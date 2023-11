Prasówka Kraków 18.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.11, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy po meczu Polska - Czechy. Z krecikiem nie wygrasz. Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził...”?

Prasówka Kraków 18.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy po meczu Polska - Czechy. Z krecikiem nie wygrasz. Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził... Polscy piłkarze po remisie z Czechami 1:1 stracili szansę na bezpośredni awans na mistrzostwa Europy 2024. Teraz pozostaje się łudzić, że będzie lepiej w wiosennych barażach, ale żeby pojechać do Niemiec, trzeba będzie wygrać dwa mecze i to wcale nie ze słabszymi drużynami niż te, które okazały się od nas lepsze w fazie grupowej. Może się na przykład okazać, że będziemy musieli zmierzyć się z Chorwacją. Internauci byli chyba na to przygotowani, ale i tak wyżywają się na Biało-Czerwonych. Przejdź do galerii.

📢 Kilkunastokilometrowy korek na autostradowej obwodnicy Krakowa! Utrudnienia także na drodze nr 44 w Ryczowie. Pieszy został potrącony W ogromnym korku utknęli kierowcy na autostradowej obwodnicy Krakowa. Zator w kierunku Rzeszowa ma 15 kilometrów! W stronę Katowic niewiele mniej - 12 km. Taka sytuacja nie ma związku z wypadkiem. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, korki są spowodowane dużym natężeniem ruchu. Problemy też w samym Krakowie. Korki takie, że auta blokują przejazd tramwajów tam gdzie torowisko nie jest wydzielone.

📢 Mistrzowie włoskiego renesansu w wawelskich wnętrzach. Niezwykła wystawa na Wawelu Darmowy listopad w rezydencjach królewskich to pretekst, by wizyty na Wawelu nie odkładać na później. Zwłaszcza, że tylko do 14 grudnia potrwa tu niezwykła ekspozycja opowiadająca o sztuce i kulturze państwa polsko-litewskiego pod panowaniem Zygmunta I i Zygmunta Augusta. Dodatkową zachętą niech będzie pokaz mistrzów włoskiego renesansu: Tycjana, Bassano i nowego nabytku krakowskiej rezydencji królewskiej – obrazu „Madonna z Dzieciątkiem” Giovanniego Belliniego.

Prasówka 18.11 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Autostrada A4 pomiędzy Krakowem a Tarnowem zostanie rozbudowana o trzeci pas W poniedziałek, 20 listopada, w Krakowie ma się odbyć konferencja z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie podpisania przez niego Programu Inwestycji na rozbudowę autostrady A4 między Krakowem a Tarnowem o trzeci pas.

📢 Odważnie podjęli wyzwanie i założyli mundury! 11. Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej przyjęła 220 nowych kandydatów na żołnierzy Mimo deszczowej pogody i wczesnej pory, w piątek, 17 listopada na terenie Kompleksu Jednostek Wojskowych w podkrakowskiej Rząsce stawili się kolejni odważni - kandydaci do terytorialnej służby wojskowej. Tym razem to aż 220 ochotników z czego 21 procent stanowią kobiety. Nowi terytorialsi z Województwa Małopolskiego dołączyli do 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego , ps. „Niedźwiadek”. 17 i 18 listopada w całej Polsce w szeregi WOT wstępuje 1,3 tys. ochotników. 📢 Kraków. Pączkomat stanął na Kazimierzu przy ul. Wawrzyńca. Cena może dziwić... Przywykliśmy do automatów z paczkami, batonami, sokami, chipsami. Pojawiły się też takie z kebabami, czy zniczami. A teraz w Krakowie mamy coś idealnego na Tłusty Czwartek - pączkomat. Oczywiście z pączkami. Choć raczej dla tych, którzy nie boją się wydać dużo na smakołyki, a nie chcą stać w kolejkach lub na przykład chcą zjeść pączka o 2 w nocy. Maszyna z pączkami stanęła przy ulicy Wawrzyńca na krakowskim Kazimierzu, tam gdzie już znajduje się zakątek ze street foodem sprzedawanym z food trucków.

