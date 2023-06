Prasówka Kraków 20.06.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Kosmiczne buty na wysokim obcasie, srebrzyste zbroje, gitary o dziwnych kształtach, ale przede wszystkim znany na całym świecie makijaż muzyków. To symbole zespołu Kiss, który po raz kolejny odwiedza Kraków i daje koncert w Tauron Arenie. To kolejny hit po koncertach Deep Purple i Iron Maiden. Krakowianie i turyści, fani Kiss, tłumnie przybyli na elektryzującą i wybuchową zabawę.

Kąpieliska na Bagrach i Zakrzówku zostaną uruchomione w czwartek, 22 czerwca, o godz. 10.00. Od tego momentu nad bezpieczeństwem użytkowników będą czuwać wykwalifikowani ratownicy. Ze strzeżonych akwenów skorzystamy w godz. 10.00–18.00, do 3 września. Należy pamiętać, że na terenie całego zbiornika oraz poza wyznaczonym sezonem kąpieliskowym, pływasz na własną odpowiedzialność. Będą o tym informowały znaki.

Prasówka 20.06 Kraków: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

We wtorek 20 czerwca o godz. 17 w krakowskim klubie Gwarek pojawi się Gene Simmons z grupy Kiss. Muzyk będzie promował swój napój Moeybag Soda. To niepowtarzalna okazja do zobaczenia z bliska amerykańskiego gwiazdora rocka.