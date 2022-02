Prasówka Kraków 2.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Kraków 2.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

We wtorek ok. godz. 16.50 śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wylądował przy ul. Bratysławskiej w Krakowie. Okazało się, że powodem było zasłabnięcia kobiety w jednym z tamtejszych sklepów. To kolejny przypadek kiedy z powodu zajętych karetek na ratunek wysyłany jest śmigłowiec.