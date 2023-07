Prasówka Kraków 21.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.07, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tłumy na otwarciu ścieżki w koronach drzew w Ciężkowicach. Spacery podniebną trasą to nowy turystyczny przebój regionu tarnowskiego. ZDJĘCIA”?

Prasówka Kraków 21.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tłumy na otwarciu ścieżki w koronach drzew w Ciężkowicach. Spacery podniebną trasą to nowy turystyczny przebój regionu tarnowskiego. ZDJĘCIA Ciężkowice kilka lat czekały na wybudowanie ścieżki w koronach drzew. W końcu jest! Największa turystyczna atrakcja regionu tarnowskiego została w czwartek (20 lipca) oficjalnie otwarta, z udziałem nie tylko oficjeli, ale także mnóstwa chętnych na pierwszy podniebny spacer.

📢 Szokujące ustalenia w sprawie wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie. Kierujący autem Patryk P. był pijany, miał aż 2,3 promila Jak donosi "Fakt", Patryk P., który zginął wraz z trzema innymi mężczyznami w tragicznym wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie, prowadził samochód pod wpływem alkoholu. We krwi denata miało się znaleźć 2,3 promila alkoholu. Pod wpływem byli również dwaj inni pasażerowie - Michał G. i Aleksander T.

📢 Jakub Błaszczykowski kończy karierę! Wisła Kraków pożegna go 5 sierpnia w czasie meczu ze Stalą Rzeszów To już oficjalna wiadomość. Jakub Błaszczykowski ogłosił, że definitywnie kończy piłkarską karierę. Nie zobaczymy już zatem Kuby w oficjalnym meczu. Wisła Kraków poinformowała z kolei, że pożegnanie Błaszczykowskiego jako piłkarza „Białej Gwiazdy” nastąpi podczas pierwszego meczu, jaki Wisła rozegra w nowym sezonie I ligi na swoim stadionie. Będzie to sobota 5 sierpnia, a rywalem wiślaków będzie Stal Rzeszów.

Prasówka 21.07 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Powstanie film o życiu Kory. Są pierwsze typy odtwórczyni roli wokalistki. Mamy swoją faworytkę Grupa ATM zapowiedziała realizację filmu fabularnego o życiu Kory na podstawie książki poświęconej legendarnej wokalistce Maanamu - "Się żyje. Kora" Katarzyny Kubisiowskiej. Są pierwsze typy odtwórczyni głównej roli, my mamy swoją kandydatkę.

📢 Mija 100 lat od pierwszego wyjazdu autobusu na linię w Krakowie. Zobaczcie, jak wyglądał! Jechać takim autobusem to dopiero musiała być frajda. Dokładnie 100 lat temu - 20 lipca 1923 roku odbył się pierwszy wyjazd autobusu na linię, którą miejska spółka uruchomiła testowo z Salwatora do Woli Justowskiej. Przeczytajcie jak opisywała to wydarzenie jedna z ówczesnych gazet. 📢 Największy krakowski park do częściowego remontu. A co z bezpieczeństwem? Kamer na Plantach nie będzie, hulajnogi tam pozostaną Planty Krakowskie czeka częściowy remont. Urzędnicy planują modernizować plac przed budynkiem Collegium Novum. Równocześnie stawiane są pytania, jak poprawić bezpieczeństwo na terenie tego największego krakowskiego parku. Pojawiają się pomysły, by zakazać jazdy hulajnogami elektrycznymi po Plantach oraz objąć zieleniec z alejkami monitoringiem. Jednak urzędnicy nie są przychylni tym propozycjom.

📢 Co robić w weekend w Krakowie? Najlepsze wydarzenia 21 do 23 lipca: Summer Animation Days, Krakowski Kiermasz Książki i premiera Barbie! Kolejny lipcowy weekend w Krakowie to zdecydowanie nie lada gratka dla aktywnych! W mieście bowiem odbędzie się masa ciekawych wydarzeń. Będzie się sporo działo. Zobaczcie sami najlepsze wydarzenia 21 do 23 lipca. 📢 Wyniki rekrutacji 2023 w Krakowie. Ogłoszono, kto dostał się do liceum, technikum czy branżowej szkoły I stopnia. Nadal czeka 657 miejsc Nie ma już żadnych wątpliwości, wszystko zostało wyjaśnione: w środę, 19 lipca o godzinie 10. krakowskie szkoły ponadpodstawowe ogłosiły listy kandydatów zakwalifikowanych jak również osób niezakwalifikowanych do przyjęcia. Jedni cieszą się, że już we wrześniu rozpoczną naukę w wymarzonym liceum, technikum czy też szkole branżowej I stopnia, a inni szukają alternatywnej szkoły do dalszej edukacji niż ta, do której nie udało im się zakwalifikować. Największym zainteresowaniem cieszyły się klasy licealne z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim, a w przypadku techników – kształcące przyszłych programistów i logistyków. Przed uczniami potwierdzanie chęci przyjęcia do szkół. Na tych, którym się nie udało, czekają wolne miejsca w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się 28 lipca.

