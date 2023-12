Prasówka Kraków 28.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.12, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków Nowa Huta. Koszmarny wypadek dwóch samochodów. Zderzyły się czołowo na skrzyżowaniu na Kocmyrzowskiej”?

Prasówka Kraków 28.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków Nowa Huta. Koszmarny wypadek dwóch samochodów. Zderzyły się czołowo na skrzyżowaniu na Kocmyrzowskiej Kraków, Nowa Huta - skrzyżowanie Obrońców Krzyża z Ul.Kocmyrzowską - doszło do zderzenia czołowego dwóch samochodów osobowych, jedna osoba została poważnie ranna i trafiła do szpitala, na miejscu trwa akcja służb, droga jest zablokowana.

📢 Kraków. Wstrzymają ruch tramwajowy pomiędzy trzema przystankami w Nowej Hucie Trwa budowa drogi S7 w rejonie nowohuckiego kombinatu. W związku z kolejnym etapem prac przez trzy noce – z 2 na 3, z 3 na 4 i 4 na 5 stycznia – wstrzymywany będzie ruch tramwajowy pomiędzy przystankami „Plac Centralny” – „Struga” – „Kombinat”. Swoje trasy zmienią linie tramwajowe nr 4 i 22.

📢 Zmiany w mediach. Mieszkańcy dopytują, dlaczego TVP3 Kraków zniknęło z ekranów? Rząd przeprowadza zmiany w mediach publicznych. Mieszkańcy Krakowa i Małopolski są zaniepokojeni, że z ekranów ich telewizorów zniknęło TVP3 Kraków. Czerpali stamtąd informacje na temat bieżących wydarzeń w regionie. W środę 27 grudnia politycy Prawa i Sprawiedliwości pojawili się w siedzibie krakowskiej telewizji, by zaprotestować przeciwko "niezgodnemu z prawem zamachowi na media publiczne". Politycy Platformy Obywatelskiej uważają interwencję za niezrozumiałą. - To niepokojenie pracowników - twierdzą.

Prasówka 28.12 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Klubowicze wrócili do Energy2000 w Przytkowicach. Dyskoteka znów działa! Zobacz zdjęcia Klub Energy2000 w Przytkowicach zawiesił swoją działalność na czas Adwentu przed Świętami Bożego Narodzenia. W poniedziałek (25 grudnia) bramy jednej z najpopularniejszych dyskotek w Polsce ponownie zostały otwarte. W ten dzień goście klubu bawili się podczas imprezy Christmas Party. Na sali głównej za konsoletą pojawił się C-Bool, a na sali dance odbył się koncert Markusa P. Zobaczcie, jak bawili się klubowicze.

📢 Wraca popularne połączenie lotnicze. Loty z Krakowa do Bydgoszczy już od 26 kwietnia 2024 roku Od 26 kwietnia w sezonie LATO 2024 PLL LOT planują ponownie otworzyć połączenie z Krakowa do Bydgoszczy! Do jednego z najbardziej urokliwych miast w Polsce będziemy mogli polecieć dwa razy w tygodniu: w piątki i poniedziałki. - Bardzo się cieszymy, że nasz bazowy przewoźnik PLL LOT już od kwietnia planuje wznowić kolejne, krajowe połączenie, tym razem do Bydgoszczy. Jestem pewien, że szeroka oferta województwa kujawsko-pomorskiego przyciągnie swym urokiem turystów z naszego regionu. To także doskonała okazja dla mieszkańców Kujaw i Pomorza, by spędzić wyjątkowy weekend w Krakowie i Małopolsce - mówi Radosław Włoszek. 📢 Biała suknia, piękny garnitur i ślubne "tak" w przedostatni dzień roku. 30 grudnia w USC w Krakowie 38 par weźmie ślub Ślub w przedostatni dzień grudnia to idealne zakończenie starego roku i zarazem rozpoczęcie nowego ... 30 grudnia w Urzędzie stanu Cywilnego w Krakowie ślubne "tak" powie sobie aż 38 par. W obecności świadków, rodziny, zaproszonych gości i kierownika USC będą oświadczać, że uczynią wszystko, aby ich małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. A później będzie już czas tylko na wspólne świętowanie.

📢 Kraków. Ojciec Lucjan Bartkowiak układa mozaikę swojego życia. Pracę zawsze zaczyna od oczu Jest w tym coś magicznego, że na początku widzisz kupę materiału w chaosie. Okazuje się jednak, że można z tego wyciągnąć i zbudować ciekawy świat. Nie musi być doskonały, ważne, że jest twój, ułożony własnymi rękami - mówi o. Lucjan Bartkowiak, który jest mistrzem w układaniu mozaiki. Swoją przyklasztorną pracownię ma w piwnicach byłej bursy przy ul. Batorego w Krakowie.

📢 Kraków rusza z ważną inwestycją. Za tydzień rozpoczną się prace związane z budową kładki Kazimierz - Ludwinów Już za tydzień, 3 stycznia 2024 roku od godziny 9.00 zostanie wprowadzona czasowa zmiana w organizacji ruchu w związku z budową kładki Kazimierz – Ludwinów. Zmiana będzie dotyczyć głównie ruchu pieszych i rowerzystów po stronie Ludwinowa. Roboty budowlane związane z nową przeprawą dla pieszych i rowerzystów rozpoczną się od przebudowy sieci gazowej po stronie ul. Ludwinowskiej. Inwestycja warta blisko 114 mln zł ma zostać wybudowana w około 2 lata.

