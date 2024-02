Prasówka Kraków 29.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.02, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jacek Majchrowski zdecydował, kto zastąpi Janusza Palikota w Radzie Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK ”?

Prasówka Kraków 29.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jacek Majchrowski zdecydował, kto zastąpi Janusza Palikota w Radzie Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK Decyzją prezydenta Krakowa w Radzie Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK - po tym jak zrezygnował z tej funkcji Janusz Palikot - zasiądzie prof. Andrzej Bednarczyk, rektor ASP.

📢 Nowa dyrektor TVP Kraków Ewa Godlewska-Jeneralska o zmianach w programie informacyjnym "Kronika": "Czas odbudować zaufanie i wiarygodność" Podczas zorganizowanego w środę, 28 lutego, śniadania prasowego w siedzibie krakowskiej Telewizji Polskiej, nowa dyrektor TVP Kraków - Ewa Godlewska-Jeneralska zapewniała: - Nie przyszłam po to, żeby politycznie przestawić wajchę w drugą stronę. Jednocześnie zadeklarowała, że najważniejszym wyzwaniem jej zespołu będzie odbudowa wiarygodności i zaufania widzów. Ewa Godlewska-Jeneralska zapowiedziała również zmiany w programie informacyjnym "Kronika". Podała też nazwiska nowych prezenterów.

📢 Kultowy bar mleczny przy ul. Królewskiej do zamknięcia. W Żaku już nie zjemy domowego obiadu Tanio, smacznie i domowo - na takie obiady i śniadania przez lata mogli liczyć klienci baru mlecznego Żak przy ul. Królewskiej w Krakowie. Pracownicy kultowej już gastronomii niedawno dostali informację, że po raz ostatni wydadzą obiady 29 lutego. - Zabiła nas nierentowność - mówi nam przez telefon jedna z pracownic baru.

📢 Kto kandydatem PSL na prezydenta Krakowa? Jest decyzja Ostatnią zagadką dotyczącą wyborów na prezydenta Krakowa jest to, jaką decyzję podejmie Polskie Stronnictwo Ludowe. Niedługo zostanie ogłoszone oficjalne stanowisko w tej sprawie. Z naszych ustaleń wynika, że PSL nie wystawi swojego kandydata i nie poprze reprezentanta Polski 2050 Szymona Hołowni. Ludowcy poprą innego z pretendentów.

📢 Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie podjął uchwałę dot. projektu Trasy Pychowickiej na terenach Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ Uniwersytet Jagielloński mówi stanowcze "nie" wobec proponowanego przebiegu Trasy Pychowickiej przez tereny Uczelni. - Kierując się potrzebą zapewnienia integralności i funkcjonalności infrastruktury Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym mając na względzie plany inwestycyjne, społeczność akademicka Uniwersytetu nie może pozostać bierna wobec budowy Trasy Pychowickiej (Węzeł „Ruczaj”) w zaproponowanym wariancie - czytamy w przyjętej w środę, 28 lutego, uchwale Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. 📢 Inez Ciałowicz z Krakowa I wicemiss Polska Miss 2024 robi karierę w internecie. Małopolanka wystąpiła w teledysku Pablo Tybori Inez Ciałowicz jeszcze w ubiegłym roku wzięła udział w konkursie piękności Polska Miss 2023, w którym stanęła na podium i zdobyła koronę oraz tytuł I Wicemiss Polska 2023. Krakowianka nie zrezygnowała ze swojej szansy i postanowiła wykorzystać swoje pięć minut. Wicemiss nieustannie bierze udział w sesjach zdjęciowych, a ostatnio wystąpiła także w teledysku. Zobaczcie sami!

📢 Ryanair chce podbić małopolskie niebo. W letnim rozkładzie Małopolanie mogą wybierać spośród aż 83 kierunków Dubrownik, Faro, Olbia i Triest – to cztery nowe kierunki, które w letniej siatce połączeń Kraków Aiport, dołączą do już obecnych 79. W ten sposób Małopolanie, tylko z Ryanairem, będą mogli wybrać się w 83 miejsca świata. Rozrośnie się również baza irlandzkiego przewoźnika w Kraków Airport – do 11 samolotów. To oznacza dodatkowe 200 mln dolarów inwestycji oraz kilkadziesiąt nowych miejsc pracy. Zapowiada się więc rekordowy rok nie tylko dla Ryanaira, ale także dla krakowskiego lotniska, które zamierza w 2024 roku przebić magiczną granicę 10 mln obsłużonych pasażerów.

📢 Horoskop dzienny na 29 lutego 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w czwartek Horoskop dzienny na czwartek 29 lutego dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Marzec w szpitalu im. Rydygiera w Krakowie. "Białe soboty" czyli bezpłatne konsultacje i badania Marcowe, wiosenne klimaty najlepiej kontemplować wśród krokusów, ale przedświąteczne marcowe soboty najsensowniej zaplanować z Rydygierem! Po sukcesie ubiegłorocznej akcji profilaktycznej, organizowanej dla mieszkańców Krakowa i Małopolski w ramach Jubileuszu 30-lecia Szpitala, nadchodzi czas na nowe wyzwania! - informuje Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. 📢 Most Grunwaldzki w Krakowie z datą ważności. Ekspertyza PK wskazuje, do kiedy będzie bezpiecznie. Już trzeba myśleć o nowej przeprawie Aktualny stan Mostu Grunwaldzkiego budzi coraz więcej wątpliwości i zastrzeżeń. Władze Krakowa mówią wprost, że nie widzą innej możliwości niż jego wyburzenie i wybudowanie nowej przeprawy przez Wisłę. O temacie pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. Tymczasem dr inż. Mariusz Hebda ekspert Katedry Konstrukcji Mostowych Metalowych i Drewnianych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej opowiada o kulisach powstania ekspertyzy Mostu Grunwaldzkiego. - Most Grunwaldzki może bezpiecznie służyć mieszkańcom Krakowa do 2038 roku. Wtedy należy go rozebrać i zastąpić nowym. Choć wydaje się, że to dużo czasu, już teraz pora zacząć mówić o tym, jak taka wymiana miałaby wyglądać - mówi ekspert.