📢 "Wielu z was internowano, prześladowano, wielu musiało spędzić lata na obczyźnie. Dziś Polska wam dziękuje." 17 listopada 2023 r. w gmachu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności ponad 30 działaczom opozycji demokratycznej z czasów PRL. - Wielu z was internowano, prześladowano, wielu musiało spędzić lata na obczyźnie. Dziś Polska wam dziękuje - mówił podczas uroczystości Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN.

📢 Skawina. 15-latek spacerował z prawdziwym rewolwerem i narkotykami po parku Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, oddelegowani do pełnienia służby na terenie Komisariatu Policji w Skawinie zatrzymali 15-latka. Chłopak miał przy sobie broń palną z amunicją i narkotyki. Wpadł, bo popełnił wykroczenie. Teraz sprawą zajmie się sąd dla nieletnich. 📢 Jacek Majchrowski zakończy prezydenturę i poprze Ireneusza Rasia z Trzeciej Drogi? Decyzja już w poniedziałek W poniedziałek, 20 listopada, w samo południe prezydent Krakowa Jacek Majchrowski ma ogłosić, czy zdecyduje się kandydować na kolejną, już szóstą kadencję. Obecnie coraz realniejszy jest scenariusz, że postanowi zakończyć rządy w Krakowie i poprze kandydata Trzeciej Drogi Ireneusza Rasia. O tym, że to jedno z możliwych rozwiązań pisaliśmy kilka dni temu.

📢 "Struktury" - wystawa fotografii Pawła Figla w ramach cyklu "Sztuka do rzeczy" od 18 listopada w nowohuckim Kombinatorze 18 listopada o godz. 18 w klubie Kombinator w Teatrze Łaźnia Nowa odbędzie się w ramach cyklu "Sztuka do rzeczy" wernisaż wystawy "Struktury" Pawła Figla poświęcony nowohuckiej architekturze i designowi. Wstęp wolny. 📢 Wielicka prokuratura nie chce zajmować się sprawą upadku żurawia, do którego doszło na placu budowy... sądu i prokuratury Prokurator rejonowa w Wieliczce Małgorzata Piotrowicz złożyła wniosek o przekazanie śledztwa dotyczącego tragicznego w skutkach przewrócenia się dźwigu budowlanego do innej prokuratury. Powodem jest możliwość wystąpienia konfliktu interesów, gdyż pracownicy prokuratury i sądu współpracowali z wykonawcami inwestycji - mówi prok. Małgorzata Piotrowicz. Do tej pory w sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. Jedyna osoba, która została zatrzymana - kierownik budowy - została przesłuchana w charakterze świadka.

📢 Kraków nie tylko buduje trasy tramwajowe. Równo pięć lat temu zamknięto tę do Walcowni Platforma Komunikacyjna Krakowa wspomina 17 listopada na Facebooku mało chlubny rozdział w historii transportu tramwajowego w Krakowie. "Pięć lat temu, 17 listopada 2018, zamknięta została trasa tramwajowa do Walcowni. Decyzja podjęta bez konsultacji z mieszkańcami, a nawet wbrew ich protestom. Decyzja, która była trzymana w tajemnicy i - dziwnym przypadkiem - została ogłoszona dwa dni po wyborach samorządowych". Zobaczcie na zdjęciach PKK co zostało z dawnej trasy tramwajowej... 📢 Będzie protest na ulicach Krakowa przeciwko Strefie Czystego Transportu Komitet Społeczny "Kraków dla Kierowców" zaprasza na pikietę przeciwko planom wprowadzenia Stefy Czystego Transportu w Krakowie. Protest organizowany jest przez Ruch Społeczny "Nie Oddamy Miasta", a sama pikieta odbędzie się pod nazwą "Nie dla “strefy czystego transportu” w Krakowie! Nie oddamy miasta!" Termin: 22 listopada (środa).

