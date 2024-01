Prasówka Kraków 21.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.01, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studniówka Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie. Polonezem w Tiranie maturzyści rozpoczęli swój bal”?

Maturzyści z czterech klas Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie swój pierwszy, wielki bal mieli w sobotę, 20 stycznia 2024 roku. Na radosną zabawę przed maturą, niezapomnianym i jednym z najważniejszych egzaminów w życiu

przyjechali do Sali Bankietowej Triana w Mogilanach w powiecie krakowskim. Bawiło się około 160 osób. Uczniowie odtańczyli poloneza na 107 dni przed maturą.

📢 Kraków. Budowa kładki Kazimierz-Ludwinów rozkręca się... bardzo powoli Mija drugi tydzień prac przy budowie kładki Kazimierz-Ludwinów. Inwestycja mocno zablokowała bulwary Wisły i dojście do dawnego Hotelu Forum i knajp w nim działających od strony Podgórza. Wielkiego rozmachu na placu budowy jednak nie widać. Pojawiły się kontenery, materiały budowlane, grupa robotników. Ale prace toczą się powoli, zapewne częściowo z powodu pogody.

📢 Kraków. Tajemnicze zaginięcie i śmierć 60-letniej kobiety. Pojawiły się nowe okoliczności Rodzina tragicznie zmarłej 60-latki obwinia policję o nieudolne poszukiwania kobiety, która zaginęła 12 stycznia. Wieczorem rozpoczęto poszukiwania, w których brało udział 400 osób (w tym 360 policjantów), drony, psy tropiące, a mimo to kobietę znaleziono dopiero następnego dnia martwą na granicy miejscowości Kocmyrzów i Luborzyca. Prawidłowość prowadzonych przez policjantów czynności poszukiwawczych jest obecnie badana zarówno przez Komendę Miejską Policji w Krakowie, jak i prokuraturę. Tymczasem policja informuje, że w sprawie pojawiły się dodatkowe okoliczności, które rzucają na nią nowe światło.

Prasówka 21.01 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Powstańcy styczniowi znów przybyli do Ojcowa. Pokazami rekonstruktorów uczcili 161. rocznicę walk z zaborcami "Poczuj się jak powstaniec styczniowy w Ojcowie - to hasło 161. rocznicy obchodów wybuchu powstania styczniowego organizowanych w Ojcowskim Parku Narodowym. Tu do doliny Prądnika przybywali ochotnicy, którzy chcieli walczyć z zaborcami. Tu Apolinary Kurowski tworzył obóz. 22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie. Teraz rekonstruktorzy, przebierańcy prezentowali jak wyglądali powstańcy, w co byli ubrani, jaką mieli broń, jak się szkolili i kto miał wpływ na powstanie. W sobotę, 20 stycznia 2024 roku znów w Ojcowie założono obóz powstańczy.

📢 Kraków. Sarna zakleszczyła się między prętami ogrodzenia. Na pomoc przyszli strażnicy miejscy i strażacy W piątek 19 stycznia po godzinie 14 do krakowskiej Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie mówiące o tym, że na terenie jednej z posesji przy ul. Płk. Dąbka pomiędzy prętami ogrodzenia zakleszczyła się sarna. Chwilę później na miejscu pojawili się strażnicy miejscy. Przestraszona sarna próbowała się oswobodzić, jednak solidne metalowe pręty uniemożliwiały jej to. 📢 Kraków. Protest przeciwko wycince drzew przy Lublańskiej. Budowa tramwaju do Mistrzejowic ciągle budzi kontrowersje Wycinka drzew przy Lublańskiej ruszyła w piątek 19 stycznia. Od razu mieszkańcy zapowiedzieli protest i w sobotę w południe wyszli na ulicę w miejscu prowadzonych prac. Czują się oszukani. Twierdzą, że można było przeprojektować trasę tramwaju do Mistrzejowic tak, by ocalić drzewa, ale zrobiono to za późno. Teraz urzędnicy rozkładają ręce mówiąc, że zmiana potrzebowałaby długiego procedowania nowej dokumentacji inwestycji, a to wpłynęłoby na terminy prac, z czym wiązałyby się straty finansowe. Krakowianie nazywają to wprost kompromitacją nadzorców budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic w Krakowie.

