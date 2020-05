Prasówka Kraków 29.05.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.05.2020, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Gdzie na spacer z rodziną? 10 pomysłów: Kraków i okolice”?

Prasówka Kraków 29.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Gdzie na spacer z rodziną? 10 pomysłów: Kraków i okolice Kraków. Gdzie na spacer z rodziną? Jeśli czasem zadajecie sobie to pytanie, to może przydatne okażą się nasze propozycje. Mieliśmy wskazać 10 spacerowych tras w Krakowie i okolicach, ale jak się wczytacie - przekonacie się, że jest ich więcej, bo do tematu podchodziliśmy wielowariantowo. 📢 Jerzy Pilch nie żyje. Autor "Pod Mocnym Aniołem" miał 67 lat Jerzy Pilch, jeden z najwybitniejszych i najbardziej poczytnych współczesnych polskich pisarzy, nie żyje. Zmarł w swoim domu w Kielcach. Miał 67 lat. 📢 Od lipca większa strefa płatnego parkowania. To decyzja z 2019 roku Od lipca krakowska strefa płatnego parkowania poszerzy się o nowe obszary. Dla tych, którym wydaje się to zaskoczeniem, przypominamy, że taką decyzję radni podjęli w lipcu zeszłego roku, ale część poszerzenia została wtedy odłożona w czasie. Teraz ten czas właśnie nastał.

Prasówka 29.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Psiak biegł 40 km do umierającego pana. Ta historia chwyta za serce Nieduży, pięcioletni kundelek Minka, który mieszkał wraz z właścicielem w okolicach Nowego Wiśnicza, pokazał, jak bardzo zwierzę może być przywiązane do swojego wybawcy i opiekuna. Niestety, jego pan umarł i teraz poszukiwany jest nowy dom dla Minki. 📢 Kraków. Kierowcy grożą blokadą dróg. Urzędnicy przekonują, że gdyby nie wprowadzane zmiany, to doszłoby do paraliżu komunikacyjnego Ogromne emocje wśród mieszkańców wywołała debata poświęcona komunikacyjnej rewolucji wprowadzanej przez urzędników na krakowskich ulicach. Łukasz Gryga, dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, przekonywał, że gdyby miasto nie zrobiło więcej miejsca dla rowerzystów i pieszych to miastu groziłby komunikacyjny paraliż. Mieszkańcy są oburzeni, że zmiany są wprowadzane bez wcześniejszych konsultacji społecznych i wydawane są na to publiczne pieniądze. Urzędnicy tłumaczą, że musieli działać szybko, bowiem takie postępowanie wymogła sytuacja związana z pandemią koronawirusa.

📢 Co z północną obwodnicą Krakowa? Czas na uwagi mieszkańców Do 23 czerwca mieszkańcy mogą składać wnioski i uwagi w ramach ponownej oceny wpływu budowy północnej obwodnicy Krakowa na środowisko. To ostatnia prosta przed wydaniem pozwolenia na budowę. Jak zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wykonawca czeka już z gotowym sprzętem do rozpoczęcia prac. 📢 Kraków. Pociągi pojadą nowym mostem przez Wisłę. Ale część utrudnień dla pasażerów pozostanie [ZDJĘCIA] W piątek (29 maja) otwarty został pierwszy nowy most kolejowy na Wiśle. Na razie nie oznacza to jednak rewolucji dla pasażerów, dojeżdżających pociągiem do Krakowa. Wciąż obowiązywać będą przerwy w ruchu pociągów między Dworcem Głównym a Podłężem. Tymczasem przywracane są również kursy kolejnych Pendolino. Na powrót podróżnych przygotowuje się lotnisko w Balicach.

📢 Budowa trasy S7 nie zwalnia. Na węźle Szczepanowice-Widoma beton zalewa kolejne zbrojenia [GALERIA] Aktualnie na północnym odcinku Małopolski prowadzone są prace zbrojeniowe oraz betonowanie przy 18 obiektach inżynieryjnych inwestycji S7. Najważniejszym z nich jest węzeł Szczepanowice-Widoma. Estakada będzie najdłuższym obiektem inżynierskim na tym odcinku, o długości 681 m w przypadku nitki lewej i 689 m nitki prawej. Zobaczcie postępy prac na zdjęciach. 📢 Na tych stanowiskach pracownicy mogą przebierać w ofertach pracy mimo pandemii Szukasz pracy, ale widzisz, że nowych ofert ubyło? Czujesz się niepewnie w związku z pandemią? Sprawdź, w których branżach i na jakich stanowiskach pracownicy umacniają swoją pozycję. 📢 Powrót fryzjerów. "Najbardziej wkurzało to, że Polacy nie mogli iść do salonu, a politycy mieli idealne fryzury" To dziwny, trochę humorystyczny efekt izolacji: okazało się, że jedną z rzeczy, których brakuje nam najbardziej jest... wizyta u fryzjera. Można nazwać to fanaberią rozpuszczonego społeczeństwa, a można powoływać się na dane historyczne: kobiety nawet w obozach pracy starały się dbać o fryzurę. Tak czy inaczej: zakłady fryzjerskie zostały znów otwarte. I przeżywają teraz oblężenie klientek. Która doczeka się na swój termin, ta szczęściara.

