraków 29.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

W Krakowie wykryto dwa pierwsze przypadki nowego wariantu koronawirusa omikron. Zakażeni to kobieta i mężczyzna w wieku 44 i 60 lat.

Masz dziecko i szukasz dla niego dobrego lekarza pediatry w Krakowie? Takiego, którego oprócz świetnej wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny wykaże się również empatią i dobrym podejściem do dzieci? Każdy rodzic wie, że nie jest to takie proste, dlatego pewną pomocą może być ranking 10 lekarzy polecanych przez największą liczbę użytkowników serwisu ZnanyLekarz.pl. Zobaczcie na kolejnych slajdach, do którego pediatry najlepiej wybrać się z dzieckiem.