Prasówka Kraków 26.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.01, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. "Nie jesteśmy pewni czy nasz kraj jest wstanie znieść rozpad demokracji". Słowacy protestowali pod Konsulatem Generalnym”?

Prasówka Kraków 26.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. "Nie jesteśmy pewni czy nasz kraj jest wstanie znieść rozpad demokracji". Słowacy protestowali pod Konsulatem Generalnym W czwartek wieczorem, 25 stycznia, grupka obywateli Słowacji zebrała się pod Konsulatem Generalnym Słowacji w Krakowie. Celem zgromadzenia było wsparcie walki o praworządność i europejskie wartości w ich rodzimym kraju, w którym bez porozumienia ze społeczeństwem przyjmuje się kolejne ustawy dot. m.in. zmian kadrowych w policji.

📢 Kraków znów będzie pachniał trawą cytrynową i imbirem. Festiwal Azjatycki wraca do Hali Cracovii w ten weekend! A to nie wszystko... Już w najbliższy weekend (27-28 stycznia) w Krakowie odbędą się trzy pyszne festiwale. Festiwal Azjatycki zaprosi Was na sushi i chaczapuri, Festiwal Kawy i Czekolady ugości Was ciepłymi i słodkimi napojami, a Festiwal Piwa, Wina i Trunków Rzemieślniczych rozgrzeje i ukoi skołatane nerwy. To wszystko odbędzie się w jednym miejscu - w Hali 100-lecia KS Cracovia.

📢 Kora, Modrzejewska, Wyspiański, Szymborska na muralu w swojej dzielnicy Na żywo nigdy się nie spotkali - przynajmniej nie w takim gronie, ale ich szlaki z pewnością się przecinały w różnych latach. Wokalistka Maanamu, Helena Modrzejewska, Wisława Szymborska i Stanisław Wyspiański kiedyś mieszkali na Krowodrzy, dziś można ich odnaleźć na muralu widniejącym na budynku u zbiegu ulic Mazowieckiej i Sienkiewicza.

Prasówka 26.01 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Trwają Targi Edukacyjne Szkół Zawodowych w "Meliorku". W pierwszym dniu szkołę odwiedziła spora grupa ósmoklasistów Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych już powoli mogą zacząć myśleć o wyborze wymarzonej szkoły średniej. W Krakowie z pewnością mają w czym wybierać. W trakcie trwających XXII „Styczniowych Targów Szkół Zawodowych w Meliorku”, 25 krakowskich zespołów szkół zawodowych prezentuje swoją ofertę edukacyjną na nadchodzący rok szkolny 2024/2025.

📢 W Krakowie działa Galeria Rozproszona. Sztuka może nas zaskoczyć wszędzie, nawet na placu budowy w Podgórzu Galeria Rozproszona jest propozycją skierowaną do młodych artystów, studentów i akademików krakowskiej ASP, promującą współczesną sztukę w przestrzeniach nieoczywistych. Dzięki partnerskiej współpracy trzech instytucji tworzy się warunki do bezpośredniej prezentacji twórców, uprawiających tak różne techniki, jak malarstwo ― w tym malarstwo wielkoformatowe ― grafikę, rzeźbę, działania multimedialne i design. "Chcemy, aby sztuka wchodziła w miasto" - mówią organizatorzy akcji. A pierwsze jej odsłona pojawiła się na płocie placu budowy w Podgórzu, gdzie deweloper pracuje nad zabytkową kamienicą. Oczywiście trudno nie zauważyć, że przedsięwzięcie jest też sposobem na ocieplenie wizerunku deweloperów w Krakowie. Czas pokaże czy będzie to jednorazowa akcja, czy też będzie miała swoją kontynuację... 📢 Koniec finansowego eldorado w Cracovii. Mateusz Dróżdż do piłkarzy: Jestem prezes „złotówa”, na pewno się o tym przekonacie Zaskakująco zabrzmiały słowa nowego prezesa Cracovii Mateusza Dróżdża, gdy stwierdził, iż „Pasy” są jednym z najlepiej płacących klubów w ekstraklasie. Do tej pory panowało raczej przekonanie, że do krakowskiej drużyny nie przychodzą ani reprezentanci Polski, ani inny piłkarze odgrywający w naszej lidze wiodące role, gdyż pod Wawelem nie mogą liczyć na konkurencyjne apanaże. Jak jest naprawdę?

