Prasówka Kraków 18.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Do świata polskiej muzyki wdarła się przebojem "My Słowianie" kilka dobrych lat temu. Od tej pory jest znana z wielu innych hitów, programów telewizyjnych i reklam. W niedzielę 17 grudnia dała koncert w krakowskim klubie Forty Kleparz i trzeba przyznać, ze przyciągnęła sporo fanów. Po niej koncert dał zespół IRA.

Grupa kibiców Cracovii wybrała się do Warszawy na mecz Legii z "Pasami". Dla fanów krakowskiego zespołu to był ostatni wyjazd w tym roku. I wyjazd nieudany, bo grupa fanów nie miała żadnych powodów do radości. Jeszcze do przerwy krakowianie utrzymywali remis (0:0), ale ostatecznie ulegli 0:2.