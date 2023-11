Prasówka Kraków 22.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.11, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Wybuch piecyka elektrycznego na osiedlu Złocień. Jedna osoba ranna”?

Prasówka Kraków 22.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Wybuch piecyka elektrycznego na osiedlu Złocień. Jedna osoba ranna Kraków, osiedle Złocień. W jednym z bloków doszło do wybuchu piecyka elektrycznego. Jedna osoba poszkodowana i zabrana karetką do szpitala. Na miejscu policja, straż pożarna oraz pogotowie.

📢 30-lecie Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Krakowie świętowano w Łaźni Nowej. Koncert i kwesta na hospicjum "Nowa Huta. Dlaczego Nie?!", czyli koncert z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. We wtorek, 21 listopada wieczorem mieszkańcy Krakowa mieli okazję wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu muzycznym w Teatrze Łaźnia Nowa przy Osiedlu Szkolnym 25. Była to niebywała okazja by wspólnie świętować 30-lecie szpitala "Rydygiera", ale również można było też wesprzeć kwestę na rzecz Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

📢 Uniwersytet Ignatianum w Krakowie rozbudowuje bazę. U zbiegu Kopernika i Blich powstaną m.in. sale wykładowe i laboratoria psychologiczne Budynek poszpitalny przy ul. Kopernika 15 C, u zbiegu z ulicą Blich, zamienia się w budynek dydaktyczno-badawczy. To inwestycja - mającego siedzibę po sąsiedzku - Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie (UIK). Uczelnia przygotowuje swoją bazę zgodnie ze swoimi ambitnymi planami. - Uniwersytet kształci około 3 tysięcy studentów i zatrudnia około 350 osób kadry. W planach strategicznych jest stworzenie odpowiedniej bazy lokalowej dla 5 tysięcy studentów - informuje Piotr Ufnal, rzecznik prasowy uczelni.

📢 IMGW ostrzega przed horrorem na drogach! Oblodzenie, opady deszczu i śniegu Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniami wydał dla całego województwa małopolskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy spodziewają się zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem.

📢 Pocisk artyleryjski na prywatnej posesji pod Krakowem. Potrzebna była pomoc saperów. Policja zabezpieczyła teren Niewybuch z czasów II wojny światowej zostały wykopane w gminie Jerzmanowice – Przeginia. Pocisk artyleryjski znaleziono na jednej z prywatnych posesji podczas prac budowlanych. Właściciel terenu zgłosili znalezisko na policji. Funkcjonariusze z Krzeszowic zabezpieczyli miejsce znalezienia niewybuchu do czasu przyjazdu patrolu saperskiego. 📢 Kraków. Budda przyjechał na 18. urodziny fana, a w prezencie podarował mu... samochód! Krakowski youtuber Budda znany jest z niespodziewanych akcji. Kilka miesięcy temu przyznał się do podrzucenia skrzyni, wypełnionej słodyczami i banknotami o wartości 100 tys. zł pod dom dziecka. Tym razem również zaskoczył swoją hojnością i otwartym dla fanów sercem, sprawiając jednemu z nich wyjątkowy prezent! 📢 Choinka i lodowisko jak w... zamku. Na placu Nowaka-Jeziorańskiego przed galerią i na Rynku Głównym już czuć świąteczny nastrój Kraków już intensywnie przygotowuje się do okresu świątecznego. Oprócz Jarmarku Bożonarodzeniowego, który na Rynku Głównym rozpocznie się już w tym tygodniu, na placu Nowaka-Jeziorańskiego - przed dawnym dworcem głównym i przed galerią handlową - stanęła już ogromna choinka. Obok niej od weekendu działa już sztuczne lodowisko - i pojawiają się na nim pierwsi młodzi amatorzy jazdy na łyżwach.

