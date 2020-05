Prasówka Kraków 28.05.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.05.2020, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Abp Marek Jędraszewski udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania [ZDJĘCIA]”?

Prasówka Kraków 28.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Abp Marek Jędraszewski udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania [ZDJĘCIA] Na krakowskim osiedlu Ruczaj w parafii Zesłania Ducha Świętego, w czwartek 28 maja abp Marek Jędraszewski udzielił sakramentu bierzmowania grupie młodzieży. Z racji trwającej epidemii koronawirusa ceremonia wyglądała zupełnie inaczej niż dotychczas. Młodzież do sakramentu przystąpiła w maseczkach, zachowując dystans, bez grona przyjaciół, tylko ze świadkami i rodzicami. Ze względów związanych z ograniczeniem ilości uczestników sakrament odbyła się w dwóch grupach. 📢 Kraków. Prezydent Jacek Majchrowski: Zmiany na krakowskich ulicach są pilotażowe. Jeżeli się nie sprawdzą, to się z nich wycofamy Zmiany na krakowskich ulicach wprowadzamy teraz, bowiem jest najmniejszy ruch i to odpowiedni okres na to, by zamknąć ulicę i zrobić na niej ścieżkę dla rowerów - wyjaśnił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, który poprzez internet odpowiadał na pytania dziennikarzy. Przyznał, że na rozkłady jazdy tramwajów i autobusów, jakie obowiązywały przed pandemią jeszcze poczekamy. Wyjawił też m.in. jakie miasto ma pomysły na ratowanie branży turystycznej pod Wawelem.

📢 Kraków. Powódź w bloku! Wlała się rzeka z pękniętej rury. Mieszkańcy bez pomocy! Do bloku przy ulicy Włodkowica wdarła się woda. Jak twierdzą mieszkańcy, z przewierconej przez robotników rury, która znajduje się pod remontowaną w pobliżu drogą. Lokatorzy nie doczekali się pomocy. Na zdjęciach widać jak mieszkanki budynku same łopatami i wiadrami walczyły z awarią. Widać też straty jakie wyrządziła woda. Pytamy służb dlaczego doszło do takiej sytuacji?

Prasówka 28.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Komunikacyjnej rewolucji ciąg dalszy: powstaje droga rowerowa na moście Grunwaldzkim [ZDJĘCIA] W ramach tworzenia udogodnień dla pieszych i rowerzystów w czasie pandemii powstaje droga rowerowa na moście Grunwaldzkim. To kolejny etap prac w ramach Tarczy dla Mobilności, które mają spowodować, że w czasie pandemii koronawirusa więcej przestrzeni będą mieli piesi i rowerzyści - kosztem ruchu samochodowego.

📢 Aleja róż w Nowej Hucie będzie zielona jak w latach 60. Zamiast betonu dużo zieleni, róż i miejsc, gdzie mieszkańcy będę mogli się zrelaksować - tak ma wyglądać aleja Róż według projektu Budżetu Obywatelskiego. Jesienią planowane są konsultacje z mieszkańcami. 📢 Dywity. Zabójstwo Joanny Gibner. Z jeziora wyłowiono ciało kobiety? [ZDJĘCIA] Zakończyliśmy akcję wydobycia szczątków Joanny Gibner z Jeziora Dywickiego - poinformowała Fundacja na Tropie. Kobieta została brutalnie zamordowana przez swojego męża ponad 20 lat temu. 📢 Czarny scenariusz dla Krakowa: tysiące firm przetrwa kryzys, ale zostanie bez klientów. Rząd im nie pomoże. Lepsze wieści dla Podhala Kraków po pandemii czeka dramat. To efekt potężnego uzależnienia miasta od turystów zagranicznych. W ostatnich latach napędzali oni nie tylko turystykę (wytwarzającą aż 10 proc. lokalnego PKB), ale i wiele innych branż, od gastronomii, handlu, targów i konferencji po transport, usługi i rzemiosło, a nawet przemysł. – Myśmy zrobili, co w naszej mocy, by wszystkie firmy w Krakowie – a jest ich ponad 145 tysięcy – przetrwały najtrudniejszy czas. Ale część z ich właścicieli musi sobie uświadomić, że przez najbliższy rok, albo i dwa mogą zostać bez klientów. Czyli oni już dziś muszą myśleć o zmianie modelu biznesowego, bo poprzedni zwyczajnie nie daje szans na przetrwanie – mówi Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju, rodem z Krakowa.

📢 Kraków. Kolejne opóźnienie w przebudowie placu Biskupiego. Tym razem pojawiły się problemy związane z pandemią koronawirusa [ZDJĘCIA] Termin zakończenia przebudowy placu Biskupiego znów się przesunął. Tym razem urzędnicy wyjaśniają, że pojawiły się problemy związane z dostawą materiałów z powodu pandemii koronawirusa. 📢 Paznokcie na lato - wzory i kolory. Sprawdź nowe trendy w manicure 2020. Oto prawdziwe hity! [GALERIA] Pastelowe kolory znów znajdą swoje miejsce w najgorętszych trendach w stylizacji paznokci na wiosnę 2020. Najmodniejsze z nich, delikatny róż oraz mięta doskonale podkreślą zadbane dłonie, zwolenniczki minimalizmu pokochają ten typ zdobienia. Nowe wzory, powroty w wielkim stylu i tryumf ponadczasowej klasyki - zobacz, jakie będą najgorętsze trendy w stylizacji paznokci na lato 2020. 📢 Kraków. Otwarcie nowego Lidla. Kolejki ustawiały się od świtu [ZDJĘCIA] W czwartek rano (28 maja), Lidl otworzy swój nowy obiekt w Krakowie, na terenie Osiedla Centrum E11. To już 20 obiekt tej firmy w stolicy Małopolski. Sklep popularnej sieci marketów zaczął działać o godzinie 6 z uwzględnieniem środków ochrony i bezpieczeństwa stosowanych we wszystkich sklepach sieci. Już przed otwarciem przed wejściem ustawiła się kolejka klientów. Zobaczcie, jak wyglądały pierwsze zakupy w nowootwartym Lidlu. Zapraszamy do galerii.

