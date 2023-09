Prasówka Kraków 2.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.09, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wojewoda małopolski Łukasz Kmita: "To był prawdziwy cios dla naszej ojczyzny". Odbyły się uroczystości ku czci ofiar II wojny światowej”?

Prasówka Kraków 2.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wojewoda małopolski Łukasz Kmita: "To był prawdziwy cios dla naszej ojczyzny". Odbyły się uroczystości ku czci ofiar II wojny światowej Wrześniowy, zmasowany atak stał się dla naszej ojczyzny prawdziwym ciosem, a zgotowane piekło wymierzone było wprost w Polaków - mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita podczas krakowskich uroczystości ku czci ofiar II wojny światowej. W piątek 1 września przypada 84. rocznica niemieckiej agresji na nasz kraj. II WŚ była największym konfliktem zbrojnym w dziejach. Pochłonęła miliony ludzkich istnień.

📢 Kraków. Trasa Wolbromska w budowie. Coraz więcej asfaltu, jezdni. Koniec w tym roku. Nowe zdjęcia Roboty przy budowie Trasy Wolbromskiej - zachodniej obwodnicy Zielonek - są coraz bardziej zaawansowane. Wykonawca układa kolejne masy bitumiczne zarówno na trasie głównej, jak i na rondzie oraz ulicy łączącej arterię z ul. Glogera. Powstają chodniki i droga rowerowa, której długość wyniesie blisko 2 km. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na ten rok.

📢 Pomysł drzew na Rynku Głównym. Miejscy urzędnicy czekają na wytyczne konserwatora Miejscy urzędnicy czekają na wytyczne małopolskiego konserwatora zabytków w sprawie posadzenia dodatkowych drzew na Rynku Głównym. Projekt radnego Krzysztofa Kwarciaka zwyciężył w ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Rośliny mają zapewnić mieszkańcom oraz turystom cień w słoneczne dni.

Prasówka 2.09 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Seniorzy opanowali Kraków. Na uczestników międzynarodowych Senioraliów czeka mnóstwo atrakcji W tym roku już po raz dziesiąty Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora organizuje Międzynarodowe Senioralia w Krakowie, które odbywają się 1 września. Wydarzenie to ma na celu kształtowanie i utrwalanie wśród seniorów postawy aktywnego obywatela, a także integrowanie ich poprzez budowanie świadomości ekonomicznej, prawnej, związanej z bezpieczeństwem oraz prozdrowotnej osób powyżej 60 roku życia.

📢 Cała rodzinka oszukiwała na sprzedaży ubrań. Zajęli się nią policjanci z Krakowa Zarzuty oszustwa wskutek wyłudzenia pieniędzy za pośrednictwem portalu internetowego, czyniąc sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, usłyszała 4-osobowa rodzina z woj. dolnośląskiego. Na wniosek krakowskich policjantów zwalczających przestępczość przeciwko mieniu, prokurator przedstawił zarzuty oszustwa w warunkach podwyższających zagrożenie karą do 12 lat pozbawienia wolności. 📢 Kraków. Mężczyzna wulgarnie obraził Ukrainkę i jej dziecko. Pełnomocnik kobiety zabrał głos Żadna to odwaga przybiec do prokuratury chwilę przed zatrzymaniem i to będąc pouczonym przez adwokata co i jak należy mówić. Podejrzany w swoich wyjaśnieniach próbuje wybielić siebie i przedstawić siebie jako ofiarę - pisze w piśmie przysłanym do redakcji mec. Michał Piech, pełnomocnik Kateryny Z. Kilka dni temu w sieci pojawił się film, na którym mężczyzna obraża Ukrainkę i jej dziecko.

📢 W Pisarach powstanie nowa stacja kolejowa pod Krakowem, na trasie do Katowic PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na zaprojektowanie i wybudowanie przystanku kolejowego w Pisarach. Do końca 2024 roku mieszkańcy tej miejscowości zyskają dostęp do kolei z nowoczesnych peronów, zlokalizowanych przy zmodernizowanej trasie Kraków - Katowice. To kolejny przystanek zaplanowany do realizacji w regionie w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. 📢 Zderzenie trzech samochodów pod Myślenicami, na DK52. Są osoby ranne DK52, Krzywaczka, na trasie Głogoczów-Kalwaria Zebrzydowska. - Zdarzenie drogowe z udziałem trzech samochodów osobowych, są osoby poszkodowane. Na miejscu działania prowadzą wszystkie służby ratunkowe. Występują utrudnienia w ruchu. 📢 Seniorzy będą podróżować taniej pociągami 17 sierpnia br. PKP Intercity uruchomiło specjalną promocję, dzięki której osoby po 60 roku życia mogą podróżować jeszcze taniej. Zniżka na Bilet Seniora wzrosła z 30 do 35%. Zakupić z nią można zarówno bilet jednorazowy, jak i odcinkowy. Rusza także nowa odsłona kampanii „Dbamy o dobre relacje”, która potrwa równolegle z ofertą do 30 września

