Prasówka Kraków 21.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Tylko minionej nocy strażacy w całej Małopolsce musieli wyjeżdżać ponad 300 razy, by pomagać w walce ze skutkami intensywnych opadów deszczu. Trudna sytuacja jest m.in. w Szpitalu w Szczyrzycu, gdzie trzeba było ewakuować ludzi oraz sprzęt medyczny na wyższe kondygnacje. W wielu miejscach doszło do podtopień.

Do wyborów prezydenckich zostało siedem dni, a kampania kończy się za pięć dni. Miasto, podobnie do lat ubiegłych, zalały plakaty wyborcze. Z banerów przemawiają do nas wypisanymi frazesami kandydujący politycy. Pojawiają się również hasła, które mogą wzbudzać kontrowersje, zwłaszcza wśród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczcie w galerii, jakie plakaty wyborcze widujemy najczęściej, spacerując w centrum.

Sławomir Zapała to popularny wokalista rock-polo, aktor, konferansjer. W 2015 wykreował postać sceniczną o pseudonimie Sławomir. Również wtedy na kanale YouTube udostępnił teledysk do debiutanckiego singla „Megiera”, który bił rekordy popularności. W klipie wystąpili Ewa Kasprzyk, Krzysztof Kiersznowski czy Lech Dyblik. W teledysku do singla, który miał premierę 20 czerwca, również pojawiają się znani (głównie w środowisku muzycznym) artyści, a w rolę pana młodego wcielił się sam Krzysztof Ibisz. Klip do "Weselnego Pytona" możecie zobaczyć poniżej. W galerii natomiast przedstawiamy kulisy powstania teledysku.