📢 Pięć kilometrów od Rynku, czyli krakowski azyl prezydenta Andrzeja Dudy Zaciszne miejsce na Prądniku Białym, kilka kilometrów od Rynku Głównego. Prezydent Andrzej Duda i jego żona kupili w Krakowie ok. 150-metrowy apartament. Stare mieszkanie w szarym, czteropiętrowym bloku, zostawili córce. Z nowego, luksusowego mieszkania będą mieć do niej nie więcej niż 10 minut spacerem. Poznajcie okolicę, gdzie para prezydencka spędzi emeryturę.

📢 "Czekam, ilu dyrektorów zostanie postawionych przed sądem" Nie można zamknąć szpitala, i powiedzieć: przyjdźcie po epidemii, zobaczymy, co da się zrobić. Rozumiem ten sposób myślenia; jeśli coś się stanie - ja wezmę odpowiedzialność, ja będę musiał - pisze dr Jerzy Friediger, dyrektor szpitala Żeromskiego. 📢 Faszyn from Kraków, czyli prawdziwe modowe hity prosto z krakowskich ulic. Musisz to zobaczyć! [GALERIA] Na ulicach Krakowa często pojawiają się modowe "hity" i "perełki". Niektórzy ludzie naprawdę mają fantazję! Przejdźcie do naszej galerii i sami zobaczcie.

📢 Profesor Simon oszołomiony decyzją premiera: Mniej zakażeń? U nas zabrakło miejsc! Jestem oszołomiony radykalizacją tego wszystkiego – komentuje profesor Krzysztof Simon ogłoszoną dziś przez premiera Mateusza Morawieckiego decyzję o zniesieniu nakazu noszenia maseczek oraz limitów obowiązujących w sklepach czy kościołach. Profesor Simon jest ordynatorem oddziału zakaźnego szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. To pod jego okiem leczone są osoby najciężej przechodzące zakażenie koronawirusem. Ordynator nie wierzył własnym uszom, gdy słuchał dziś premiera i ministra zdrowia o malejącej liczbie zakażeń. 📢 TOP 10. Dzięki odmrożeniu gospodarki te branże mają szansę najszybciej odbić od dna, na które spadły z powodu koronakryzysu Po ogłoszeniu przez rząd ostatniego etapu odmrażania gospodarki i luzowania obostrzeń tematem najintensywniej dyskutowanym wśród przedsiębiorców i ich pracowników jest: jak szybko wrócimy do normalności, a ściślej - na ścieżkę wzrostu, którą polska gospodarka, z mniejszymi lub większymi spowolnieniami, kroczyła nieprzerwanie przez ostatnich 30 lat. W jednych branżach odbicie nastąpi szybciej, w innych potrwa to znacznie, znacznie dłużej.

📢 Wisła Kraków i europejskie puchary. Jak „Biała Gwiazda” zadziwiła piłkarską Europę Sezon 2002/2003 dla każdego kibica Wisły Kraków powinien uchodzić za wzorzec. Był to jedyny taki sezon w całej historii „Białej Gwiazdy”, gdy odniosła sukces na wszystkich polach. To wtedy piłkarze z ul. Reymonta wywalczyli jedyny w historii klubu dublet, czyli zdobyli zarówno mistrzostwo, jak i Puchar Polski. A do tego wszystkiego doszedł jeszcze bardzo dobry start w Pucharze UEFA. To był czas, gdy o Wiśle Kraków mówiła cała piłkarska Europa, a mecze z Parmą, Schalke 04 Gelsenkirchen czy Lazio Rzym są wspominane z rozrzewnieniem do dzisiaj.

📢 Dyrektor ZTP pełen obaw. "Co będzie następne? Wbicie noża?" Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego Łukasz Franek napisał na Facebooku, że ktoś czekał na niego przed siedzibą ZTP, aż wyjdzie z pracy, a potem próbował śledzić. Gdy zorientował się, że ktoś za nim próbuje podążać, mężczyzna odpuścił. Zdaniem Łukasza Franka był to "pan Gilarski" ze stowarzyszenia Nic o Nas bez Nas. Gdy odjeżdżał, miał użyć gróźb wobec dyrektora ZTP. 📢 Kończy się tanie paliwo. Litr benzyny już za ponad 4 zł Jeszcze niedawno można było zatankować litr benzyny za 3,5 zł. Tyle kosztował litr najpopularniejszej 95-ki na najtańszych stacjach w Krakowie. Te czasy już przemijają. Na większości stacji litr 95-ki kosztuje już ponad 4 zł. Tylko na nielicznych stacjach można jeszcze zatankować za 3,99 zł. Zobaczcie, gdzie jest najtaniej.

Rząd znosi kolejne ograniczenia.