Prasówka Kraków 24.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Droga wojewódzka 780 jest jedną z ważniejszych na południu Polski. Trasa o długości 57 km przebiega od Krakowa przez powiaty krakowski, chrzanowski i oświęcimski na Śląsk. Stanowi także alternatywę dla A4. W ostatnich latach bardzo się zmieniła. Inwestycję objęły m.in. budowę obwodnicy Babic, modernizację kolejnych odcinków, w tym przy wjeździe do Krakowa i połączeniu z A4. Przejdź do galerii i zobacz jak zmieniła się trasa na zdjęciach lotniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Postępują prace związane z remontem mostu Kleparskiego. Zakończenie budowy nowej przeprawy jest coraz bliższe finiszu. Powstanie kładka przerzucona nad fosą obiegającą Barbakan, dzięki której będzie można wchodzić do tej zabytkowej budowli, będącej jednym z symboli Krakowa.

W krakowskim kinie Kijów odbyła się uroczysta gala wręczenia Oskarów Miłosierdzia w ramach ogólnopolskiego plebiscytu „Samarytanin Roku”. Organizatorzy chcą poprzez to wydarzenie pokazać osoby, dla których najważniejszy jest drugi człowiek, niezależnie od rasy, wyznania i przynależności społecznej. Zgłaszani są kandydaci, którzy bezinteresownie angażują się w pomoc dla innych, poświęcając swój czas potrzebującym.

W Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie trwają prace przy remoncie płyty postojowej przed głównym hangarem ekspozycyjnym i remont drogi kołowania. Zabytkowe oryginalne płyty betonowe są staranie czyszczone i układane na nowym podłożu. Remont drogi kołowania jest prowadzony na odcinku od pomnika tj. ściany na której umieszczone są pamiątkowe tablice, do płyty przed hangarem.

Smaki dzieciństwa. Zupa szczawiowa ukochanej babci, pachnące pampuchy mamy, pierwsza zupa pomidorowa przygotowana samodzielnie… Warto powrócić do smaków dzieciństwa. Do potraw prostych, tanich, smacznych... Kliknijcie w galerię i zobaczcie 10 przepisów naszych Czytelników. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Na Kazimierzu w Krakowie, na skwerku u zbiegu ulic Miodowej i Starowiślnej stanął nietypowy automat do odbioru przesyłek. Wygląda jak rzeźba od strony ulicy Miodowej, a od strony ul. Szerokiej widzimy już standardowe szafki na paczki. Możliwe jednak, że urządzenia pojawiło się tam nielegalnie.

Kiedyś startowały tu samoloty, kiedy przestały dawny past startowy w Czyżynach stał się miejscem spacerów i spotkań, były też festiwalowe imprezy. Pojawiło się Muzeum Lotnictwa Polskiego, wyrosły akademiki, a wraz z nim osiedla bloków. Tych ostatnich przybywa najwięcej. Teraz budowane jest Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon. I sporna, wzbudzającą kontrowersje droga do niego... A pas startowy, ciągle trwa, ale coraz mniej widać tego największego "spacerniaka" Czyżyn, a może i całego Krakowa.

Do 5. kolejki Tauron Hokej Ligi trzeba było czekać na pierwszy domowy mecz Comarch Cracovii. Kibice zobaczyli spotkanie z GKS Tychy. Było trochę emocji, "Pasy" walczyły do końca, ale jednak przegrały 2:4.

To będzie rewolucja w krakowskiej flocie tramwajowej. Po 48 latach z zajezdni tramwajowej Nowa Huta znikają wszystkie wagony 105N wykorzystywane w ruchu regularnym. Z tej zajezdni od soboty, na linię nie wyjedzie już ani jedna „stopiątka”, czyli tzw. akwarium. Kto takim nigdy nie jechał nie wie co to zimno w zimie i upał w lecie.

W Cichym Kąciku powstaje Krakowskiej Centrum Muzyki. W ramach inwestycji wybudowano już wielopoziomowy parking na 195 miejsc. Obiekt ma być ogólnodostępny. Plany są takie, by kierowcy mogli korzystać z niego od jesieni.

Do nietypowego wypadku doszło w piątkowy wieczór 22.09 na drodze wojewódzkiej nr 768 w Przyborowie. Ciężarówka przewożąca 24 tony jabłek zjechała do rowu i przewróciła się na bok. Kierowca trafił do szpitala. Są utrudnienia w ruchu.

To się nazywa "niespodzianka". W trakcie przewidzianych robót przygotowawczych pod nasadzenia, przy ul. Nad Sudołem wykonawca natrafił na składowisko gruzów, nie związanych z budową linii KST III do Górki Narodowej. Teraz trzeba znalezisko zebrać i wywieźć. Urzędnicy piszą o niespodziance, co cześć mieszkańców może denerwować, bo zwracali na problem uwagę już dużo wcześniej...