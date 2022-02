Prasówka Kraków 24.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

W najbliższy poniedziałek, 28 lutego, w Urzędu Miasta Krakowa na os. Zgody 2 odbędzie się kolejna aukcja na najem lokali użytkowych. Na chętnych czekają lokale o powierzchni od kilkunastu do ok. 250 metrów kwadratowych, najczęściej na parterze lub w poziomie piwnic. Do "wzięcia" jest też boks garażowy (6,64 mkw.). Gmina oferuje wynajęcie lokali zarówno w ścisłym centrum Krakowa, jak i w Nowej Hucie czy Podgórzu.