📢 Zaskakujący Kraków: 13 nieoczywistych miejsc, które warto odwiedzić. Gigantyczne ptaki, ruiny jak z Rzymu i inne niespodzianki Kraków ma wiele oblicz, w tym takie, którego nie zna większość turystów. Przedstawiamy 13 nieoczywistych miejsc, mało znanych atrakcji i zaskakujących zakątków, które warto odwiedzić w Krakowie. To gotowe pomysły na weekend w mieście inny niż wszystkie!

📢 Ewa Godlewska-Jeneralska nową dyrektor krakowskiej Telewizji Polskiej. Tymczasowo kieruje też oddziałem w Kielcach Ewa Godlewska-Jeneralska wróciła do krakowskiego ośrodka Telewizji Polskiej i objęła stanowisko dyrektora. Jednocześnie pełni też tę samą funkcję tymczasowo w TVP3 Kielce, gdzie od marca ma ją zastąpić Piotr Rogoziński. Nowa dyrektor TVP3 Kraków jest dziennikarką, która przez wiele lat pracowała w redakcjach "Panoramy" i "Wiadomości". Od początku br. pełniącą obowiązki dyrektora TVP3 Kraków była Alicja Popiel.

📢 Kraków. W Czyżynach, na dawnym lotnisku, ma powstać centrum badawczo-edukacyjne. "Pilna konieczność zwiększenia bezpieczeństwa Małopolan" 10 instytucji – państwowych, samorządowych, naukowych, dydaktycznych oraz reprezentujących służby ratownicze – chce powołać w Krakowie „Centrum edukacyjno-badawcze i szkolenia służb ratowniczych w Małopolsce”. Centrum miałoby edukować w zakresie: transportu, ratownictwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ośrodek miałby powstać w obrębie pasa startowego dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny. 📢 Bardzo groźne zdarzenie kolejowe w Krakowie! Dwa pociągi pasażerskie mogły się znaleźć na jednym torze. Użyto RadioStopu Jak podaje "Rynek Kolejowy" (RK) - we wtorek, 23 stycznia w Krakowie doszło do bardzo groźnego zdarzenia. Dyżurny ruchu musiał użyć Radiostopu, czyli specjalnego systemu zabezpieczenia ruchu kolejowego stosowanego na sieci PKP Polskich Linii Kolejowych. Jak poinformował Czytelnik RK: "23 stycznia w Krakowie dwa pociągi pasażerskie zatrzymały się przed wjazdem na ten sam tor". Zdarzenie zostało potwierdzone przez PKP PLK.

📢 Efekt akcji „Mrozy” w Krakowie. Mieszkańcy dali tymczasowy dom ponad 120 psom. Wiemy, ile z nich wróciło do schroniska 123 – tyle psów ze schroniska przy ul. Rybnej przygarnęli mieszkańcy Krakowa na początku stycznia tego roku, na czas srogich mrozów. Na dziś do schroniska wróciło tylko 20 zwierząt, a tymczasowi właściciele kolejnych 22 czworonogów poinformowali Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, że na razie ich nie oddają, ale na stałe nie mogą ich zatrzymać. Natomiast wszystko wskazuje na to, że wszystkie pozostałe psy (81) zaopiekowane na okres mroźnej pogody, znajdą stałe domy.

