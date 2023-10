Prasówka Kraków 27.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.10, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nagrody powiatu krakowskiego i starosty rozdane. Docenili ludzi kultury, sportu oraz działaczy organizacji społecznych”?

📢 Nagrody powiatu krakowskiego i starosty rozdane. Docenili ludzi kultury, sportu oraz działaczy organizacji społecznych Artyści, sportowcy, trenerzy odebrali Nagrody Powiatu Krakowskiego za tegoroczne wyjątkowe osiągnięcia i za całokształt. Natomiast przedstawiciele organizacji pozarządowych otrzymali Nagrody Starosty Krakowskiego za działania na rzecz swoich społeczności lokalnych. Gala nagród odbyła się w czwartek, 26 października w Chochołowym Dworze w Jerzmanowicach.

📢 Kraków. Na moście kolejowym można już sobie usiąśc, podziwiać widoki, wypić kawkę. To niezłe miejsce na randkę Po nowym moście kolejowym można nie tylko spacerować, ale również wygodnie sobie na nim przysiąść. Pomiędzy przęsłami pojawiły się drewniane siedziska. Aktualna pogoda może nie sprzyja przesiadywaniu na moście w deszczu i przy podmuchach wiatru, ale na wiosnę może to się stać atrakcją. Mało mostów w Krakowie, na których można sobie posiedzieć...

📢 Kraków. Ostatnie pożegnanie Wandy Półtawskiej. Podano datę pogrzebu Pogrzeb Wandy Półtawskiej, przyjaciółki Jana Pawła II i honorowej obywatelki miasta Krakowa, odbędzie się we wtorek 31 października. Zostanie pochowana na parafialnym cmentarzu na krakowskim Salwatorze.

📢 Happening baletu Cracovia Danza "Kopernik i jego planety". Takie widowiska zawsze budzą zachwyt przechodniów W czwartkowe popołudnie przed Hotelem Wyspiański u zbiegu ulic Kopernika i Westerplatte przechodnie mieli okazję zobaczyć niecodzienne widowisko - happening baletu Cracovia Danza "Kopernik i jego planety".

📢 Militaria jako dzieła rzemiosła artystycznego. Wystawa "Broń i barwa" w Arsenale Muzeum Czartoryskich Broń biała i palna, uzbrojenie ochronne i elementy umundurowania, odznaczenia i przedmioty osobiste związane z ważnymi postaciami polskiej historii złożyły się na nową wystawę Muzeum Narodowego w Krakowie „Broń i barwa”, prezentowaną w Arsenale Muzeum Czartoryskich. Muzealnicy zachęcają, by spojrzeć na te obiekty jak na dzieła rzemiosła artystycznego.

📢 Comarch nie kupi akcji Cracovii. Oferta nie spełniała warunku Informowaliśmy o chęci zakupu od gminy Kraków akcji Miejskiego Klubu Sportowego Cracovia przez firmę Comarch. Okazuje się, że na razie nie będzie to możliwe. 📢 Coraz więcej bezemisyjnych autobusów wyjeżdża na krakowskie ulice. Już 117 autobusów elektrycznych w stolicy Małopolski Komunikacja miejska w Krakowie wzbogaciła się dziś o 18 przegubowych Solarisów Urbino 18 electric. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie na podstawie rozstrzygniętego przetargu powierzyło dostarczenie autobusów bezemisyjnych firmie Solaris. Spółka posiada w swoim taborze już 117 elektrycznych Urbino, o długościach 8,9 m oraz 12 i 18 metrów. Dostawa nowych przegubowców została zrealizowana w oparciu o podpisany w październiku 2022 roku kontrakt, o wartości ponad 64 mln złotych. Nowe pojazdy będą kursować na liniach 164, 174, 194 oraz 503. Aktualnie udział autobusów zeroemisyjnych we flocie MPK SA w Krakowie wynosi 19 proc.

📢 Kraków. Kolizja tramwajów pod Uniwersytetem Jagiellońskim. Zablokowany przejazd Filharmonia - Bagatela [AKTUALIZACJA] Tuż przed godziną 14.00 w czwartek 26 października Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie poinformowało o dużych utrudnieniach. Wszystko przez kolizję dwóch tramwajów. - Rozj. UJ brak przejazdu w obydwu kierunkach - kolizja tramwajów, tramwaje kierowane przez ul. Westerplatte i Basztową - informuje MPK S.A. na swojej stronie. Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPK S.A. w Krakowie poinformował nas, że na ten moment nie ma informacji, aby ktoś w tym zdarzeniu został ranny.

📢 Kraków. Policyjna akcja poszukiwawcza za 12-latkiem. Chłopiec planował ucieczkę Krakowscy policjanci po otrzymaniu zgłoszenia o zaginięciu 12-latka natychmiast zorganizowali akcję poszukiwawczą. Patrolując ulice miasta, na jednej z nich zobaczyli idącego chodnikiem chłopca. 12-latek został przekazany pod opiekę jednego z rodziców.

