Prasówka Kraków 25.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Z powodu pandemii już po raz drugi krakowska Caritas nie może zorganizować tradycyjnej Wigilii dla najuboższych, która co roku gromadziła niemal tysiąc osób bezdomnych, najuboższych i samotnych. Caritas przygotowała dla nich gorącą wigilijną zupę i paczki z żywnością. W spotkaniu wziął udział bp Robert Chrząszcz, który poświęcił opłatki i pomagał przy wydawaniu paczek.

Plany były takie, by budowa Trasy Łagiewnickiej zakończyła się pod koniec 2021 r. Prace na wielu odcinkach tej inwestycji są mocno zaawansowane, ale na to, by samochody i tramwaje mogły tam pojechać trzeba jeszcze poczekać wiele miesięcy. W sąsiedztwie trwają natomiast roboty związane z modernizacją torowiska na ul. Zakopiańskiej. Zobaczy postępy prac na obu inwestycjach, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.