Prasówka Kraków 19.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Kraków 19.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Protest przeciwników 5G na Rynku Główny. "Zabójcza technologia" W piątek o godzinie 18 na Rynku Głównym grupa osób z Koalicji Polska Nie Dla 5G protestowali przeciwko wdrażaniu tejże technologii w naszym kraju. Według demonstrantów ma ona szkodliwy wpływ na ludzkie zdrowie. 📢 Arena Garden rozkręca się. Drugi dzień foodtruckowego i muzycznego imprezowania przy Tauron Arenie Kraków Piątek to drugi dzień, kiedy przy Tauron Arenie Kraków działa Arena Garden, czyli letnia strefa gastronomiczna utrzymana w klimacie ogrodu. To pomysł krakowskich urzędników na to, jak umilić mieszkańcom spędzenie wakacji w mieście. Drugiego dnia pod Arenę przyszło nieco więcej osób, choć pogoda nie była sprzyjająca.

📢 Kraków. Protest pod kuratorium. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny domaga się konkretów ws. zmian klimatycznych Na ulice Krakowa po raz kolejny wyszli młodzi ludzie z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Protestowali pod siedzibą małopolskiego kuratorium oświaty. Młodzież zwraca uwagę nie tylko na negatywne zmiany klimatyczne, ale także na bierność rządu i ministra edukacji, który nie zareagował na ich list z początku maja, w którym młodzi domagają się rzetelnej edukacji ekologicznej. 📢 Wisła Kraków. Zjawiskowa żona byłego piłkarza Wisły [ZDJĘCIA] Wisła Kraków - w tym klubie grał jej facet i dlatego ukraińska modelka mieszkała w Krakowie. To już historia, bo Denys Bałaniuk pożegnał się z "Białą Gwiazdą" i wrócił do ojczyzny. A 18 grudnia 2019 roku wziął z Aleksandrą Ciczkową ślub. Piękna Ukrainka przyjęła nazwisko męża, jest dziś panią Bałaniuk. Denys gra teraz w Olimpiku Donieck, a ona kontynuuje karierę w modelingu, jej efektowne zdjęcia zobaczycie w tej GALERII.

📢 Krakowska restauracja z gwiazdką Michelin! To Bottiglieria 1881 [ZDJĘCIA] W piątek ogłoszono zestawienie restauracji wyróżnionych w najnowszym Czerwonym Przewodniku Michelin "Main Cities of Europe 2020". Do grona lokali wyróżnionych tym prestiżowym symbolem dołączyła wreszcie krakowska restauracja - jest to Bottiglieria 1881. 📢 O tych wpadkach z kampanii wyborczej nie zapomnimy Kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. Z okazji zbliżających się wyborów prezydenckich 2020 przypominamy wpadki wyborcze, których nie udało się uniknąć kandydatom. Na pewno nikt ich nie planował, ale za sprawą tych wydarzeń było o nich głośno. Sprawdź wpadki wyborcze kandydatów na prezydenta w galerii zdjęć. 📢 Kraków. Ojców i Ojcowski Park Narodowy. Piękne miejsce dla miłośników pieszych wędrówek [ZDJĘCIA] Ojców i Ojcowski Park Narodowy, położony jest zaledwie 30 km od Krakowa, w Dolinie Prądnika. Malownicze krajobrazy, zamek, skały, jaskinie przyciągają swoim urokiem wielu turystów. Można zobaczyć ruiny zamku Kazimierza Wielkiego z 2. połowy XIV wieku oraz muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego. Udostępnione do zwiedzania są dwie jaskinie: Ciemna i Łokietka. Wzrok przyciąga malownicza Brama Krakowska ze źródełkiem miłości. Na terenie parku, możemy również zobaczyć Kaplice „Na Wodzie” św. Józefa Robotnika. Przez Ojcowski Park Narodowy biegnie kilka kilometrów tras pieszych oraz rowerowych. Spacer w pięknych okolicznościach przyrody jest dobrym pomysłem na jednodniowy wypad za miasto. Po całodniowej wycieczce warto wybrać się na pstrąga z tutejszych stawów rybnych. Zobaczcie, jak tam jest pięknie.

