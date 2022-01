Prasówka Kraków 21.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Tuż po godz. 16 w czwartek Zarząd Dróg Miasta Krakowa poinformował na FB, że sygnalizacja świetlna przestała działać na terenie niemal całego Krakowa. - Tauron po prostu przestał nagle dostarczać prąd. Prawdopodobnie mają poważną awarię. Poinformowali, że problem zostanie rozwiązany do jutra do godz. 18. Mam nadzieję, że zrobią to jednak szybciej - informował Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Po opublikowaniu pierwotnej wersji tej informacji, odezwali się do nas kierowcy z różnych stron miasta, którzy żadnej awarii nie zauważyli... Z czasem usunięty został też post ZDMK z portalu społecznościowego, w którym ogłoszono awarię. Wyjaśniamy sprawę.