📢 "Szybcy" policjanci z Małopolski zatrzymali 5 tys. praw jazdy i odebrali 10 tys. dowodów rejestracyjnych Piraci drogowi, pościgi, strzały - tak wygląda praca policjantów z grupy Speed, którzy wyposażeni są w najszybsze auta w małopolskiej policji. Od 16 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2023 roku policjanci z grupy „SPEED” małopolskiej Policji ujawnili ponad 1,5 tys. przestępstw drogowych, prawie 290 tys. wykroczeń w ruchu drogowym, w tym 217 tys. związanych z nadmierną prędkością. Funkcjonariusze zatrzymali piratom drogowym 5,5 tys. praw jazdy, w tym większość za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Ponadto zatrzymali niemal 10 tys. dowody rejestracyjne, głównie z powodu nieprawidłowego stanu technicznego pojazdu. 📢 Nowe wyceny piłkarzy Wisły Kraków. Sprawdź, ile jest warta drużyna "Białej Gwiazdy" po letnich transferach 2023 Lato 2023 roku w Wiśle Kraków obfitowało w liczne zmiany kadrowe. W tym zestawieniu możecie sprawdzić, jaką obecnie wartość rynkową mają dawni i nowi piłkarze "Białej Gwizdy" oraz jak długo obowiązują ich kontrakty. Na końcu podajemy wycenę szerokiej kadry Wisły, do której zaliczyliśmy 30 zawodników. Może się zdarzyć, że niektórzy z nich jeszcze odejdą albo zostaną przesunięci do drużyny rezerw, która będzie występować w IV lidze. Niewykluczone są też transfery, dlatego lista jest na bieżąco aktualizowana.

📢 Uwaga! Dziś w Krakowie znów może zagrzmieć. Ostrzeżenia do samego wieczora Synoptycy ostrzegają - dziś, 20 lipca przed burzami z gradem. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 11.00 do 20.00. Mogą również pojawić się silne opady deszczu, porywy wiatru do 80 km/godz., a miejscami może spaść grad. Uważajcie na siebie.

📢 Pielęgniarz anestezjologiczny z krakowskiego szpitala nie lubi się przechwalać. Za to chwalą go inni! Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie bez wątpienia może być dumny ze swojej kadry pracowniczej. Jonasz Waśko, pielęgniarz z 14-letnim stażem, który pochodzi z Nowego Sącza i stanowi najlepszy filar Pielęgniarstwa Anestezjologicznego we wspomnianym szpitalu, wykazał się ogromną odwagą, jednak postanowił to zachować dla siebie. Tymczasem do szpitala przyszedł list gratulacyjny od komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej, który wszystko wyjaśnił.

📢 Wielkowiejski Targ na smaczne i zdrowe wakacje. Zaproszenie na stragany do gminy Wielka Wieś Smakołyki, produkty regionalne, ozdoby, rękodzieło - nie tylko to będzie na Wielkowiejskim Targu. Odbędzie się on w sobotę, 22 lipca od godz. 9 do 13 na placu Wspólnoty w Szycach przed Urzędem Gminy Wielka Wieś. Jak zwykle będziecie można zaopatrzyć się w potrzebne produkty spożywcze i upominki. 📢 Zabierzów. Święto Policji obchodzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Krakowie ZDJĘCIA W środę, 19 lipca, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie obchodzili swoje święto, upamiętniające 104. rocznicę powstania Policji Państwowej. Uroczystość z okazji Święta Policji odbyła się na rynku w Zabierzowie. 📢 Wisła Kraków. Hiszpańscy piłkarze „Białej Gwiazdy” spotkali się z kibicami Wisła Kraków wróciła do spotkań piłkarzy z kibicami w klubowym sklepie. Na progu nowego sezonu na pierwszy ogień poszła dwójka nowych zawodników. W środowe popołudnie na stadionie przy ul. Reymonta pojawili się Joan Roman Goku oraz Eneko Satrustegui.

📢 Ten drewniany, ekologiczny, obsypany nagrodami dom stoi na krakowskiej Olszy Architekci z Polski z prestiżową nagrodą European Property Awards 2023 za projekt drewnianego i ekologicznego domu, położonego na krakowskiej Olszy. Decyzję o jej wręczeniu podjęło ponad 80 międzynarodowych ekspertów. Projekt już wcześniej został obsypany nagrodami przez polskie środowisko architektoniczne. Jego autorem jest pracownia Studio4SPACE, którą zarządza architekt Bartosz Dendura.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN