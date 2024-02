Prasówka Kraków 28.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Rafał Komarewicz, kandydat na prezydenta Krakowa Polski 2050, spotkał się we wtorkowy wieczór (27 lutego) z mieszkańcami w krakowskiej hali Hutnika. Gościem specjalnym wieczoru był Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, przewodniczący Polski 2050. Wyborcze wydarzenie zorganizowane w Nowej Hucie było masowe. Na spotkanie przybyło co najmniej 400 osób; zainteresowanie było tak duże, że musiano dostawiać dodatkowe krzesła.

W środę o godz. 20.30 Wisła Kraków zagra z Widzewem Łódź w ćwierćfinale Pucharu Polski. Sytuacja kadrowa „Białej Gwiazdy” nie jest najlepsza, bo w drużynie jest sporo kontuzji. W dodatku już w sobotę wiślacy zagrają niezwykle ważny mecz ligowy z Odrą Opole. Dlatego trener Albert Rude musi nieco pomieszać składem na środowe spotkanie. Należy spodziewać się kilku zmian, więc typowanie wyjściowej jedenastki jest tym razem pewnego rodzaju zabawą i zgadywaniem, komu Hiszpan da odpocząć przed wyjazdem do Opola. Prezentujemy przypuszczalny skład Wisły na mecz z Widzewem.

Kampania wyborcza trwa w najlepsze. Kandydaci na prezydenta Krakowa ogłaszają coraz to nowe pomysły na rozwój miasta. Łukasz Gibała wraz ze swymi ekspertami zapowiedzieli stworzenie Urban Labu – innowacyjnego centrum współpracy biznesu, naukowców, urzędników i mieszkańców, mającego wspierać tworzenie miejskich innowacji. Na wtorkowej (27 lutego) konferencji prasowej projekt ten przedstawili Piotr Hołubowicz, Bartosz Paszcza i prof. Artur Wołek, eksperci komitetu wyborczego Kraków dla Mieszkańców.

Pod koniec minionego tygodnia odbyła się uroczystość przekazania obowiązków dyrektora 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie. W uroczystości wzięli udział żołnierze i pracownicy szpitala, a także zaproszeni goście. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, do pełnienia obowiązków dyrektora szpitala został powołany dr hab. n. med. Bartłomiej Guzik, prof. UJ.

Wiadomo już, które samorządowe przedszkola w Krakowie będą zamknięte podczas wakacji. Harmonogram został opracowany - jak informuje krakowski magistrat - na podstawie wniosków składanych przez dyrektorów i rodziców dzieci oraz planów remontowych przedszkoli. Urzędnicy zalecają rodzicom dzieci, których przedszkole będzie zamknięte, sprawdzenie, czy są w tym okresie wolne miejsca w przedszkolach w najbliższej okolicy lub zapisanie przedszkolaka do placówki w pobliżu swojej pracy. W naszej galerii publikujemy harmonogram przerw.

Pięć bloków na os. Podwawelskim w Krakowie obecnie nie ma gazu. O odcięciu ponad 300 mieszkań m.in. przy ul Komandosów od sieci zdecydowała Spółdzielnia Mieszkaniowa Podwawelska, po tym, jak próby szczelności instalacji dały wynik negatywny. Co gorsza, istnieje ryzyko, że liczba bloków bez gazu zwiększy się o dodatkowe 11. Co z mieszkańcami?

Santander Letnie Brzmienia powracają w 2024 roku, by rozświetlić letnie niebo polskimi gwiazdami popu i rocka. Popularna wakacyjna trasa koncertowa z topową polską muzyką już po raz piąty wyruszy w podróż po kraju. W Krakowie koncerty odbędą się 5 i 6 lipca ponownie na Parkowej. Karnety w najniższej cenie można już rezerwować na www.letniebrzmienia.pl!

Nie 50 a 150 parków, jednodniowy bilet dla mieszkańców miasta za 6 zł, rozwój sprawnej komunikacji - to obietnice, które padły podczas inauguracji kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie. - Będziemy po kolei odsłaniali nasz program na każdą dzielnicę! Jednocześnie zapowiadam, że jako prezydent Krakowa będę uczestniczył w posiedzeniach rad dzielnic - deklarował kandydat na prezydenta Krakowa Łukasz Kmita jednocześnie podkreślając, że część pieniędzy z opłaty turystycznej powinna trafiać do dzielnic.

Przebudowa ulicy Kościuszki wchodzi w nową fazę. Skrzyżowanie z Królowej Jadwigi ma zostać niebawem otwarte. Urzędnicy nie podają jeszcze konkretnej daty pisząc "w tym tygodniu". Natomiast zmiany w komunikacji wejdą w życie 29 lutego. Z kolei w innym rejonie miasta na ulice wyjadą nowe mini autobusy. 476 – to numer nowej linii autobusowej, która od poniedziałku, 4 marca, będzie kursować na trasie „Kostrze OSP” – „Czerwone Maki P+R”. Ponadto rozpoczęły się testy autobusu na wodór.

Ponad 2 tony przejętych narkotyków wartych w hurcie ponad 60 mln zł, a w detalu 180 mln zł, 7 osób zatrzymanych, zlikwidowane laboratorium i 2 magazyny narkotykowe, przejęte urządzenia i półprodukty - to efekt pracy policjantów z Zarządu w Krakowie CBŚP i prokuratorów. Znaleziono też broń palną. Warto zaznaczyć, że laboratorium zostało zlikwidowane przed rozpoczęciem produkcji, a z zabezpieczonych półproduktów można by wyprodukować setki kilogramów mefedronu. Sprawa jest rozwojowa.

18 lutego 2024 roku został poświęcony i zawieszony na wieży nowy dzwon kościoła pw. św. Jana Pawła II na Ruczaju. Wierni i duchowni długo czekali na ten moment, ale pojawił się problem. W sieci sporo jest komentarzy, że dzwon przeszkadza wieczorami. Szczególnie gdy dzwoni o godzinie 21:37 (godzina śmierci Jana Pawła II). Jeden z internautów pisze, że próbował przekonać proboszcza do poszukania jakiegoś rozwiązania, ale bezskutecznie. Pojawiają się głosy, by zbojkotować nową parafią, nie chodzić na msze lub uczęszczać do "konkurencji".

Rośnie nowy dom dla małp i nowa atrakcja dla odwiedzających krakowskie zoo. Trwa tutaj budowa pawilonu dla szympansów i makaków japońskich. Obecnie - jak informuje Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie - kończą się prace przy realizacji żelbetowej konstrukcji obiektu.