📢 Fetor nadal zatruwa ludziom życie w Krakowie. Mieszkańcy południowo-wschodniej części miasta żądają poprawy sytuacji Złocień, Rybitwy, Płaszów. Mieszkańcom rejonu, który rozbuduje się w wielkim tempie, dokucza uporczywy smród. Jego źródła wciąż nie udało się dokładnie zlokalizować, najprawdopodobniej przyczyn problemu jest kilka. Miasto oraz służby odpowiedzialne za ochronę środowiska zajmują się sprawą, ale działania te jeśli pomagają – to jedynie na krótko i fragmentarycznie. Mieszkańcy, zmagający się na co dzień z odorowymi uciążliwościami zapowiadają, że tematu nie odpuszczą. Kraków ma problem.

📢 Kraków. Jeszcze poszerzyć poszerzenie autostrady A4? Kolejny list Czytelnika, kolejna petycja Dyskusja na temat poszerzenia autostrady A4, do którego szykuje się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, trwa. Osoby mieszkające w pobliżu A4 piszą do nas listy. Ich zdanie różni się, zależnie czy mieszkają po wschodniej czy zachodniej stronie tej obwodnicy Krakowa. Dostaliśmy kolejny list, w którym Czytelnik pisze o petycji skierowanej do ministra infrastruktury o powiększenie zakresu inwestycji o budowę nowego bezpośredniego połączenia pomiędzy obwodnicą Krakowa i obwodnicą Skawiny. A dziś, 25 stycznia, kolejne spotkanie konsultacyjne w sprawie poszerzenia A4. 📢 Kraków. Wypadek trzech samochodów na Opolskiej. Dwa pasy zablokowane Kraków, Ul. Opolska, kierunek Nowa Huta - doszło do kolizji 3 samochodów. Brak informacji o osobach poszkodowanych. Służby prowadzą działania na miejscu zdarzenia. Dwa pasy są w chwili obecnej wyłączone z ruchu.

📢 Kraków. "Witajcie w naszej Bajce" - niezwykły wernisaż prac w krakowskim ogrodzie zoologicznym Malarki z różnych stron Polski: Sylwia Wenska, Agnieszka Sroka, Irena Podolak, Iwona Skupińska i Nadia Siemek specjalnie dla krakowskiego ZOO przygotowały ponad 30 prac dedykowanych egzotycznym zwierzętom. Tytuł wystawy został zaczerpnięty z popularnego utworu Akademii Pana Kleksa „Witajcie w naszej bajce…”.

📢 Kraków. Trwają prace budowlane nowego parku kieszonkowego w Mistrzejowicach. Będzie pełny kwiatów Nowy park kieszonkowy powstaje przy ul. Piasta Kołodzieja na os. Piastów w Mistrzejowicach. Zdegradowana zieleń zyska nowy blask poprzez nowe nasadzenia i infrastrukturę. 📢 MSWIA ostrzega przed oszustami. Wysyłają sms z prośbą o aktualizację danych archiwalnych dowodów osobistych Oszuści podszywają się pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort ostrzega, by nie otwierać linku w będącej próbą wyłudzenia wiadomości SMS.

📢 Poważny wypadek w Bolechowicach pod Krakowem. Wysłano śmigłowiec ratunkowy Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych w Bolechowicach (powiat krakowski), są osoby poszkodowane, trwa akcja ratunkowa. Wszystkie służby na miejscu zdarzenia w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. 📢 Wielki zjazd absolwentów UJ. Może w nim wziąć udział każdy, kto zdobył dyplom tej uczelni W tym roku przypada 60. rocznica powstania Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pośród wydarzeń, którymi stowarzyszenie postanowiło upamiętnić ten jubileusz, jest m.in. cykl wykładów, nakręcenie filmu dokumentalnego, uroczysta akademia w Collegium Novum, a także wrześniowy zjazd absolwentów UJ - pierwszy w historii planowany na taką skalę, z zapraszanymi do udziału również studentami zagranicznymi, którzy ukończyli najstarszą uczelnię w Polsce. Na dniach w internecie ma się pojawić formularz rejestracyjny zjazdu.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.