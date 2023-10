Prasówka Kraków 20.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje z czwartku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.10, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ruszyła budowa Designer Outlet Kraków w Czyżynach. Obiekt ma być gotowy wiosną 2025 roku”?

Prasówka Kraków 20.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ruszyła budowa Designer Outlet Kraków w Czyżynach. Obiekt ma być gotowy wiosną 2025 roku Budowa Designer Outlet Kraków ruszyła z pełna mocą. Nowoczesne centrum outletowe z ponad 100 sklepami znanych marek modowych i lifestylowych zostanie otwarte wiosną 2025. Jeszcze wbiciem pierwszej łopaty na budowie deweloper obiektu, krakowska firma KG Group gruntownie przebudowała układ komunikacyjny w obrębie ulicy Nowohuckiej.

📢 Szef MON Mariusz Błaszczak z wizytą u żołnierzy Wojsk Specjalnych w Krakowie. Po raz trzeci w historii uzyskali bardzo ważny certyfikat W czwartek, 19 października, minister MON Mariusz Błaszczak odwiedził Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie, gdzie końca dobiega ćwiczenie certyfikujące polskie Wojska Specjalne do Sił Odpowiedzi NATO w 2024 roku.

📢 Kraków. Wielkie wyburzanie na stacji w Płaszowie. Stary budynek już nie jest potrzebny Na stacji Kraków Płaszów trwają prace rozbiórkowe. Znika budynek starej nastawni. Nowe systemy zarządzania ruchem kolejowym przeniesiono do Lokalnego Centrum Sterowania, które zastąpiło dwie użytkowane wcześniej nastawnie.

Prasówka 20.10 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie podpisał umowę z Mobilisem. Będą nowe linie autobusowe Firma Mobilis nadal będzie świadczyć autobusowe usługi przewozowe w Krakowie. W czwartek Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie podpisał z nią nową 10-letnią umowę. Według dyrektora ZTP, nowa umowa pozwoli na zlikwidowanie białych plam transportowych, czyli miejsc, gdzie nie dociera krakowska komunikacja miejska. Planowane są więc uruchomienia nowych linii, w tym m.in. łączącej Mydlniki z Salwatorem przez Wolę Justowską.

📢 Jakub Błaszczykowski, Mateusz Hołda i Krzysztof Ingarden otrzymali prestiżowe wyróżnienie Promotorów Polski przyznawane przez "Teraz Polska" Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przyznała tytuł Promotor Polski wyróżniającym się przedstawicielom Małopolski. Uhonorowani zostali: były piłkarz, współwłaściciel Wisły Kraków Jakub Błaszczykowski, kardiomorfolog prof. Mateusz Hołda i architekt prof. Krzysztof Ingarden. Uroczystość odbyła się w czwartek, 19 października, w sali obrad Urzędu Miasta Krakowa. 📢 Biskup Damian A. Muskus dzięki znalezionej pracy dorzucił do skarbonki chorej Kamilki z Nowego Targu 25 tysięcy. Na tym nie koniec Jakiś czas temu informowaliśmy na naszych łamach, że krakowski biskup Damian Muskus szuka pracy. Jak się okazało pracę znalazł przy zamiataniu liści czy strzyżeniu trawników i żywopłotów na małopolskich plebaniach i w prywatnych domostwach. Teraz poinformował, że dzięki akcji udało się zebrać 25 tysięcy, które zasilą konto zbiórki na leczenie Kamilki z Nowego Targu chorej na SMA.

📢 Kraków. Prokurator i obrońca złożyli apelacje od wyroku w sprawie "Skóry". Będzie drugi proces Roberta J.? Do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynęły apelacje obrońcy i prokuratury od wyroku w tzw. sprawie "Skóry". Krakowski sąd uznał we wrześniu ub. r. Roberta J. winnym zabójstwa studentki Katarzyny Z. sprzed 25 lat i skazał go na dożywocie. Obrońca nieprawomocnie skazanego mężczyzny domaga się uniewinnienia swojego klienta. Prokuratura zarzuca w apelacji błąd ustaleń faktycznych w orzeczeniu sądu. 📢 Tak toczyło się życie nad Wisłą, Sołą, Skawą i Przemszą mieszkańcom Krakowa, Oświęcimia, Wadowic, Kęt, Zatora. Zdjęcia archiwalne Wisła, Soła, Skawa czy Przemsza od zawsze wyznaczały życie mieszkańców Krakowa, Oświęcimia, Wadowic, Kęt, Zatora czy Chełmka. Kiedyś pewnie bardziej niż obecnie, ale rozwój tych miast wciąż jest związany z tymi rzekami. Widać to również na archiwalnych zdjęciach z różnych okresów. Zobaczcie galerię zdjęć jak toczyło się życie nad Sołą, Wisłą, Skawą i Przemszą.

📢 Kraków. Rowerzyści pojadą pod prąd w samym sercu miasta. Jest alternatywa dla Szewskiej Koniec z jeżdżeniem rowerem śliską i zatłoczoną Szewską do Rynku Głównego i z powrotem? Według urzędników z Zarządu Transportu Publicznego - stworzono lepszą alternatywę. Wprowadzono kontraruch na Szczepańskiej. Co sądzicie o tym rozwiązaniu? Równocześnie budowane są nowe ścieżki rowerowe w mieście. 📢 Kawaleria rozbiła obozowisko na Błoniach w Krakowie i zaprasza „Wielka Rewia Kawalerii”, która do 22 października odbywa się na krakowskich Błoniach, to zaproszenie do podróży w czasie i udziału w niecodziennej lekcji historii. Wydarzenie jest organizowane przez Federację Kawalerii Ochotniczej RP. 📢 Tyle zarabia listonosz w 2023. Czy zarobki wśród doręczycieli na Poczcie Polskiej są duże? Takie obowiązki ma listonosz. Ile godzin pracuje? Jakie są zarobki listonoszy pracujących na Poczcie Polskiej? Sprawdzamy, ile zarabia listonosz. Jeśli szukasz pracy, warto zwrócić uwagę na warunki pracy, w jakich godzinach trzeba pracować oraz ile można zarobić. Przyglądamy się, jaką pensję otrzymuje dostarczyciel listów w tej spółce Skarbu Państwa. Czy usługi pocztowe to tylko listy?

📢 To najbardziej znana polska wieś? Sułoszowa zasłynęła w Europie i świecie. Teraz dostała tytuł "Miejsce z klimatem". Zobaczcie zdjęcia Pola jak wstążki zielone, żółte, brązowe i domy wzdłuż jednej ulicy ciągnącej się kilometrami. To widok Sułoszowej, niezwyczajnie malowniczej wioski. Pamiętacie? Ta wioska zasłynęła po raz pierwszy przed kilku laty (w 2021 roku) w internecie jako zjawiskowa. Ten jej urok potwierdził niedawno wojewódzki konkurs „Turystyczne Skarby Małopolski”. W V edycji prestiżowego konkursu, prowadzonego przez Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Małopolską Organizację Turystyczną - Sułoszowa wygrała w kategorii "Miejsce z klimatem". Gmina promuje tutejszy wspaniały Zamek w Pieskowej Skale i urokliwe skały w Dolinie Prądnika, szlaki turystyczne.

📢 Kraków. Inflacja nie ominęła studentów. Już 1350 zł za akademik, kawalerka nawet 21 proc. droższa niż rok temu RAPORT Rosnące ceny nieruchomości uderzają też w studentów. We Wrocławiu stawki za miejsce w akademiku sięgają już 1350 zł, a sam czynsz za kawalerkę w Warszawie to ponad 3200 zł. To więcej nawet o 600 zł niż jeszcze rok temu. Droższe w porównaniu z poprzednim rokiem akademickim są także mieszkania kilkupokojowe, które studenci chętnie wynajmują. A jak jest w Krakowie?

📢 Kraków. W „Rydygierze” zoperuje nas robot. Bez powikłań i bardziej precyzyjnie 71-letni mężczyzna z nowotworem gruczołu krokowego był pierwszym pacjentem, któremu w małopolskiej placówce publicznej wykonano pionierski zabieg radykalnej prostatektomi z użyciem robota Da Vinci. Miało to miejsce w poniedziałek, 16 października b.r., a już w środę pacjent został wypisany do domu. Robot, dzierżawiony przez szpital im. Rydygiera, będzie wykonywał rocznie 100-200 zabiegów urologicznych, chirurgicznych i ginekologicznych, a w grudniu w lecznicy ma zawitać robot ortopedyczny.

iPolitycznie - A. Wojciechowska van Heukelom i M. Gramatyka