📢 Żony i partnerzy kandydatów na prezydenta RP. Wybory prezydenckie bez nich byłyby nudne. Kim są partnerki i partnerzy kandydatów? Pomimo pandemii koronawirusa kampania wyborcza trwa. Nie można ją nazwać radosną, ale na pewno jest fascynująca i pełna napięcia. Kandydaci na prezydenta robią wszystko, co w ich mocy, żeby zwiększyć swoje szanse na wygraną. Nie od dziś wiadomo, że ważnym elementem każdej kampanii prezydenckiej są towarzysze życia chętnych do rządzenia. Żony, partnerki i partnerzy kandydatów są „wykorzystywani” w mediach na całym świecie. Nie inaczej jest na polskim podwórku. Co wiemy o partnerach i partnerkach kandydatów na prezydenta? 📢 Kraków. Znów awaria w hucie i kłęby czarnego dymu. Winne odcięcie prądu? Mieszkańcy Nowej Huty znów wysyłali do nas zdjęcia czarnych chmur nad kombinatem. Twierdzą, że tłumaczenie się firmy ArcelorMittal awariami to tylko przykrywka - uważają, że zakład po prostu nie działa sprawnie. Firma odpowiada jednak na te zarzuty. Zawieść miała spółka dostarczająca prąd do zakładu, czyli Tauron. Bez prądu instalacje nie działają prawidłowo.

📢 Kraków. Mężczyzna rozbił młotkiem słynną skarbonkę z Rynku Głównego. Policja prowadzi postępowanie Jak informuje Straż Miejska, dziś w nocy została rozbita skarbonka znajdująca się na płycie Rynku Głównego. Policja prowadzi postępowanie w tej sprawie. Zaledwie kilkanaście godzin później Straż Miejska zanotowała kolejne dziwne zachowanie na Rynku Głównym. 📢 Kraków. Tak wyrzuca się ludzi z domów. Przyszli i... zniszczyli im mieszkanie "Takie rzeczy dzieją się w Krakowie!" - alarmuje Federacja Anarchistyczna, która stara się pomóc lokatorom z ulicy Radziwiłłowskiej. Właściciel mieszkania przyszedł do Pana Zbigniewa i jego żony z ekipą robotników i... totalnie zdemolowali im lokum. Rzeczy wylądowały na podwórku, w tym nawet wanna, zniszczono sufit, robiąc w nim wielką dziurę, gruz pozostawiono w pokojach. Nie cały, część wykorzystano do... zapchania rur! I to się dzieje w samym centrum miasta, w biały dzień. Przypomnijmy, że ul. Radziwiłłowska znajduje się pomiędzy ul. Lubicz i Kopernika, krok od Plant.

📢 Wielkie otwarcie Arena Garden - nowego miejsca na kulinarnej mapie Krakowa [ZDJĘCIA] Od czwartku 18 czerwca przy Tauron Arenie działa letnia strefa gastronomiczna utrzymana w klimacie ogrodu. To pomysł krakowskich urzędników na to, jak umilić mieszkańcom spędzenie wakacji w mieście. Zobacz zdjęcia, jak było na otwarciu Arena Garden. 📢 Koronawirus w Małopolsce. Rośnie liczba osób hospitalizowanych [PIĄTKOWE DANE] 13 nowych przypadków zakażenia koronawirusem zostało potwierdzonych w ciągu ostatniej doby w Małopolsce. Z najnowszych danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wynika również, że od początku epidemii w naszym województwie zakażenie zostało potwierdzone już łącznie u 1577 osób. Na szczęście nie ma informacji o kolejnych osobach zmarłych z powodu COVID-19 w regionie. 📢 Kraków. Przed szpitalem pacjenci stali w strugach deszczu [ZDJĘCIA] Przed szpitalem im. G. Narutowicza w Krakowie pacjenci, chcący wejść na teren placówki, muszą odstać swoje w ogromnej kolejce. Starsi, schorowani ludzie, kobiety w ciąży, ludzie o kulach czekają w strugach deszczu do wejścia. Nie ma możliwości, by gdziekolwiek się schronić. Główne wejście szpitala jest zamknięte. Wszyscy pacjenci wpuszczani są przez SOR, po wcześniejszym pomiarze temperatury i wypełnieniu ankiety medycznej. Wszystko przez wprowadzone procedury z powodu koronawirusa.