📢 Cracovia gra drugi sparing podczas zgrupowania w Turcji. Transmisja Piłkarze Cracovii o godz. 13 rozpoczną drugi mecz kontrolny podczas zgrupowania w Turcji. Jej rywalem będzie Sturm Graz, wicemistrz Austrii. 📢 Wieczysta Kraków. Znów transfer z ekstraklasy! Lider zespołu Wieczysta Kraków sięga po kolejnego piłkarza z ekstraklasy. Testy medyczne przed transferem do krakowskiego III-ligowca przejdzie Tomasz Swędrowski, środkowy pomocnik, jesienią zdecydowanie wiodący zawodnik Ruchu Chorzów. "Niebiescy" stracą czołowego gracza, ale zarobią na transferze. 📢 Studniówka 2024 Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach. Niezapomniany bal na kilkaset osób w urokliwych salach Folwarku Zalesie Piękna sceneria i pięknie prezentujący się młodzi ludzie - to studniówka Zespołu Szkół Małopolskiej Szkoły Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach. Tegoroczni maturzyści tej wojewódzkiej szkoły bawili się na swoim niezapomnianym balu w piątek, 19 stycznia 2024 roku. Miejscem balu był wyjątkowo usytuowany Folwark Zalesie w Grajowie koło Wieliczki. To była zabawa na około 360 osób z siedmiu klas maturalnych, ich nauczycieli i dyrekcji szkoły. Na 108 dni przed maturą bawili się uczniowie trzech klas liceum i czterech klas technikum.

📢 Kraków. Zapomniane miejsce w Nowej Hucie idealne na mroźny spacer. Byliście nad zalewem w Zesławicach? Pogoda się poprawia, mróz odpuszcza, to idealny czas na spacer. Jest takie miejsce w Nowej Hucie, które nie jest mocno promowane jeśli chodzi o rekreację i odpoczynek. Mówi się o Zalewie Nowohuckim, Przylasku Rusieckim - a jak nie Nowa Huta - to Zakrzówek, Bagry... Tymczasem zbiornik w Zesławicach i jego okolica to ciekawe miejsce, gdzie można uciec od zgiełku miasta na łono natury. Trochę wody, lodu, błota i zieleni. Czyli jest wszystko. 📢 Kraków. Kolejne wraki znikają z ulic miasta. Jeden próbował się zakamuflować Już 51 nieużytkowanych samochodów, które zagracały ulice Krakowa zniknęło od początku roku. W niecałe 3 tygodnie straż miejska odholowała 14 takich pojazdów, a 37 usunęli sami właściciele po interwencji funkcjonariuszy. Jeden z samochodów na pace miał... mały ekosystem, choć mało eko.

📢 Dwa warianty przebiegu nowej zakopianki przez Kraków. Jest opcja wschodnia i zachodnia Zaktualizowana strategia rozwoju Krakowa do 2050 roku przewiduje także rozbudowę sieci dróg. Jedną z kluczowych tras planowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad jest nowa zakopianka z Krakowa do Myślenic. Budowa tej drogi od miesięcy budzi ogromne kontrowersje. Mocno oprotestowane zostały dotychczasowe warianty. W strategii dla Krakowa uwzględniono, że nowy odcinek trasy S7 będzie przebiegać wschodnimi albo zachodnimi obrzeżami stolicy Małopolski. 📢 Kraków. Żółte kamery rejestrujące przejazdy na czerwonym świetle jeszcze nie działają, a już budzą kontrowersje Na dwóch krakowskich skrzyżowaniach pojawiły się już żółte kamery, które mają za zadanie wyłapywać kierowców, którzy przejeżdżają na skrzyżowaniu na czerwonym świetle. Kamery jeszcze nie działają, a już wzbudzają sporo emocji. Zdaniem niektórych, system działa wadliwie w przypadku warunkowego skrętu w prawo dzięki zielonej strzałce. Zdaniem krytyków tego systemu mandaty są nakładane także, gdy kierowca wjechał na skrzyżowanie prawidłowo, ale opuszczał je już po zgaśnięciu zielonej strzałki. Do sprawy odniósł się Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

📢 Plebiscyt Edukacyjny. Poznaj najlepszych nauczycieli w Małopolsce Dziś wielki finał naszej akcji: Plebiscyt Edukacyjny 2023 rozstrzygnięty! Poznajcie zwycięzców Plebiscytu Edukacyjnego! W szacownych murach Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, mieliśmy zaszczyt gościć laureatów Plebiscytu Edukacyjnego z Małopolski. Kto został najlepszym nauczycielem? Które przedszkole, szkoła i uczelnia okazały się najpopularniejsze? Który nauczyciel zdobył największe uznanie? Zobacz naszą relację. 📢 Walka o mural w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Pół tysiąca osób podpisało petycję Niemal 500 osób podpisało petycję w sprawie zachowania malatury "Zielnik" w Muzeum Etnograficznym Dom Esterki w Krakowie. Krakowianom spodobały się polne kwiaty i zioła namalowane przez Olafa Ciruta, które mają zniknąć z przedsionka w Domu Esterki, by ustąpić miejsca zapowiedzi kolejnej ekspozycji.

