Prasówka Kraków 28.04.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Kraków 28.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Rolkarze przejechali przez ulice miasta. Tegoroczny sezon na rolki pod Wawelem oficjalne otwarty W czwartek 27 kwietnia rolkarze oficjalnie otworzyli sezon pod Wawelem. Już po raz kolejny przez miasto przejechała kolorowa kolumna z głośną muzyką. Tradycyjnie uczestnicy zebrali się na Błoniach, by wyruszyć trasą przez miasto. Jak co roku wydarzenie przyciągnęło mnóstwo miłośników rolek.

📢 Kraków. Park Bednarskiego otwarty hucznie. Zabawa na pikniku W wyremontowanym parku Bednarskiego odbył się Piknik Retro. Tak kończy się burzliwa historia przebudowy tego miejsca, w której mieszkańcy ostro sprzeciwili się wizji urzędników zmian w parku, a następnie w drodze negocjacji wypracowali taki zakres inwestycji jaki chcieli. W końcu park ma służyć właśnie im.

📢 150-latka z długą listą wybitnych absolwentów. Jubileusz SP nr 4 im. Romualda Traugutta Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romualda Traugutta z ul. Smoleńsk 5-7 ma już 150 lat. W czwartek (27 kwietnia) w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu - z udziałem społeczności szkoły, zaproszonych gości i wszystkich zainteresowanych. Szkoła ma długą historię i wielu wybitnych absolwentów, a obecnie należy do tych krakowskich podstawówek samorządowych, które plasują się najwyżej w rankingach edukacyjnych.

📢 Kraków. 78. rocznica wyzwolenia obozów koncentracyjnych. Tak upamiętniono ofiary niemieckich obozów W czwartek 27 kwietnia odbyły się krakowskie uroczystości upamiętniające ofiary niemieckich obozów koncentracyjnych Ravensbrück, Sachsenhausen i Dachau w 78. rocznicę ich oswobodzenia. Jednym z punktów obchodów było złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą miejsca martyrologii Polaków znajdującą się pod Dębem Wolności przed Collegium Novum.

📢 Kraków. Zabierają się za wiadukt na Miodowej. Przejazdu nie będzie Na ul. Miodowej wykonawcy przygotowują się do prac kamieniarskich przy zabytkowym wiadukcie kolejowym. Fasada obiektu zyska nowy wygląd. W związku z tym przez kilka tygodniu nie będzie przejazdu w kierunku ul. Siedleckiego. Szczegóły organizacji ruch zostaną podane po weekendzie majowym. To niewielka cześć wielkiej inwestycji jaką PKP PLK prowadzi w Krakowie. 📢 Perełki za grosze. Tu niebanalnie umeblujesz i wyposażysz mieszkanie Fani niebanalnych aranżacji wnętrz oraz przedmiotów z drugiej ręki adres os. Willowe 29, gdzie mieści się sklep Wspólnoty Emaus, powinni dobrze zapamiętać. Można tu znaleźć przedmioty z duszą: trzydrzwiowe szafy z lustrem pi pięknymi zdobieniami z najprawdziwszego drewna, zdobiony złotymi motywami serwis herbaciany - taki jak u babci, niepowtarzalne żyrandole, które przywołają klimat PRL-u, ale także używane rowery, książki, kanapy, sprzęt AGD czy bibeloty. I wszystko w cenach, jakich nie spotkacie nawet na wyprzedażach.

📢 Modele wozów strażackich zaparkowały w bibliotece na ul. Łużyckiej "Na sygnale" to unikatowa wystawa kolekcji wozów strażackich należących do jednego z czytelników Biblioteki Kraków, Marcina Wierzbińskiego. Kilkadziesiąt modeli oraz akcesoria związane ze strażą pożarną można oglądać w filii Biblioteki Kraków przy ulicy Łużyckiej w godzinach pracy biblioteki. 📢 V LO w Krakowie najlepszym liceum w Polsce. Jak wypadły inne krakowskie szkoły? TOP 15 wg nowego rankingu portalu WaszaEdukacja.pl Krakowskie V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego jest najlepszym ogólniakiem w Polsce. Tak wynika z najnowszego rankingu liceów, który przygotował portal WaszaEdukacja.pl. Twórcy zestawienia wzięli pod uwagę: wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, sukcesy uczniów w olimpiadach, a także wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD), czyli wskaźniki przyrostu wiedzy uczniów podczas nauki w danej szkole średniej. W rankingu uwzględniono 1869 liceów z całego kraju, zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne.

📢 Cracovia gra na luzie. Może pokazać dobrą piłkę 1 maja o godz. 19 Cracovia w meczu kończącym 30. kolejkę ekstraklasy zmierzy się z Miedzią Legnica. „Pasy”, zajmujące 7. miejsce w tabeli, mierzą się z zespołem z ostatniej lokaty, który został już zdegradowany, choć formalnie stanie się to za kilka kolejek. Cracovia wygrywając dwa ostatnie mecze zapewniła sobie sporą dawkę spokoju. 📢 Mroźny poranek namalował cuda w Muszynie. Zobaczcie zdjęcia z uzdrowiska Muszyna to jedna z najbardziej urokliwych miejscowości na Sądecczyźnie. Jest piękna o każdej porze roku, szczególnie zaś wiosną kiedy przyroda budzi się do życia. Artur Królikowski, zaprzyjaźniony z redakcją muszyński fotograf niestrudzenie dokumentuje swoją małą ojczyznę i dzieli się z nami swoimi zdjęciami. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii. Wrażenia estetyczne gwarantowane.