📢 Kraków. 20-latka znaleziona martwa w jednym z mieszkań przy ul. Bytomskiej. Śledztwo prowadzone pod kątem zabójstwa Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 20-latki, której ciało zostało znalezione w sobotę w jednym z mieszkań przy ul. Bytomskiej. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa, postępowanie prowadzone jest pod kątem zabójstwa. 📢 Krakowski aktywista Mateusz J. skazany za groźby wobec dziennikarza. Chodzi o materiał dotyczący kryptowalut Krakowski aktywista Mateusz J., który zapowiadał start w wyborach na prezydenta Krakowa, został nieprawomocnie skazany na 20 tys. zł grzywny za zmuszania (poprzez groźby, m.in. pobicia) dziennikarza stacji TVN do zaprzestania prac nad reportażem dotyczącym giełdy kryptowalut. - W tej najbardziej istotnej i kluczowej dla sprawy materii wyjaśnienia oskarżonego Mateusz J. nie zostały przez sąd obdarzone walorem wiarygodności - mówił w ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Wojciech Kolanko.

📢 Kraków chce zwiększyć wydatki na promocję o miliony złotych. Stowarzyszenie protestuje Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków! alarmuje: w miejskiej kasie brakuje środków na właściwe utrzymanie szkół i szpitali, cięte są kolejne kursy tramwajów oraz autobusów, miasto jest coraz rzadziej sprzątanie, skraca się czas świecenia latarni, a kluczowe remonty zostają odłożone na bliżej nieokreśloną przyszłość. Tymczasem projekt przyszłorocznego budżetu miasta zakłada wzrost wydatków na promocję krakowskiego samorządu do 35 mln zł. W ubiegłym roku było to 29 mln zł. 📢 Bezprecedensowe wydarzenie w Krakowie. Teresa i Andrzej Starmachowie, znani kolekcjonerzy, przekazują dzieła sztuki muzeom Prace Magdaleny Abakanowicz, Mirosława Bałki, Władysława Hasiora, Tadeusza Kantora i Jerzego Nowosielskiego to zaledwie ułamek kolekcji Teresy i Andrzeja Starmachów, która trafi do krakowskich muzeów MOCAK i Mufo, którym kolekcjonerzy przekazali część swoich zbiorów. Łącznie są to race 26. artystów i artystek, publiczność zobaczy je w Bunkrze Sztuki, kiedy galerii zostanie otwarta po remoncie. "Dla obu instytucji ten dar, będący wyrazem bezinteresownej chęci dzielenia się sztuką, pozostaje bezcenny" - komentuje MOCAK. Wartość tej kolekcji szacowana jest na - bagatelka - 50 mln zł.

📢 Kraków. Staliście w korku nocą? To zapraszamy na powtórkę we wtorek. A4, 29 Listopada, Opolska, Nowohucka, Aleje... Trudno na social mediach nie natknąć się obecnie na pomstowanie kierowców na zakorkowany Kraków. Wczoraj popołudniu stanęło wszystko na linii 29 Listopada, Opolska, Aleje Trzech Wieszczów. Dziś rano do tego dochodzi Nowohucka, Bora-Komorowskiego i autostrada A4. Ta korkuj się od Kryspinowa po Swoszowice i w rejonie Bieżanowa, gdzie doszło do kolizji. Miłego dnia...

📢 Wypadek na autostradzie A4 w Krakowie. Na węźle Bieżanów występują utrudnienia w ruchu Autostrada A4 (węzeł Bieżanów ), kierunek Tarnów - doszło do wypadku. Po zderzeniu z innym autem, pojazd dostawczy Poczty Polskiej wjechał w bariery, służby na miejscu, występują utrudnienia w ruchu. 📢 Liczba zakażeń wirusem COVID-19 wzrasta. Czy w krakowskich szpitalach wprowadzane są dodatkowe obostrzenia? Obserwując codziennie raporty Ministerstwa Zdrowia dotyczące COVID-19 w Polsce można zauważyć systematyczny wzrost nowych zachorowań. Tylko w miniony piątek w całej Polsce odnotowywano 1410 przypadków zachorowań, a tydzień wcześniej, 10 listopada o ok. 400 mniej. Tymczasem Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie informuje nas, że póki co nie są podejmowane żadne kroki ani decyzje związane z wprowadzaniem dodatkowych obostrzeń. Szpital Uniwersytecki w Krakowie w związku z występowaniem chorób sezonu jesienno-zimowego oraz covid-19, wprowadził już u siebie m.in. ograniczenia dot. odwiedzania pacjentów.