📢 Pociągiem z Krakowa do Zakopanego w 90 minut. Jest harmonogram budowy linii kolejowej Podłęże-Piekiełko Linia kolejowa Podłęże-Piekiełko ma stanowić najszybsze połączenie Krakowa z Zakopanem i Nowym Sączem. Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło aktualny harmonogram dla realizacji tego przedsięwzięcia. Poszczególne odcinki kolejowej trasy mają być realizowane do 2030 roku. 📢 Kończą przebudowę al. 29 Listopada. Już niedługo nowa droga zostanie udostępniona kierowcom Do końca zbliżają się prace związane z rozbudową al. 29 Listopada na odcinku od ul. Woronicza do granicy Krakowa. Wykonawca intensyfikuje roboty, by zakończyć zadanie do 30 listopada i zgłosić do odbiorów. Zgodnie z planem, pozwolenie na użytkowanie powinno zostać wydane przed świętami Bożego Narodzenia. Już jednak wcześniej będzie można korzystać z odcinków przebudowanej infrastruktury. 📢 Poszukiwany wykonawca, który stworzy katalog mebli miejskich w Krakowie. Problem z wprowadzeniem poprawek do jego wersji roboczej Kolejny krok w sprawie uporządkowania miejskiej przestrzeni w Krakowie. Po licznych aferach związanych choćby z bardzo drogimi ławkami na placu Biskupim i placu Axentowicza, a także bulwersujących swoim wyglądem koszy w parku Reduta, miasto podejmuje kolejny krok, by uporać się z tymi problemami. Na początku października zostało ogłoszone zapytanie ofertowe ws. opracowania katalogu mebli miejskich. Urzędnicy już wcześniej zaproponowali stworzenie roboczej wersji katalogu, a teraz magistrat szuka wykonawcy, który na wiosnę 2024 r. stworzy jego finalną wersję wraz z wizualizacjami.

📢 Tak Wszystkich Świętych obchodzono niemal 100 lat temu. Zobacz archiwalne zdjęcia! Obchody święta Wszystkich Świętych sięgają swoją historią niemal do IV wieku. Początkowo był to dzień wspomnienia męczenników, z czasem jednak zmieniał swoją formę. Dzisiaj święto Wszystkich Świętych kojarzy się przede wszystkim z tłumami wiernych, którzy odwiedzają groby swoich bliskich modląc się za ich dusze. Jak niemal 100 lat temu obchodzono to święto? Czy coś się zmieniło? Zobaczcie archiwalne zdjęcia. 📢 Jest przetarg na budowę węzła na zakopiance na południe od Krakowa Generalne Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę węzła drogowego na zakopiance w Krzyszkowicach. Inwestycja pozwoli na bezkolizyjny wjazd na drogę krajową nr 7. Na oferty czeka do 30 listopada. Dzięki inwestycji ma być bezpieczniej i łatwiej dla kierowców. Jak podaje GDDKiA prowadzi szereg inwestycji na południe od Krakowa.

📢 Kraków. Wypadek na autostradzie A4. Zderzyło się conajmiej pięć samochodów. Nie ma rannych Autostrada A4, kierunek Rzeszów - zdarzenie drogowe z udziałem co najmniej pięciu samochodów osobowych, którego prawdopodobną przyczyną był wystrzał opony w jednym z pojazdów. Brak osób poszkodowanych. Pojazdy znajdują się na pasie awaryjnym, ruch odbywa się bez większych utrudnień. 📢 Kraków. W Bieńczycach ma stanąć fontanna z budżetu obywatelskiego. Są wizualizacje Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny?”, wraz z nasadzeniami i pielęgnacją zieleni. Urzędnicy chcą na ten cel przeznaczyć około 1 mln zł.

📢 Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 25.10.2023 W dzisiejszych czasach kobiety po 40. i 50. roku życia nie muszą wcale skracać włosów i siwieć z wdziękiem. Odpowiednia fryzura może zdziałać cuda, sprawiając, że będziesz wyglądają młodzieńczo i energicznie. Specjalnie dla was wybraliśmy najmodniejsze propozycje cięć i kolorów, które sprawią, że ubędzie ci lat!

📢 Radni podjęli rezolucję ws. zmiany przepisów kodeksu drogowego. Czy wraki znikną wreszcie z krakowskich ulic? Radni zdecydowaną większością głosów przyjęli rezolucję ws. zmiany przepisów kodeksu drogowego. Dotyczy ona zapisu art. 50a., który odnosi się do usuwania wraków samochodowych. Radni chcieliby, by była możliwość usuwania pojazdów również z dróg wewnętrznych, czego przepisy w obecnym kształcie nie przewidują. Teraz rezolucja trafi do parlamentarzystów. 📢 Jesień w krakowskim zoo w Lesie Wolskim - kolorowa i pracowita w tym roku Krakowski Ogród Zoologiczny nabrał już jesiennych kolorów. Warto tu zajrzeć, by zobaczyć go w pięknej jesiennej szacie, a także spotkać m.in. zwierzęta, które przyszły na świat w tym roku. W zoo natkniemy się także na trwające prace w ramach realizowanych tam teraz inwestycji: budowy nowoczesnej ptaszarni, jak też małpiarni, czyli nowego pawilonu dla szympansów i makaków japońskich.

📢 Wypadek pod Krakowem. Kierowca uciekł, czterech pasażerów pijanych. Droga zablokowana W wypadku drogowym w Michałowicach, który miał miejsce w środę, 25 października cztery osoby zostały poszkodowane. W okolicy skrzyżowania ul. Warszawka i Granicznej kierujący samochodem osobowym stracił panowanie nad pojazdem. Auto wypadło z drogi i wpadło na ogrodzenie prywatnej posesji.

