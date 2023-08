Prasówka Kraków 18.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Opozycja idzie do wyborów parlamentarnych w ramach tzw. paktu senackiego. Właśnie poznaliśmy kandydatów do Senatu z Małopolski. Platforma Obywatelska postawiła na sprawdzone nazwiska: o senacką reelekcję powalczą Bogdan Klich oraz Jerzy Fedorowicz. Z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe wystawiło m.in. burmistrza Kęt Krzysztofa Klęczara oraz rolnika z podsądeckiej Moszczenicy Niżnej Stanisława Pasonia.

Trwają ostatnie prace na nowym, prawie 19-kilometrowym fragmencie trasy S7: od granicy województw świętokrzyskiego oraz małopolskiego do węzła Miechów. Droga ma zostać udostępniona kierowcom już za kilka tygodni: w połowie września. Po oddaniu nowego odcinka S7 to na węźle Miechów będzie kończyć się droga ekspresowa prowadząca z Małopolski do Warszawy. Tak będzie do chwili oddania planowanego na sierpień 2024 roku kolejnego odcinka trasy S7 o długości 5,3 km - pomiędzy Miechowem a Szczepanowicami.