📢 Mieszkańcy Krakowa zdecydują, jakie wydarzenia będą organizowane na terenie Parku Zakrzówek. Ruszają konsultacje społeczne Mieszkańcy Krakowa będą mieli czas do 26 kwietnia by wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących zasad wyboru oraz zakresu funkcji realizowanych przez gospodarza akwenu Zakrzówek, w tym także Centrum Sportów Wodnych. - Celem i przedmiotem konsultacji jest określenie proponowanych przez mieszkańców wydarzeń możliwych do organizacji na terenie Parku Zakrzówek w tym form aktywności realizowanych w zakresie funkcjonowania Centrum Sportów Wodnych - informują urzędnicy.

📢 Kraków. Gdy dom jednorodzinny staje się... blokiem. Łukasz Gibała pokazuję przykład patodeweloperki z mikrokawalerkami Przy ulicy Młodzieży 9A, na działce, na której zgodnie z planem zagospodarowania nie może być zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinny dom jest właśnie przekształcany w blok z 16 mikromieszkaniami. – Ta sprawa jest oburzająca, wszystko wskazuje na to, że prace są prowadzone bez jakichkolwiek pozwoleń – komentuje Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa i zapowiada interwencję. Urzędnicy miejscy już odpowiadają nam, że żadnego pozwolenia na budowę nie wydawali, a sprawą zajął się już nadzór budowlany.

📢 Gdzie na krokusy w Małopolsce? W tych miejscach można podziwiać krokusowe pola. Propozycja na aktywny wiosenny weekend Chociaż w kalendarzu jeszcze zima to za oknem iście wiosenny klimat. Coraz wyższe temperatury i dłuższe dni wprowadzają wiosenną aurę, a ta sprzyja kwitnieniu pierwszych wiosennych kwiatów. W Małopolsce już pojawiają się pierwsze krokusy. Lada dzień najpopularniejsze łąki w Małopolsce pokryją się fioletowymi dywanami, a Polacy tłumnie ruszą, aby je oglądać i fotografować. Zanim kwiaty zakwitną już na dobre, warto sprawdzić, gdzie można oglądać te najbardziej efektowne wysypy fioletowych kwiatów. Oto nasze podpowiedzi. Sprawdźcie! 📢 Cztery miesiące po tragedii na budowie budynku sądu w Wieliczce. Śledztwo prowadzi prokuratura w Pińczowie Prokuratura w Pińczowie czeka na wyniki ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego żurawia budowlanego, który przewrócił się na placu budowy, w wyniku czego jedna osoba nie żyje, a trzy osoby zostały ranne. - Wyniki ekspertyzy powinny przybliżyć nas do odpowiedzi na pytanie, czy do wypadku doszło w wyniku awarii sprzętu czy błędu ludzkiego. W zależności od tego będziemy podejmowali dalsze kroki - mówi Daniel Prokopowicz - rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

📢 Kraków. Komu za głośno bije dzwon kościoła na Ruczaju. Petycja do proboszcza. "Prośba o zaniechanie używania dzwonu po zmroku" O problemie powodowanym przez dzwonu parafii pw. św. Jana Pawła II przy ulicy Bobrzyńskiego pisaliśmy we wtorek. Ciągle czekamy na stanowisko proboszcza i krakowskiej kurii. Tymczasem mieszkańcy, którym dokucza dzwonienie dzwonu, szczególnie późnym wieczorem, podpisują petycję w tej sprawie. Liczba podpisów przekroczyła już 650. W parafii interweniował też radny dzielnicowy Piotr Rusocki. 📢 Wybory samorządowe 2024. Szymon Hołownia wsparł w Krakowie w kampanii prezydenckiej Rafała Komarewicza. Padło sporo obietnic Rafał Komarewicz, kandydat na prezydenta Krakowa Polski 2050, spotkał się we wtorkowy wieczór (27 lutego) z mieszkańcami w krakowskiej hali Hutnika. Gościem specjalnym wieczoru był Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, przewodniczący Polski 2050. Wyborcze wydarzenie zorganizowane w Nowej Hucie było masowe. Na spotkanie przybyło co najmniej 400 osób; zainteresowanie było tak duże, że musiano dostawiać dodatkowe krzesła.

📢 Wielka awaria w Krakowie. Pięć bloków na osiedlu Podwawelskim bez gazu, a może być więcej Pięć bloków na os. Podwawelskim w Krakowie obecnie nie ma gazu. O odcięciu ponad 300 mieszkań m.in. przy ul Komandosów od sieci zdecydowała Spółdzielnia Mieszkaniowa Podwawelska, po tym, jak próby szczelności instalacji dały wynik negatywny. Co gorsza, istnieje ryzyko, że liczba bloków bez gazu zwiększy się o dodatkowe 11. Co z mieszkańcami?

