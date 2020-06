Prasówka Kraków 22.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Kraków 22.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Wyciek gazu ziemnego z instalacji był przyczyną pojawienia się w poniedziałek pogotowia gazowego oraz straży pożarnej przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie. Działania rozpoczęto po godz. 16 i trwają jeszcze późnym wieczorem. Nie było powodu do przeprowadzania ewakuacji.

Zespół Wisły Kraków to dziś mozaika narodowości z różnych stron świata. Postanowiliśmy sprawdzić, w jakich konkretnie miejscowościach urodzili się piłkarze "Białej Gwiazdy" i okazało się, że to bardzo interesująca podróż, nie tylko po Europie. Zobaczcie w galerii, którzy z wiślaków urodzili się we wsi liczącej 2 tysiące mieszkańców, a który w metropolii z liczbą osób przekraczającą 5 milionów. Są miejscowości bardzo popularne i kompletnie nieznane - w niektórych wypadkach naprawdę się zdziwicie. Co ciekawe, nawet niektórzy z polskich graczy jako miejsce urodzenia podają miejscowość za granicą.