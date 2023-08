Prasówka Kraków 26.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.08, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rockowizna w Krakowie. Tłumy fanów i gwiazdy mocniejszego, polskiego brzmienia”?

Prasówka Kraków 26.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Rockowizna w Krakowie. Tłumy fanów i gwiazdy mocniejszego, polskiego brzmienia Rockowizna rozpoczęła się w Krakowie. Wielki festiwal muzyki odbywa się na AreNa Lato czyli zielonym plenerze przy TAURON Arenie Kraków. Doskonała rockowa muzyka łącząca pokolenia, przyjazna atmosfera i najlepsza publiczność. W ciągu dwóch dni wystąpią m.in. takie gwiazdy polskiej muzyki rockowej jak: T.Love, Kult, Nocny Kochanek, Ørganek, Happysad, Mery Spolsky, Big Cyc, Sztywny Pal Azji i inni.

📢 Kraków. Tramwaje w kierunku Górki Narodowej ruszą we wrześniu, ale na pętle nie wjadą Na Górce Narodowej trwa budowa pętli wraz z terminalem autobusowym i parkingiem P+R. Wykonawca stara się spieszyć z pracami, ale nie ma szans by zaraz po wakacjach mogły dojechać tam tramwaje. Sam parking P+R - jeden z trzech realizowanych w ramach kontraktu z firmą Intercor - będzie miał docelowo dwa poziomy i pomieści ok. 470 pojazdów.

📢 Mężczyzna został wepchnięty na torowisko. Policja ustaliła tożsamość trzech nieletnich Jak podaje Radio Kraków, śledczy ustalili tożsamość trzech osób związanych z wypadkiem na ulicy Wadowickiej w Krakowie. Jak się okazuje, są to nieletni, którzy zbiegli z miejsca zdarzenia. Jeden z nich miał wepchnąć 28-letniego mężczyznę pod nadjeżdżający tramwaj. Wcześniej na miejscu zdarzenia miało dojść do sprzeczki. Dwóch nieletnich już zatrzymano, a trzeci przebywa obecnie za granicą.

Prasówka 26.08 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ostatni wakacyjny weekend w Krakowie. Będzie się sporo działo! To już ostatni weekend wakacji w tym roku, dlatego warto dobrze zaplanować ten czas. W całym Krakowie na 26 i 27 sierpnia przewidziano wiele ciekawych wydarzeń. Będzie prawdziwa muzyczna uczta, kino pod chmurką, miejskie dożynki w trzech lokalizacjach miasta, a także atrakcje dla osób lubiących aktywne spędzanie wolnego czasu. Na pewno nikt nie będzie się nudził!

📢 Jedni nie mogą się doczekać jej budowy, a inni są przeciwni jej powstaniu. Jaka będzie przyszłość kładki łączącej Kazimierz z Ludwinowem? W ostatnich dniach, w Internecie pojawił się list otwarty do prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego z prośbą o poparcie sprzeciwu wobec budowy kładki pieszo-rowerowej, która ma połączyć dzielnicę Kazimierz z Ludwinowem. Dla jednych to długo wyczekiwana inwestycja, a dla innych: zastąpienie zieleni betonem, pozbawienie mieszkańców miejsca, w którym spokojnie mogą odpocząć i przesłonięcie konstrukcją kładki widoku na Wawelu i Skałkę. Tymczasem z początkiem sierpnia br. miasto w ramach przetargu wyłoniło już firmę, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę na jej budowę. 📢 Czy w Krakowie można zarazić się legionellą? Głos zabrał pracownik wodociągów Legionella zbiera śmiertelne żniwo na Podkarpaciu. Łącznie w wyniku zakażenia bakterią zmarło tam już siedem osób. Czy w Krakowie istnieje ryzyko zakażenia legionellą? Monika Kupnicka z krakowskich wodociągów zapewnia, że woda dostarczana mieszkańcom przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. jest w pełni bezpieczna dla zdrowia.

📢 Zarzuty dla organizatora zbiórki na seicento, które brało udział w wypadku z rządową kolumną Prokuratura Okręgowa w Krakowie postawiła zarzuty przywłaszczenia pieniędzy Rafałowi B. Mężczyzna zorganizował internetową zbiórkę pieniędzy na zakup fiata seicento dla Sebastiana Kościelnika, który zderzył się w Oświęcimiu z kolumną rządową w lutym 2017 r. W jednym z aut jechała ówczesna premier Beata Szydło. Organizator zbiórki zapewniał, że zebrane pieniądze zostaną przekazane w całości kierowcy seicento. Ostatecznie Rafał B. zebranych 139 tys. zł nigdy nie przekazał właścicielowi seicento. 📢 Kraków. 49-letni kierowca taksówki na aplikację podejrzany o wykorzystanie seksualne pasażerki Krakowscy policjanci zatrzymali kierowcę taksówki na aplikację, podejrzanego o wykorzystanie seksualne kobiety, która zamówiła u niego kurs. Mężczyzna za czyn, którego miał się dopuścić odpowie przed sądem. Wobec 49-latka sąd zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące.

