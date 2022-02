Prasówka Kraków 17.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

We wtorek Jerzy Brzęczek został przedstawiony drużynie, później zespół przeszedł testy, a od środy rozpoczęły się już na dobre przygotowania do meczu z Górnikiem Łęczna, którym nowy trener Wisły Kraków zadebiutuje w tej roli.

Trzech młodych mężczyzn pobiło przed jednym z krakowskich klubów 28-latka. Policjanci ustalili i zatrzymali sprawców. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

Prasówka 17.02 Kraków: pozostałe wydarzenia

Przebudowa ok. 1,8 km torowiska tramwajowego w ciągu al. Jana Pawła II (od placu Centralnego do Ptaszyckiego) i ul. Ptaszyckiego (do ul. Bardosa) idzie pełną parą. Inwestycja obejmuje wymianę sieci trakcyjnej i kolidującej infrastruktury technicznej oraz budowę nowego odwodnienia. Kraków przeznaczył na modernizację ponad 33 mln zł. Zobaczcie, na jakim etapie są roboty.