📢 Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie podsumowuje 2023 rok. Na liście parki Bednarskiego, Szymborskiej, Jalu Kurka i Zakrzówek Zgodnie z tradycją jednostki miejskie w Krakowie podsumowują miniony rok. Zarząd Zieleni Miejskiej wśród najważniejszych inwestycji wymienia nowe parki: Zakrzówek, Jalu Kurka, im. Wisławy Szymborskiej, Tetmajera czy też zrewitalizowany Park Bednarskiego. Pojawiły się też nowe parki kieszonkowe, zmodernizowane place zabaw, zrealizowane zadania z Budżetu Obywatelskiego czy też wspólne akcje sadzenia zieleni. 📢 Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt apeluje: Nie dla fajerwerków w Sylwestra! Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt (KSOZ) zwraca się z apelem, aby ze względu na dobro zwierząt nie świętować nadejścia Nowego Roku głośnymi petardami i fajerwerkami. - Pamiętajmy, że zwierzęta mają znacznie czulszy słuch i słyszą wystrzały o wiele głośniej niż ludzie, a sylwestrowa kanonada wywołuje u nich niewyobrażalne stany lękowe i przerażenie - mówi Agnieszka Wypych, Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt.

📢 Pasażerowie komunikacji miejskiej w Krakowie utknęli w autobusach stojących w korkach. Propozycja zmiany procedur w MPK Miejskie autobusy w Krakowie stoją w korkach, a pasażerowie którzy nimi podróżują - nie mogą ich opuścić. - Czasami są sytuacje, gdy dałoby się bezpiecznie wyjść na chodnik, co jest spowodowane obowiązującym w MPK bezwzględnym zakazem otwierania drzwi poza przystankami. Stosowane procedury są mało życiowe i często prowadzą do sytuacji konfliktowych - wyjaśnia Krzysztof Kwarciak, przewodniczący Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków! i proponuje, by obowiązujące przepisy zmienić.

📢 Lodowisko przy Tauron Arenie Kraków kolejny dzień z rzędu zamknięte! Najpierw deszcz i silny wiatr, a teraz iście wiosenna pogoda. Zarówno jedno, jak i drugie nie sprzyja działalności ślizgawek. Lodowisko przy Tauron Arenie Kraków kolejny dzień z rzędu pozostaje zamknięte! Kiedy znów będzie można założyć łyżwy i poszaleć na ślizgawce? - O kolejnych dniach będziemy Was informować na bieżąco - zapewnia Tauron Arena Kraków.

📢 I po świętach! Gdzie w Krakowie są lodówki, do których można oddać jedzenie? Narzekamy, ale na Świętach nie oszczędzamy. Święta Bożego Narodzenia to także suto zastawiony stół, miłe spotkania, a przede wszystkim biesiadowanie w rodzinnym gronie. Zadbajmy o to, by nic się nie zmarnowało. Są miejsca, gdzie możesz zostawić żywność, której nie zjecie, a potrzebujący skorzystają. Nic się nie zmarnuje. Boże Narodzenie też może być zero waste, a jak to zrobić, podpowiadamy. 📢 Bardzo dobra poświąteczna wiadomość dla krakowskich cyklistów. Od 2 stycznia znów można składać wnioski o wynajem rowerów elektrycznych Wypożyczalnia rowerów LajkBike wraca do działania w pełnym zakresie! Od 2 stycznia 2024 r. znów będzie można przesyłać wnioski w sprawie wynajmu rowerów elektrycznych. Na razie – od 23 października br. – można było wypożyczać tylko rowery tradycyjne. W Krakowie do wynajęcia będzie aż 500 rowerów elektrycznych. Warto już teraz zapoznać się z przypomnieniem zasad zgłaszania wniosków.

📢 Remonty i zmiany w ruchu na drogach Krakowa w końcówce roku. Czy uda się oddać kierowcom aleje 29 Listopada? Miało być tak. Trasa Wolbromska gotowa w połowie grudnia, a aleja 29 Listopada oddana do użytku kierowcom przed Wigilią. Stało się jednak tak, że w piątek przed świętami puszczono ruch po Wolbromskiej, a 29 Listopada może się uda otworzyć przez nowym rokiem. Byliśmy na placu budowy i nie wygląda to obiecująco, ale może drogowcy nas pozytywnie zaskoczą. W Krakowie trwa też wiele innych ważnych inwestycji jak przebudowa Zwierzynieckiej i Kościuszki, budowa tramwaju do Mistrzejowic czy przebudowa Kocmyrzowskiej i budowa trasy S7. Po Nowym Roku sporo będzie też zmian w komunikacji, pojawić mają się nowe linie autobusowe...

📢 Okradli żywą szopkę pod Krakowem. Złodzieje wtargnęli, zasiali niepokój, nie mieli co zabrać, połakomili się na... drabinę Przykry incydent miał miejsce pod Krakowem w Jerzmanowicach. Złodzieje zakradli się przed Wigilią do żywej szopki pełnej zwierząt. Tam nie ma bogactw, jak to w prawdziwej szopce. Jest uboga drewniana stajenka z sianem, która daje schronienie zwierzętom. Nie wiadomo jakich łupów szukali rabusie. Zasiali strach wśród zwierząt i ludzi, którzy dbają o urocze, egzotyczne i domowe zwierzaki. Złodzieje nie mieli co ukraść, więc ukradli z szopki... drabinę. A skończyło się refleksją, bo Boże Narodzenie to czas cudów, więc... złodzieje wrócili, żeby oddać co zabrali, wyrazić skruchę i przeprosić.

📢 Przy ulicy Bociana w Krakowie można zobaczyć żywą szopkę. Zdjęcia Sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszy się żywa szopka, którą można podziwiać przy ulicy Bociana w Krakowie. Pozostanie tam aż do 7 stycznia przyszłego roku.

