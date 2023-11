Prasówka Kraków 28.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu w naszym regionie. We wtorek może spaść nawet 10 centymetrów białego puchu. Poniedziałkowe opady mają okazać się tylko wstępem do prawdziwej zimy w Krakowie i Małopolsce.

"Bardzo proszę opisać sytuację, jaka ma miejsce na Rondzie Młyńskim. Przez nieporozumienie kierowca linii 159 pojechał starą drogą, którą nie miał prawa jechać (zmiany od tygodnia). Próbował zawrócić, jednak mu się ten manewr nie udał. Warto zapytać, jak miasto informuje swoich kierowców o zmianach. Jak Miejski Inżynier Ruch przygotował zmiany organizacji ruchu, że w takim przypadku stoi pół miasta" - napisał do nas Czytelnik. Korki w Krakowie w poniedziałkowy wieczór znów duże. Na Młyńskiej, Opolskiej, Alejach Trzech Wieszczów, rondzie Grunwaldzkim.

Jak informuje małopolska policja, w miniony weekend w Małopolsce doszło do kilku włamań. Sprawcy wykorzystują nieobecność domowników i wcześnie zapadający zmrok, by ograbić cudze mieszkania. Prezentujemy porady, które pozwolą zabezpieczyć mienie i pomogą ustrzec się przed przestępcami. W sobotę w jednym z mieszkań w Tarnowie włamywacz ukradł gotówkę i biżuterię, a w niedzielę w Krakowie łupem przestępców padła sama biżuteria.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Henryk Makarewicz i Wiktor Pental dokumentowali powstawanie miasta idealnego - Nowej Huty. I choć zabrzmi to niewiarygodnie, po raz pierwszy ich fotografie zostały udostępnione szerokiej publiczności w miejscach, o których opowiadają. Do końca grudnia można je zobaczyć w nowohuckim Domu Utopii.

Hokejowy mecz Comarch Cracovii z GKS-em w Katowicach przyćmiły wydarzenia spoza tafli. „Pasy” sromotnie poległy, przegrywając 2:7, ale oburzające jest to, ze nie walczyły tylko z zespołem GKS-u, ale z pseudokibicami tego klubu.

Wewnętrzna kontrola UMK w XXX LO w Krakowie, wykazała szereg nieprawidłowości w zarządzaniu szkołą i jej finansami przez sprawującą funkcję dyrektora Ewę Dziekan-Feliksiak. Sprawę dziwnych wydatków dyrektor szkoły, które obejmowały m.in. drapak dla kota czy kołdry nagłośnili jakiś czas temu uczniowie placówki. Jak mówi PAP, rzecznik magistratu Dariusz Nowak, na początku grudnia prezydent odwoła dyrektorkę z zajmowanego stanowiska, a sprawa najpewniej trafi do prokuratury.

Oficjalnie już wiadomo, że Radny Miasta Krakowa Łukasz Gibała wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Swoją decyzję ogłosił podczas zwołanej 27 listopada konferencji prasowej. Niedawno radny Gibała pytał mieszkańców poprzez media społecznościowe, czy chcą, by kandydował na prezydenta. Jak mówił, odpowiedzi krakowian były bardzo pozytywne. - Nie chcielibyśmy by partie rządziły Krakowem. Trzeba Kraków ochronić przed partiami politycznymi! - mówił Łukasz Gibała.

Wieczysta Kraków w sobotę 25 listopada rozegrała ostatni mecz w 2023 roku. Szósty z rzędu zwycięski, zespół jest liderem III ligi. Kilka godzin po meczu piłkarze Wieczystej, wraz z małżonkami, partnerkami i ludźmi związanymi z klubem, spotkali się jeszcze raz, ale już w zupełnie innej scenerii i okolicznościach - na imprezie z okazji zakończenia sezonu, w lokalu Crystal Palace przy krakowskim Rynku. Miejsce nieprzypadkowe, bo to jeden z biznesów szefa Wieczystej, Wojciecha Kwietnia.

Nie wytrzymał miesiąca. Stworzony na początku listopada... już został zniszczony. Chodzi o pierwszy podgrzewany przystanek w Krakowie, który jeszcze kilka dni temu działał w Borku Fałęckim. Niestety ktoś przeciął kable od instalacji. I gdy spadło więcej śniegu, zrobiło się zimno, to akurat testowany wynalazek przestał działać. Prezes firmy Termofol, która podarowała podgrzewany przystanek Krakowowi wydał oświadczenie.

Kraków, skrzyżowanie Lea z Piastowską - doszło do zderzenia trzech pojazdów, brak osób poszkodowanych służby pracują na miejscu zdarzenia. Występują duże utrudnienia w ruchu.

Niecały miesiąc pozostał do zakończenia przebudowy al. 29 Listopada. Termin wyznaczono na 20 grudnia. Trzymamy kciuki, bo ostatnio drogowcy zaliczyli kilka poślizgów i wpadek w Krakowie. Do końca prac jeszcze, trochę, w tym tygodniu sporo zmian w ruchu, ale na zdjęciach z drona widać, że trudno już znaleźć niewyasfaltowane fragmenty, nowej, szerszej alei 29 Listopada. Równocześnie z Trasą Wolbromską będzie to nowa jakość jeśli chodzi o wyjazd na północ z Krakowa. A z budowaną trasą S7 i Północą Obwodnicą Krakowa los kierowców zaprawdę może się poprawić.

Zima zawitała do Krakowa. W nocy z niedzieli na poniedziałek zaczął padać śnieg i sypie cały czas. To oznacza trudny poranek na drogach. Zasypane białym puchem są chodniki i ścieżki rowerowe. Jakie są prognozy dla Krakowa i Małopolski na najbliższe godziny i dni?