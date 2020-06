Prasówka Kraków 24.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Kraków 24.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W ramach tzw. Tarczy dla Mobilności m.in. na moście Grunwaldzkim pasy dla samochodów zmieniono w drogę dla rowerzystów. Przejdź do GALERII i zobacz, jak funkcjonuje nowe rozwiązanie komunikacyjne.

Wciąż pojawiają się nowe problemy związane z przebudową ul. Krakowskiej. Tym razem okazało się, że wykonawcy źle ułożyli część betonowych płyt i muszą je zrywać, by zrobić wszystko jeszcze raz, ale porządnie. W zarządzie dróg na razie nie wiedzą, czy będzie to mieć wpływ na kolejne opóźnienia inwestycji. Nie ustalono też dokładnej daty powrotu tramwajów na ul. Krakowską i most Piłsudskiego.