Prasówka Kraków 18.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Kraków 18.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Dwa sztuczne lodowiska (w tym jedno do curlingu), kryta pływalnia, oświetlona igielitowa górka dla początkujących narciarzy, wielofunkcyjne trasy biegowe oraz plac do jazdy na deskorolkach i rolkach - to atrakcje, jakie zaplanowano w centrum sportów zimowych, które miasto chce wybudować w rejonie ulic Lipskiej i Myśliwskiej (Dzielnica XIII Podgórze), w sąsiedztwie boiska wielofunkcyjnego „Orlik 2012”. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie unieważnił jednak przetarg na realizację tego sportowego kompleksu. Powodem takiej decyzji były znacznie wyższe zaproponowane kwoty w przetargu względem kosztorysu zamawiającego.