📢 Kraków. Komunikacja do Borku Fałęckiego zablokowana. Zderzenie auta z tramwajem Skrzyżowanie Zakopiańskej i Zbrojarzy w Krakowie. Doszło do zderzenia samochodu z tramwajem linii 19. Wstrzymany ruch tramwajowy do Borku Fałęckiego. Tramwaje linii 8,19 skierowane do Kurdwanowa a linia 22 skrócona do Łagiewnik. Linia 50 skierowana do Łagiewnik. Kursuje zastępcza komunikacja autobusowa. 📢 Kraków. Rozkopali torowisko tramwajowe w Bronowicach. Ile to jeszcze potrwa? W związku z koniecznością przeprowadzenia prac torowych, od 24 kwietnia do 2 maja wyłączono ruch tramwajowy na odcinku „Bronowice” – „Bronowice Małe”. Nie oznacza to jednak, że 3 maja wszystko wróci do normy. Część utrudnień dla pasażerów pozostanie, ale jakie - tego urzędnicy jeszcze nie precyzują. 📢 Najlepsze memy o działkowcach i modzie na ogródki działkowe. Jest działka, jest impreza! Sezon na grill 2023 Moda na ogródki działkowe kwitnie. To już nie tylko hobby emerytów, ale również popularne miejsce imprez dla znacznie młodszych użytkowników. Dziś każdy chce być działkowcem, a nawet spędzać na działce wakacje! Jedni pielęgnują grządki, a inni... grill, muzyka i taniec w deszczu z ogrodowego węża. Krótko mówiąc: RODOS, czyli Rodzinne Ogródki Działkowe Otoczone Siatką! Zobaczcie najlepsze memy o działkowcach i modzie na ogródki działkowe. Zobacz na kolejnych slajdach, posługując się klawiszami strzałek, myszką lub gestami >>>

📢 7,5 miliona nielegalnych papierosów wpadło w ręce małopolskich służb Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie zabezpieczyli prawie 7,5 miliona sztuk papierosów bez polskiej akcyzy, o czarnorynkowej wartości 5,5 miliona złotych. Dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych i trafiło do aresztu. 📢 Kraków. Od 15 maja zmiany w strefie parkowania. Rewolucja przeniesiona została na 2024 rok. Gdzie zapłacimy drożej? Rada Miasta Krakowa przegłosowała wniosek prezydenta Krakowa dotyczących przesunięcia niektórych zapisów związanych ze strefą płatnego parkowania biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego. Nie będzie więc teraz podwyżki w strefie. Urząd poczeka z nimi do 5 sierpnia 2024 roku, kiedy to parkomaty zostaną przystosowane do różnicowania opłat. Strefa poszerzy się też o kolejne tereny. Niektóre podstrefy od 15 maja zmienią jednak swoje kategorie, co wiąże się z wyższymi stawkami.

📢 Restauracje z Małopolski w setce najlepszych w Polsce. Tu gotują najlepiej! Ranking "Poland 100 Best Restaurants" [27.04] Kto lubi dobrze zjeść, będzie miał w czym wybierać. Właśnie opublikowano listę najlepszych polskich restauracji "Poland 100 Best Restaurants". W pierwszej setce jest aż 32 restauracji z Małopolski. Najlepsza w całej Polsce jest z kolei restauracja z Zakopanego. Sprawdźcie sami, gdzie warto się wybrać, by zjeść coś wyśmienitego, a jest w czym wybierać! 📢 Społecznicy pokonali Jacka Majchrowskiego. Nokaut podczas sesji rady miasta. Likwidacji spółki Kraków 5020 mimo wszystko nie będzie? Radni przyjęli uchwałę, w której ustalili kierunki działania dla Jacka Majchrowskiego w sprawie likwidacji Krakowa 5020, czyli spółki, odpowiedzialnej za drugą miejską telewizję Hello Kraków. To tzw. uchwała miękka, na podstawie której prezydent nie zamierza rozpoczynać likwidacji spółki. - Jej rozwiązania nie będzie - stwierdził. - Powołaliście spółkę, w sprawie której nie macie nic do gadania - mówił do radnych Mariusz Kękuś z PiS. Sam nie głosował za powołaniem Krakowa 5020. Podczas tej samej sesji RMK radni przegłosowali też uchwałę aktywisty Mateusza Jaśko, która mówi już wprost o rozwiązaniu spółki. Co dalej?

📢 Kraków i akcja "Dopraw miasto zielenią": gdzie po bezpłatną saszetkę nasion na łąkę kwietną? ADRESY, GODZINY Dobiega końca drugi tydzień akcji "Dopraw miasto zielenią", w ramach której można odbierać saszetki ze specjalnie dopasowaną do miejskich warunków mieszanką nasion. To projekt, który ma zachęcać krakowian do zazieleniania swoich balkonów, rabat, jak i wolnych przestrzeni w okolicy. Nasiona można odebrać z poruszającego się po wyznaczonej trasie roweru cargo, który zatrzymuję się m.in. w parkach, według ustalonego harmonogramu. 📢 Kraków. Zamieszanie wokół jasełkowego przedstawienia. Apel organizacji żydowskich. "Krzywdzące stereotypy" Dwanaście organizacji żydowskich wystosowało protest w związku z "antysemickim charakterem jasełek prezentowanych przez Muzeum Krakowa", apelując do władz miasta o powołanie zespołu ekspertów, który miałby w przyszłości uchronić od podobnych incydentów. „Konieczne jest bardziej stanowcze przeciwdziałanie inicjatywom multiplikujacym stereotypy i uprzedzenia, szczególnie w przestrzeni instytucji miejskich” - czytamy w apelu.