📢 Sławomir i Pudelsi zaśpiewają podczas Dni Nowej Huty W sobotę 2 września Nowa Huta świętuje. Od godz. 12.00 do 22.00 Skwer Budowniczych Nowej Huty stanie się scenerią plenerowego święta Dni Nowej Huty. A na scenie, m.in. Sławomir, Pudelsi i występy zespołów nowohuckich. Wstęp wolny. 📢 Po weekendzie oddadzą kierowcom nowy odcinek S7 Moczydło-Miechów. Duże zmiany w ruchu W przyszłym tygodniu GDDKiA odda kierowcom do użytku nowy odcinek drogi ekspresowej S7 z Moczydła do Miechowa. Uruchomienie nowej trasy będzie się wiązało z zamknięciem wjazdu z DK7 na S7 w Moczydle. Przejazd między obiema „siódemkami”, starą i nową, będzie możliwy w Miechowie poprzez DW783. To jeden z trzech budowanych odcinków na północ od Krakowa. 📢 Kraków. Przystanek stał się noclegownią pod monopolowym. List Czytelnika Czytelnik zgłasza nam, że przystanek przy ul. Sołtysowskiej stał się noclegownią dla osób, które przesadzą z alkoholem. A kupują go w pobliskich sklepach monopolowych. Mieszkaniec zauważa, że libacje na przystanku to problem dla pasażerów, w tym dzieci. Urząd miasta odpowiada, zapowiada interwencję, ale sprawa nie jest jednoznaczna.

📢 Najbardziej kolizyjne i wypadkowe miasta Polski. Jak w rankingu wypadł Kraków? W ubiegłym roku w Krakowie doszło do 9361 kolizji i wypadków. Oznacza to, że na 1000 mieszkańców tego miasta przypadło 11,7 zdarzenia drogowego. Najczęstszą ich przyczyną było niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Kraków – podobnie jak Wałbrzych i Tarnowskie Góry – wypadł przeciętnie na tle całej Polski. Wymienione miasta zajęły wspólnie 44. miejsce w zestawieniu 84 miast. Wyższy współczynnik wypadków i kolizji na 1000 mieszkańców odnotowano choćby w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Gdańsku, Białymstoku, Rzeszowie i Katowicach.

📢 Ceny mieszkań w Krakowie. Tak drogo nie było nigdy Kraków to jeden z największych i najdroższych rynków mieszkaniowych w Polsce. Obecnie za metr kwadratowy nowego mieszkania w stolicy Małopolski płaci się ponad 14 tysięcy złotych. Stawki w ciągu roku wzrosły aż o 20 procent. Równolegle zmniejsza się liczba nowych mieszkań w ofercie, a popyt rośnie. Analizę przygotował analityk regionalnych rynków nieruchomości - Marcin Moneta związany z serwisem rynekpierwotny.pl

📢 Kraków. Ulica Stelmachów czeka na rozbudowę. Co się będzie działo? Pytamy urzędników Kraków czeka rozbudowa ulic Stelmachów, Piaskowej i Jordanowskiej. Wybrana już w lipcu firma rozbuduje ul. Stelmachów, na odcinku od ul. Piaskowej do Jordanowskiej oraz rozbuduje ul. Piaskową. Pojawi się nowa jezdnia, chodniki oraz niezbędna infrastruktura techniczna, w tym m.in. odwodnienie i oświetlenie. Wartość inwestycji to ok. 36,2 mln zł. 📢 Krakowskie schronisko dla bezdomnych zwierząt przepełnione. Potrzebna pilna pomoc! Okres wakacyjny okazał się szczególnie trudny dla krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Placówka zmaga się ze zbyt dużym obłożeniem i brakuje miejsca dla ciągle przybywających czworonogów.