📢 Wypadek pod Krakowem. Dachował samochód na drodze krajowej nr 94. Są poszkodowani i utrudnienia w ruchu Na drodze krajowej nr 94w Jerzmanowicach doszło do wypadku. W poniedziałek, 20 listopada wieczorem dachował samochód osobowy. Są osoby poszkodowane. Okazało się, że kierowca pijany, który także został ranny. Na drodze są utrudnienia w ruchu. 📢 Kraków. Ruszyły prace na moście Zwierzynieckim, a wiceprezydent je... odwołał "W poniedziałek, na moście Zwierzynieckim rozpoczęła się awaryjna wymiana dylatacji – od strony Przegorzał. Prace w zależności od warunków pogodowych potrwają kilka dni. Obowiązują zmiany w organizacji ruchu" - taki komunikat pojawił się wczoraj. A już we wtorek z rana wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig nakazał prace przerwać. Kierowcy dostali kolejny "prezent" zwiększający korki w Krakowie, a ciągle nie zakończył się remont innego mostu, Dębnickiego. A co więcej, prace zaliczyły poślizg. Kulig chyba zrozumiał, że to już za dużo dla kierowców.

📢 Wisła Kraków. Dominik Sarga: Chcę przekonać trenera umiejętnościami, że zasługuję na debiut Po kontuzji Angela Rodado Wisła Kraków została do końca roku z jednym nominalnym napastnikiem. Nic zatem dziwnego, że trener Radosław Sobolewski sięgnął do drużyny rezerw, gdzie wyróżniał się ostatnio Dominik Sarga. Już został włączony do kadry pierwszego zespołu, a w piątek zagrał w sparingu z Górnikiem Zabrze. My porozmawialiśmy z młodym zawodnikiem. 📢 Od 29 Listopada, przez Opolską po Aleje Trzech Wieszczów - korkowa masakra. Kraków stoi Poniedziałkowa powtórka z wielkich popołudniowych korków. Stoi cała 29 listopada, stoi Opolska w rejonie skrżyżowania z 29 Listopada, stoi 29 Listopada w rejonie cmentarza Rakowickiego, i tak do Alej Trzech Wieszczów, które stoją również w obu kierunkach. Deszcz, trudne warunki, ale przede wszystkim remonty prowadzone w mieście i związane z nimi utrudnienia wyprowadzą dziś kierowców z równowagi.

📢 Energy 2000 ma już 12 lat. Na urodziny wystąpił Malik Montana. Szalona impreza do białego rana Urodziny Energy 2000 obchodzono hucznie. Na scenie zaśpiewał Malik Montana. Rozentuzjazmowany tłum pod sceną tańczy do białego rana. Zobacz zdjęcia z imprezy. Fotograf tym razem zrobił je w innym stylu, niż wcześniej. 📢 Młodzieżowe Słowo Roku 2023. Jedno z wyrażeń zostało usunięte! Tak prezentuje się finałowa 19! Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku to już tradycja. Co roku, w okresie jesienno-zimowym w internecie wrze przy wyborze najpopularniejszego wyrażenia, używanego przez młodzież w ostatnim czasie. Tym razem również nie obyło się bez kontrowersji, gdyż jedno z słów z finałowej dwudziestki zostało usunięte. Skąd taka decyzja? Sprawdź i poznaj obecną TOP19!