📢 UFO nad Krakowem? Dwa dziwne światła tańczyły na niebie nad Grzegórzkami. Co to było? Może Wy nam pomożecie, zanim zgłosimy to do NASA i Zarządu Zjawisk Paranormalnych w Krakowie (ZZP). Czytelnik przysłał nam film, na którym widać dwa światła latające nad aleją Pokoju, mniej więcej w rejonie Błękitka i sąsiadującego z nim niedawno wybudowanego biurowca. Pomyśleliśmy najpierw, że to może jakaś impreza, o której informuje się strzelając światłami w niebo, ale... 📢 Weekend w Krakowie. Te wydarzenia odbędą się w dniach 17 do 19 listopada: Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich, Osadzanie Chochoła Listopad chyli się ku końcowy, a pogoda niestety nie sprzyja... Ale głowa do góry - w mieście wcale nie musi być szaro, buro i ponuro! Co więcej, będzie kolorowo, emocjonalnie i pysznie ze względu na liczne wydarzenia, które odbędą się w nadchodzących dniach. Zobacz, co będzie się działo!

📢 Platforma Obywatelska przedstawiła postulaty dla dzielnic Krakowa. Łączone wybory i więcej pieniędzy dla dzielnic na inwestycje W czwartek, 16 listopada w Krakowie politycy Platformy Obywatelskiej zaprezentowali postulaty dla krakowskich dzielnic. Znalazły się wśród nich te, aby wybory do rady dzielnic odbywały się z wyborami samorządowymi oraz te, by miasto przeznaczało większe pieniądze na funkcjonowanie rad dzielnic.- Była umowa z obozem prezydenckim, że kwota przeznaczana na funkcjonowanie rady dzielnic będzie corocznie zwiększana o 10 milionów, natomiast ta umowa jest już łamana - mówił radny Szczęsny Filipiak. 📢 Kraków. Młoda dziewczyna i seniorka starły się o miejsce w autobusie. Niecodzienny apel MPK MPK Kraków opublikowało zgłoszenie nadesłane od młodej kobiety. Twierdzi, że bez powodu została zaatakowana przez seniorkę, która uznała, że zgłaszająca musi ustąpić jej miejsca, choć miała inne wolne. Doszło do przepychanki. MPK wykorzystuje tę sytuację by zaapelować do... seniorów, by kulturalnie korzystali ze swoich przywilejów.

📢 Poważny wypadek w Krakowie na alei Pokoju. Auto na słupie i na torowisku. Problemy w komunikacji Tramwaje przez kilkadziesiąt minut nie kursowały al. Pokoju w kierunku ronda Grzegórzeckiego. Doszło do wypadku. Samochód osobowy wbił się w słup przy torowisku i stanął na szynach. Tramwaje kierowane były przez al. Jana Pawła II. Za tramwaje podstawiono autobusy zastępcze z ronda Czyżyńskiego do ronda Grzegórzeckiego. Krótka przerwa w ruchu na tej trasie mogła wydłużyć czas oczekiwania pasażerów. 📢 Monika z Krakowa zostanie Aniołem Polski? Finał już w sobotę. Oto jej konkurentki Monika Gdowicz z Krakowa jako przedstawicielka Krakowa zawalczy o koronę prestiżowego konkursu piękności ,,Angel of Poland", już w sobotę podczas finału konkursu o 19. Monika jest modelką, pasjonatką mody i miłośniczką sportu. W konkursie Angel of Poland liczy się nie tylko zewnętrzne piękno, ale przede wszystkim wewnętrzna siła i pozytywny wpływ na innych. O tytuł i koronę niebawem zawalczy aż 15 kobiet. Zobaczcie jak na tle konkurentek wypada nasza reprezentantka.

📢 Kraków. 77 policjantów dostało awanse na wyższe stopnie. Odznaczeni zostali też cywilni pracownicy małopolskiego garnizonu W czwartek 16 listopada w siedzibie Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym garnizonu małopolskiego Policji z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W tym dniu, 77 policjantów zostało również mianowanych na wyższe stopnie.