📢 Kronawirus w Małopolsce. Czeka nas kolejny etap odmrażania. Jak będzie wyglądać w Krakowie? Przed nami czwarty etap znoszenia obostrzeń związanych z koronawirusem. Od soboty w otwartej przestrzeni nie będziemy musieli nosić już maseczek, z kolei od 6 czerwca swoją działalność będą mogły wznowić instytucje kulturalne. Odmrożenie czeka także branżę ślubną. Jedna zasada pozostanie jednak nadal aktualna. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi. Sprawdzamy, jak do funkcjonowania w nowej rzeczywistości przygotowuje się Kraków. 📢 Dystans skraca się po drugim piwie. Zapiski z pierwszej linii frontu, cz. X Jeśli ktoś nie miał w rodzinie kogoś ciężko chorego, nie wierzy, że koronawirus w ogóle istnieje,- pisze dr Lidia Stopyra, specjalistka chorób zakaźnych, szefowa Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii Szpitala im. Żeromskiego w Krakowie.

📢 Kraków. Abp Marek Jędraszewski udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania [ZDJĘCIA] Na krakowskim osiedlu Ruczaj w parafii Zesłania Ducha Świętego, w czwartek 28 maja abp Marek Jędraszewski udzielił sakramentu bierzmowania grupie młodzieży. Z racji trwającej epidemii koronawirusa ceremonia wyglądała zupełnie inaczej niż dotychczas. Młodzież do sakramentu przystąpiła w maseczkach, zachowując dystans, bez grona przyjaciół, tylko ze świadkami i rodzicami. Ze względów związanych z ograniczeniem ilości uczestników sakrament odbyła się w dwóch grupach. 📢 Kraków. Prezydent Jacek Majchrowski: Zmiany na krakowskich ulicach są pilotażowe. Jeżeli się nie sprawdzą, to się z nich wycofamy Zmiany na krakowskich ulicach wprowadzamy teraz, bowiem jest najmniejszy ruch i to odpowiedni okres na to, by zamknąć ulicę i zrobić na niej ścieżkę dla rowerów - wyjaśnił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, który poprzez internet odpowiadał na pytania dziennikarzy. Przyznał, że na rozkłady jazdy tramwajów i autobusów, jakie obowiązywały przed pandemią jeszcze poczekamy. Wyjawił też m.in. jakie miasto ma pomysły na ratowanie branży turystycznej pod Wawelem.

📢 Kraków. Powódź w bloku! Wlała się rzeka z pękniętej rury. Mieszkańcy bez pomocy! Do bloku przy ulicy Włodkowica wdarła się woda. Jak twierdzą mieszkańcy, z przewierconej przez robotników rury, która znajduje się pod remontowaną w pobliżu drogą. Lokatorzy twierdzą, że nie doczekali się pomocy. Na zdjęciach widać jak mieszkanki budynku same łopatami i wiadrami walczyły z awarią. Widać też straty jakie wyrządziła woda. Pytamy służb dlaczego doszło do takiej sytuacji? 📢 Ranking miast przyjaznych kierowcom. Kraków na końcu Portal Oponeo.pl przygotował swój doroczny ranking miast przyjaznych kierowcom. W stosunku do poprzedniego rankingu Kraków spadł w nim o dwa miejsca - z czwartego na szóste, czyli przedostatnie. Wpływ na to ma przede wszystkim podniesienie opłat w strefie płatnego parkowania (SPP) oraz wydłużenie strefy do soboty. Kraków jest też miastem, gdzie jeździ się najwolniej. 📢 Jerzy Friediger: Czy mieliśmy odmówić pomocy choremu dziecku i zostawić je na ławce w parku? Jeśli ktoś nie miał w rodzinie kogoś ciężko chorego, nie wierzy, że koronawirus w ogóle istnieje,- pisze dr Jerzy Friediger, dyrektor szpitala Żeromskiego.

