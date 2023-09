Prasówka Kraków 18.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Kierowcy jadący w niedzielny wieczór nowo otwartym odcinkiem odcinkiem S7 Moczydło-Miechów przed zjazdem z ekspresówki stali w długim korku. Dwupasmowa jezdnia przed rondem zwęża się do jednego pasa, co spowodowało zator. Właśnie tam najdłużej stali kierowcy, którzy jechali na południe kraju.

Hutnik Kraków - Stomil Olsztyn. Na trybunach był to tzw. mecz przyjaźni, no bo kibicowskie grupy obu klubów żyją w zgodzie. Sympatycy Stomilu zajęli na stadionie miejsca nie w sektorze dla gości, ale na trybunie razem z kibicami nowohuckiej drużyny. Mecz odbywał się 17 września, w 84. rocznicę napaści ZSRR na Polskę, więc to z pewnością z tej okazji wywieszono duży transparent "Dzielnica antykomunistyczna", a w 25 minucie odbyła się celebracja tego hasła - kibice odpalili czerwone race, były antykomunistyczne przyśpiewki. Mecz został przerwany. W drugiej połowie także nad stadionem się zadymiło, ale już w barwach klubowych Hutnika. Zobaczcie zdjęcia z trybun.

Wielka Lekcja Ekologii trwa w Krakowie w niedzielę (17 września). To jej kolejna, siódma odsłona. W tym roku wydarzenie przed TAURON Areną Kraków przebiega pod hasłem "Kierunek klimat". - Tym razem będziemy rozmawiać o niskoemisyjnym transporcie, więc szczególnie gorąco zachęcamy, abyście na to wydarzenie przyjechali rowerem, hulajnogą, na rolkach lub wybrali tramwaj albo autobus - zachęcają krakowian organizatorzy: Urząd Miasta Krakowa i Arena Kraków SA.

Kolejna, osiemnasta już edycja reaktywowanego Biegu Twierdzy Kraków, zaplanowana na niedzielę 17 września, odbyła się na terenie i w okolicach fortu 50 1/2 O Barycz przy ulicy Jana Hallera. Uczestnicy biegu mieli do pokonania przełajem dwa dystanse: 5 i 10 km. Po dekoracji zwycięzców była możliwość zwiedzania wnętrz obiektu pod opieką przewodnika z RAWELIN Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii.

Jura w klimacie - to hasło tegorocznej Juromanii, czyli święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W Pieskowej Skale na dziedzińcu zamku i w jego murach można było usłyszeć opowieści i legendy o szlacheckich zwyczajach ich herbach. Podziwiać tańczące damy, walczących szlachciców. A do tego były degustacja staropolskich potraw, a z nimi historyjek o wznoszonych toastach i pojedynkach.

W niedzielę - 17 września - w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu ulicami Krakowa przejechały historyczne i współczesne tramwaje. Pojazdy wyruszyły o godz. 11 z zajezdni tramwajowej Podgórze przy ul. Brożka 3 i przejechały do zajezdni tramwajowej Nowa Huta na ul. Ujastek 12. Do pojazdów można wsiąść na terenie zajezdni Podgórze (wejście na teren zajezdni jest możliwe już od godz. 10) oraz tylko na jednym przystanku na trasie parady - "Teatr Słowackiego".

Chociaż niewielki kościółek i pustelnia błogosławionej Salomei stoi na wzgórzu Grodzisko, to jest oddalone od Skały, jakby na uboczu. Jednak tego miejsca nie omija szlak Juromanii, czyli wielkiego święta Jury Krakowski-Częstochowskiej, które w tym roku obchodzi się od 15 do 17 września. Zaciekawieni juromaniacy zaglądają do Grodziska, przysłuchują się opowieściom przewodników, podziwiają zespół architektoniczno-rzeźbiarski. Wędrują tu turyści szlakiem do tajemniczej pustelni, żeby zobaczyć maleńki domek, z Górą Kalwarią w środku i kamiennym łóżkiem klaryski bł. Salomei, siostry księcia Bolesława Wstydliwego.