📢 Burze, grad i upały. Pogodowy armagedon nad Małopolską. IMGW wydał ostrzeżenia Upały na przemian z burzami i gradem - takie prognozy pogodowe nad Małopolską przewiduje IMGW. Dla całego województwa wydano ostrzeżenia dotyczące upałów, dodatkowo nad częścią Małopolski mogą wystąpić burze i grad. Jak podaje IMGW prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk meteorologicznych to nawet 80 proc. 📢 Kraków. Remont mostu Dębnickiego z drona. Dwa odcienie szarości. Co się zmieni? Trwa remont mostu Dębnickiego. Jedna jezdnia zyskała już nową podbudowę, na drugiej odbywa się ruch. Przez to most stał się dwukolorowy co doskonale widać okiem drona. Remont rozpoczął się na początku lipca i miał potrwać 3,5 miesiąca. Jednakże pojawiły się komplikacje i potrzeba wykonania dodatkowych prac. 2 sierpnia br. wykonawca przekazał zaktualizowany szczegółowy harmonogram prowadzenia prac dla pierwszego etapu remontu mostu. Termin zakończenia I etapu to 23 września 2023 r. Cały remont może potrwać zatem dłużej. A obok za chwile rozpocznie się kolejny, przebudowa ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej.

📢 Już za chwilę wielka imprezownia Krakowa zostanie objęta ochroną. Zdjęcia Kazimierza z drona Kraków obejmuje kolejne obszary przepisami o parkach kulturowych, które tworzone są w celu zachowania krajobrazu kulturowego wybranych terenów. "Powoływanie parków kulturowych to sposób zarządzania zabytkową przestrzenią oraz kluczowe narzędzie poprawy wizerunku danego miejsca" - piszą urzędnicy. A w praktyce chodzi o regulację dotyczące szyldów reklamowych, bilboardów, ogródków kawiarnianych, jaką działalność można a jakiej nie można prowadzić w danym obszarze. 31 sierpnia 2023 roku mija termin dostosowania się do nowych regulacji na terenie Kazimierza i Stradomia. 📢 Małopolscy winiarze to prawdziwi pasjonaci, którzy dbają o tradycję. Powstaje pierwsza enoturystyczna mapa Gdy jeszcze w sierpniu w naszym regionie wszyscy żyją żniwami, które zaowocują pachnącym chlebem, to małopolscy winiarze już wybiegają myślami ku przełomowi września i października, gdy rozpoczną zbiory owoców, by później przetworzyć je na wino. Województwo małopolskie może już poszczycić się ponad setką winnic, z których 50 tworzy Małopolski Szlak Winny. Polish Wine, organizacja promująca polskie wino, zachęca do kulinarnej podróży po Polsce za pomocą swojego nowego projektu - pierwszej enoturystycznej mapy polskich win.

📢 Nocna akcja straży pożarnej na ulicy Stradomskiej w Krakowie Tuż po godzinie 20. w czwartkowy (24 sierpnia) wieczór w samym centrum Krakowa, na ulicy Stradomskiej pojawiły się trzy wozy strażackie. Jak udało nam się dowiedzieć od dyżurnego straży pożarnej, w jednym z budynków system sygnalizacji pożarowej samoczynnie wykrył i przekazał informację o pożarze. Na miejscu strażacy stwierdzili zadymienie w jednym z pomieszczeń. 📢 Zbliża się wielkie święto w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Będzie zwiedzanie wnętrz samolotów i śmigłowca Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zaprasza na Święto Lotnictwa, które chociaż w kalendarzu wypada dopiero 28 sierpnia, to w Krakowie będzie obchodzone dzień wcześniej - 27 sierpnia. Od godz. 10. do 16. będzie można wziąć udział w wielu lotniczych atrakcjach, dlatego to idealny plan na ostatnią niedzielę sierpnia. Muzeum przygotowało bogaty program, który ucieszy zarówno miłośników lotnictwa, jak i tych, którzy po prostu chcieliby zobaczyć coś nowego.

📢 Linie sezonowe i rekreacyjne, czyli rozkład jazdy w Krakowie na ostatni weekend sierpnia Zbliża się ostatni weekend wakacji! Bagry, Kryspinów, Przylasek Rusiecki, a także kopiec Kościuszki, ogród zoologiczny i Ojców – wszędzie tam w najbliższy weekend, 26 i 27 sierpnia, dojedziemy specjalnymi liniami sezonowymi i rekreacyjnymi. Zobaczcie, które linie - o jakich godzinach będą kursowały. 📢 Zderzenie z drzewem pod Krakowem. Auto mocno skasowane Radziszów. Ul. Podlesie - kierujący samochodem osobowym wjechał w drzewo , służby na miejscu. Ruch odbywa się wahadłowo.

