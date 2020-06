Prasówka Kraków 26.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wykonawcy przebudowy ul. Krakowskiej na jej części wylali beton i starali się zrobić tak, by przypominał fabryczne płyty. To im się nie udało i musieli skuć nawierzchnię. Mieszkańcy obserwujący prace komentują, że dawno nie oglądali takiej fuszerki.

Cztery etapy łagodzenia obostrzeń nie obejmowały klubów tanecznych i z muzyką na żywo. Mimo tego niektóre krakowskie kluby są otwarte, choć w większości w ograniczonym zakresie lub z całkiem nowymi atrakcjami do dyspozycji klientów. Na ten moment szalone imprezy z drinkami w tle są mrzonką, ale jeśli chcemy się rozerwać, niektóre miejsca oferują nam sposoby na miłe spędzenie czasu. Sprawdźcie, które kluby są już otwarte, jakie mają ograniczenia i co się w nich dzieje.

W piątek uczniowie skończyli nietypowy - z powodu epidemii i związanych z nią ograniczeń - rok szkolny. Po miesiącach spędzonych na nauce na odległość, online, w końcu mogą spotkać kolegów i zobaczyć się z nauczycielami. Jak relacjonują dyrektorzy krakowskich podstawówek, widać ogromną tęsknotę, do szkół ustawiały się kolejki stęsknionych osobistego kontaktu dzieci.

Mieszkańcy z rejonu ul. Zbrojarzy alarmują, że zabrudzony i zagrożony jest potok płynący w tym rejonie, gdzie prowadzone są prace na budowie Trasy Łagiewnickiej. Osoby odpowiedzialne za inwestycję uspokajają, że nie ma żadnych zanieczyszczeń oprócz zmętnienia wody występującego przy dużych opadach deszczu. Wyjaśniają też, że bieg potoku został przełożony czasowo, by można było wybudować jeden z tuneli, ale to nie stwarza zagrożenia podtopień sąsiednich domów.

Od niedzieli, 14 czerwca, pociągi zatrzymują się na nowo wybudowanym przystanku kolejowym Kraków Bronowice (w rejonie ul. Armii Krajowej). Robi on wrażenie. Ale nasi Czytelnicy już zgłaszają pierwsze uwagi. Jedna dotyczy tego, że ruchome schody na przystanku jeżdżą... cały czas. - Dlaczego nie są uruchamiane na czujnik ruchu? - dopytują pasażerowie.

Piątek to ostatni dzień kampanii prezydenckiej przed ciszą wyborczą. Do Krakowa przyjechali liderzy Lewicy, na czele z ich kandydatem na prezydenta, Robertem Biedroniem. Oprócz tego pojawili się Włodzimierz Czarzasty oraz Adrian Zandberg. Kandydat Lewicy przemawiał na placu Wielkiej Armii Napoleona, a po tem udał się na zakupy na Kleparzu, gdzie kupił m.in. konfitury i bundz.

Postępuje budowa estakad kolejowych w sercu stolicy Małopolski. Powstają w miejsce danego nasypu ziemnego, który przez lata dzielił Kazimierz i Grzegórzki. Na estakadach ułożone zostaną łącznie cztery tory (na nasypie były tylko dwa), dzięki czemu więcej pociągów będzie mogło dojeżdżać do centrum Krakowa. Przy Hali Targowej kolejarze przygotowują też nowy przystanek, na którym będą zatrzymywać się pociągi aglomeracyjne. Cała inwestycja zakończy się jednak dopiero w 2021 roku. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, jak postępują prace!

Samochody z napędem elektrycznym, furgony wypadowe czy transportery opancerzone. To tylko część pojazdów, jakie w tym roku planuje zakupić polska policja. Przejdź do galerii, by zobaczyć, czym jeszcze będą jeździć mundurowi.