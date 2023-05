Prasówka Kraków 26.05.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

W pierwszy weekend czerwca Nowa Huta cofnie się w czasie do kolorowych i radosnych lat 60. Dzielnicą zawładną rytmy twista i boogie-woogie, na ulice powrócą przodowniczki pracy: architektki, murarki, artystki, a na placu Przy Poczcie – odbędzie się potańcówka. Wszystko za sprawą IV Korowodu Nowohuckiego oraz wydarzeń w ramach Nowa Huta Retro Festu.

Na wyremontowanym już odcinku Krupniczej, od Teatru Bagatela do ul. Loretańskiej, wymalowano... koperty do parkowania. A przecież ta przestrzeń miała być wolna od samochodów. Pojawiły się ławki, drzewa, nowy bruk, a tymczasem mieszkańcy dziwią się, że stworzono miejsca do pozostawiania aut. Pytamy Zarząd Dróg Miasta Krakowa skąd ten pomysł? Jednym to nie przeszkadza, innych razi.